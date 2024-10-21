Лидер ОАЭ Аль Нахайян пришел на встречу с Путиным в кроссовках

Политики встретились в подмосковной резиденции в Ново-Огареве в воскресенье, 20 октября. Путин избрал для встречи деловой костюм, а в качестве обуви - черные туфли.

Кортеж президента Объединенных Арабских Эмиратов накануне заметили в Москве с мотосопровождением , Аль Нахайян передвигался на черном Aurus. Затем главы государств провели вечер за неформальным ужином в резиденции. На столике, расположенном между политиками, стояли две чайные пары. Также президенты могли угоститься восточными сладостями, орехами и сухофруктами.

Путин в ходе беседы поблагодарил лидера ОАЭ за содействие в решении гуманитарных вопросов по кризису на Украине. В частности, российский президент оценил содействие Аль Нахайяня в обмене пленными.