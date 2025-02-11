11 февраля 2025, 12:57

Лодка Федора Конюхова вышла в Индийский океан

РИА «Новости»
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Лодка «АКРОС» российского путешественника Федора Конюхова вышла в Индийский океан. Об этом он сам рассказал в Telegram-канале.

«Этой ночью лодка „АКРОС“ пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан», - заявил он.

Конюхов стал первым в истории путешественником, который пересек Южную Атлантику на обычной весельной лодке. При этом россиянин выбрал опасный маршрут в «неистовых пятидесятых» и «ревущих сороковых» широтах. К той точке, на которой он сейчас, первопроходец плыл 68 суток.

Ранее Конюхов попал в шторм в Южной Атлантике, 360.ru удалось связаться с сыном путешественника. Тот заявил, что наблюдает за лодкой через каналы спутникового слежения.

Позже Конюхов вышел на связь со своей командой через спутниковый терминал. Он рассказал, что поднялись разрушительные волны, которые мешали выйти на палубу и оценить ситуацию.

Путешествия История
10 февраля 2025, 12:23
Названы слова, способные убить любовь. Историями поделились оставшиеся без пары россияне
РИА «Новости»
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Издание E1.ru провело собственное исследование, чтобы выяснить, какие фразы стали последней капле для жителей Екатеринбурга, чтобы выбрать одиночество вместо отношений. От любви до ненависти, как известно, всего один шаг. Что же попало в этот топ?

Читательница по имени Елена рассказала, что ушла от возлюбленного, когда узнала о любовнице. Мужчина оправдался тем, что не знал, достаточно ли нынешняя избранница хороша и готова ли она сделать его смыслом своей жизни.

Еще историей поделился другой читатель. Он познакомился с бывшей девушкой в Сети. Отношения продлились год. Однажды спутница призналась, что если бы впервые увидела его на улице, то сразу бы отшила, потому что ей нравятся высокие и широкоплечие парни. Эта фраза задела мужчину, после душевного разговора их союз распался.

«Я рассталась, когда мне сказали, что я должна что-то делать, чтобы заслужить поддержки, заботы и простого ощущения, что я хорошая и милая», - рассказала другая читательница.

Подписчица Татьяна бросила мужа после его неосторожной фразы маленькому сыну. Мужчина сказал, что когда тот вырастет, то они вместе «по бабам» будут ходить.

Отношения Женщины Мужчины
09 февраля 2025, 20:44
В Москве две недели отмечали Китайский Новый год
РИА «Новости»
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Празднование Китайского Нового года завершилось в Москве. Фестиваль проходил в течение двух недель, для его гостей проходили концерты и научно-познвательные мероприятия.

Зрители театрализованных и музыкальных представлении узнали немало интересного о культуре и традициях КНР.

Традиционное шествие с драконами, барабанами и национальными танцами собрало более тысячи человек.

На ВДНХ с начала февраля проходит фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Мероприятия продлятся до конца февраля.

По случаю Китайского Нового года в бизнес-парке «Гринвуд» в Москве прошла выставка «Матерчатая каллиграфия», ее автором стала заслуженный деятель искусств России Ирина Захарова. Официальный представитель Мария Захарова пришла поддержать свою мать.

Президент России Владимир Путин объявил 2024 и 2025 годы периодом тесного сотрудничества в сфере культуры между Россией и Китаем.

Фестивали Китай Новый год ВДНХ Москва
08 февраля 2025, 02:52
Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей выросла более чем в два раза
Freepik
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Астероид 2024 YR4 может столкнуться с землей с вероятностью 2,3%, что выше прежних оценок более, чем вдвое. Об этом сообщило американское космическое агентство НАСА на официальном сайте.

По данным агентства, диаметр открытого в декабре 2024 года астероида 2024 2024 YR4 может достигать 90 метров, а вероятность столкновения с землей сразу после открытия оценивали в 1%.

«Несмотря на все еще кране низкую вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей, проведенные наблюдения и анализ астероида показали, что она увеличилась до 2,3%», - написали авторы статьи, добавив, что гипотетическое столкновение может произойти 22 декабря 2032 года.

НАСА планируют при помощи телескопа «Джеймс Уэбб» провести наблюдения, чтобы уточнить размеры небесного тела. При этом специалисты отметили, что наблюдение будет возможно только до апреля 2025 года, после чего астероид будет плохо видно вплоть до 2028 года.

На предстоящей Международной конференции по планетарной защите проведут учения, посвященные потенциальной борьбе с разрушительным астероидом. Космический объект якобы может рухнуть на Санкт-Петербург.

Планета Земля NASA Космос
07 февраля 2025, 14:55
«Уже сегодня». Синоптик предупредил о пике атмосферного давления в Москве и области
Global Look Press
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Жители Москвы и Московской области 7 февраля столкнулись с рекордно высоким атмосферным давлением. Пик наступит во второй половине дня, но из-за движения антициклона давление будет постепенно снижаться уже с субботы. Об этом 360.ru рассказал синоптик Александр Шувалов.

Шувалов предупредил, что никаких осадков в ближайшие дни не прогнозируют.

«С 13–14 февраля морозы сохранятся, но прибавится немного снега», - уточнил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал рекордно высокое давление в Москве 8 и 9 февраля. Он объяснил, что это произойдет из-за очень мощного антициклона.

«Рекордно высокое давление будет сегодня во второй половине дня. Уже сегодня зафиксировали суточный максимум, для этого дня. И давление продолжает расти», - отметил он.

Причем резкого снижения ждать не стоит. В ближайшие два дня жителей столицы и области ожидает такая же погода, как и сегодня, в том числе умеренные морозы, добавил синоптик.

«Рекордно высокое давление будет сегодня во второй половине дня. Уже сегодня зафиксировали суточный максимум, для этого дня. И давление продолжает расти», - отметил он.

Резкого снижения давления ждать не стоит.

В ближайшие два дня жителей столицы и области ожидает такая же погода, как и сегодня, в том числе умеренные морозы, добавил синоптик.

«Что касается погоды, то тут все достаточно просто. Мы сегодня смотрим на погоду и понимаем, что завтра и послезавтра будут приблизительно те же значения температуры», - подчеркнул Шувалов.

Синоптик предупредил, что никаких осадков в ближайшие дни не будет.

«Начиная с 13–14 февраля морозы сохраняются, но прибавится немного снега», - добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал рекордно высокое давление в Москве 8 и 9 февраля. Он объяснил, что это произойдет из-за очень мощного антициклона.

Прогноз погоды Россия Погода Погода в Москве Москва

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