21 октября 2024, 13:18

Лидер ОАЭ Аль Нахайян пришел на встречу с Путиным в кроссовках

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Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пришел на неформальную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в кроссовках. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Политики встретились в подмосковной резиденции в Ново-Огареве в воскресенье, 20 октября. Путин избрал для встречи деловой костюм, а в качестве обуви - черные туфли.

Кортеж президента Объединенных Арабских Эмиратов накануне заметили в Москве с мотосопровождением , Аль Нахайян передвигался на черном Aurus. Затем главы государств провели вечер за неформальным ужином в резиденции. На столике, расположенном между политиками, стояли две чайные пары. Также президенты могли угоститься восточными сладостями, орехами и сухофруктами.

Путин в ходе беседы поблагодарил лидера ОАЭ за содействие в решении гуманитарных вопросов по кризису на Украине. В частности, российский президент оценил содействие Аль Нахайяня в обмене пленными.

Россия ОАЭ
21 октября 2024, 00:15
Ученые обнаружили в Италии останки ребенка, жившего в ледниковый период
Pxhere
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Археологи обнаружили на юге Италии останки ребенка, который жил во времена ледникового периода — около 17 тысяч лет назад. Об этом сообщил научный журнал Nature Communications.

Ученые установили, что скелет принадлежит мальчику, умершему в возрасте 1,5 года. Он скончался от порока сердца. Родители ребенка имели высокую степень родства - они могли быть братом и сестрой.

Помимо порока сердца, у мальчика были другие врожденные отклонения. На это могло повлиять плохое состояние здоровья матери. ДНК-анализ помог восстановить внешние черты ребенка: голубые глаза, вьющиеся волосы темного цвета и смуглая кожа.

Китайские археологи ранее обнаружили царскую гробницу , возраст которой достигает пяти тысяч лет. При раскопках ученые нашли свыше 350 артефактов.

Археологи обнаружили на юге Италии останки ребенка, который жил во времена ледникового периода - около 17 тысяч лет назад. Об этом сообщил научный журнал Nature Communications.

Италия Дети Ученые
13 октября 2024, 21:47
Медведи согнали туристов с тропы в США
Freepik
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Туристам пришлось уйти с тропы, чтобы пропустить медведей в США. Об этом сообщило издание Unofficial Networks.

Группа туристов приехала в Национальный парк Глейшер, который расположен в Скалистых горах. Люди шли по тропе и в какой-то момент заметили медведицу с медвежатами.

Она буквально согнала туристов с тропы вверх по склону. Встреча с медведями закончилась без последствий. Происшествие путешественники сняли на видео.

Ранее в Бурятии медведь напал на туристов.

Напуганные диким зверем мужчины побежали и сорвались со скалы. Один турист погиб на месте, второго доставили в больницу с множественными травмами.

В Магаданской области медведь накинулся на местного жителя , возвращавшегося с рыбалки. Представители Охотнадзора ликвидировали дикого зверя.

США Медведи
10 октября 2024, 04:42
Фотоловушка в Приморье впервые сняла многодетную самку леопарда с детенышем
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В Приморье самка дальневосточного леопарда Герда попала в объектив фотоловушки вместе с детенышем. Благодаря съемке специалисты определили пол старшего в помете, сообщила пресс-служба дирекции нацпарка «Земля леопарда».

Год назад самка родила трех котят, а в целом за последние пять лет вывела три помета. Теперь у нее семь потомков. Камера сняла Герду вместе с одним из котят-подростков. Леопарды размеренно шли по земле, осматривая свою территорию.

«Фотоловушки приносят снимки всей семьи леопардов. Сейчас определен пол старшего котенка Герды - это самец. Скоро ему будет выбрано имя», - сообщила пресс-служба заповедника.

Герда, зарегистрированная под номером Leo 101F, впервые стала бабушкой в 2024 году, сообщили «Известия». Она получила статус одной из самых плодовитых самок «Земли леопарда». Котенка родила ее дочь Leo 252F.

Приморье Животные
09 октября 2024, 03:36
Мужчина нашел в угнанном пикапе урну с прахом младенца
РИА «Новости»
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Необычную находку сделал житель Лас-Вегаса в своем угнанном автомобиле. Мужчина обнаружил внутри салона урну с прахом младенца, сообщило издание People.

Неизвестные угнали пикап у 42-летнего Ахмада Эрвина. Он обратился за помощью в полицию и стал искать машину самостоятельно. Эрвин расспрашивал о пикапе у бездомных и вскоре добрался до него.

Внутри он нашел много краденных вещей. Среди них были кошельки предметы одежды и урна. Согласно надписи на урне, ребенок прожил всего девять месяцев.

Владельцы коробки украсили ее статуэткой в виде младенца, спящего в ангельских крыльях. Эрвину вызвались помочь в поисках его возлюбленная и ее сестра, которая сама потеряла четверых детей.

Женщина обратилась в похоронное бюро и написала пост в социальных сетях. Пока поисковая операция не дала результатов.

Ранее жители многоэтажки в петербургском районе Купчино нашли на скамейке урну с прахом пенсионерки. Женщина умерла в 2023 году.

Дети Мужчины Машины Полиция

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