Лодка Федора Конюхова вышла в Индийский океан

«Этой ночью лодка „АКРОС“ пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан», - заявил он.

Конюхов стал первым в истории путешественником, который пересек Южную Атлантику на обычной весельной лодке. При этом россиянин выбрал опасный маршрут в «неистовых пятидесятых» и «ревущих сороковых» широтах. К той точке, на которой он сейчас, первопроходец плыл 68 суток.

Ранее Конюхов попал в шторм в Южной Атлантике, 360.ru удалось связаться с сыном путешественника. Тот заявил, что наблюдает за лодкой через каналы спутникового слежения.

Позже Конюхов вышел на связь со своей командой через спутниковый терминал. Он рассказал, что поднялись разрушительные волны, которые мешали выйти на палубу и оценить ситуацию.