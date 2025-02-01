Квадроберы по-новому. В Японии открылся зоопарк с людьми

Необычное заведение открыл блогер Токо. Он купил себе реалистичный костюм колли за 14 тысяч долларов в натуральную величину, изготовленный на заказ, оснащенный виляющим хвостом и открывающейся пастью, и еще один - аляскинского маламута.

«Я хочу быть животным! Я открываю зоопарк, где вы можете стать животным, где вы можете осуществить свою мечту!» - объявил блогер в соцсетях.

Посетители Tocotoco смогут забронировать частные визиты за 311 долларов, чтобы, как заявил человек-колли, выпустить на волю свою внутреннюю собаку. Для того, чтобы влезть в костюм, нужно иметь рост от 149 до 180 сантиметров.

В России общественники озаботились запретом квадробинга. Участники этой субкультуры переодевались в животных, ходили на четвереньках и бросались на людей. Среди пострадавших - депутат из Якутии.