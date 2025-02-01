01 февраля 2025, 21:28

Квадроберы по-новому. В Японии открылся зоопарк с людьми

РИА «Новости»
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В префектуре Сайтама на острове Хонсю в Японии открылся зоопарк для людей. Они могут примерить реалистичный костюм собаки. Об этом сообщил New York Post.

Необычное заведение открыл блогер Токо. Он купил себе реалистичный костюм колли за 14 тысяч долларов в натуральную величину, изготовленный на заказ, оснащенный виляющим хвостом и открывающейся пастью, и еще один - аляскинского маламута.

«Я хочу быть животным! Я открываю зоопарк, где вы можете стать животным, где вы можете осуществить свою мечту!» - объявил блогер в соцсетях.

Посетители Tocotoco смогут забронировать частные визиты за 311 долларов, чтобы, как заявил человек-колли, выпустить на волю свою внутреннюю собаку. Для того, чтобы влезть в костюм, нужно иметь рост от 149 до 180 сантиметров.

В России общественники озаботились запретом квадробинга. Участники этой субкультуры переодевались в животных, ходили на четвереньках и бросались на людей. Среди пострадавших - депутат из Якутии.

Япония Блогеры Животные Зоопарки Квадроберы
01 февраля 2025, 01:49
В Москве вырос спрос на пересадку волос в интимной зоне
Freepik
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Жительницы Москвы стали чаще обращаться в клиники с просьбами о пересадке волос в интимную зону. О необычной тенденции Life.ru рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

Она отметила, что у женщин самыми востребованными зонами для пересадки волос остаются передняя линия роста волос, брови и ресницы. Однако в последнее время приходят клиентки, которые просят восстановить растительность на лобке после проведенной электроэпиляции. Подобный спрос на эту процедуру последний раз наблюдался в 2015 году.

Нагайцева рассказала, что обычно пересадку волос в интимную зону оплачивали женщины старше 45 лет, которые «начинают заводить любовников». Например, одна из пациенток заявила, что ее партнер хотел, чтобы у нее была прическа на лобке. Женщина была готова потратить любую сумму, чтобы восстановить рост волос в этой зоне и сделать прическу.

Пластический хирург Оксана Решетняк ранее напомнила, что вросшие волосы являются частым явлением после бритья или эпиляции , вызывающим дискомфорт и болезненные ощущения.

Женщины
30 января 2025, 03:32
Покойник несколько раз моргнул во время своих похорон
Freepik
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Во время траурной церемонии в Доминикане покойник начал моргать, лежа в гробу. О необычном происшествии сообщило издание Daily Mail.

В ходе прощания с усопшим доминиканцем его родственники заметили, как лежащий в гробу мужчина открыл глаза и несколько раз моргнул. Сначала гости испугались, но потом стали снимать «чудесное воскрешение».

Некоторые присутствующие предположили, что покойник не умер и начал приходить в себя. После этого его близкие позвонили в скорую.

Ролики с моргающим трупом появился в интернете. Комментаторы предположили, что мужчина действительно был жив. Другие объяснили движения век посмертными изменениями в тканях и мышцах.

Участники траурной церемонии прощания не уточнили, чем закончилась история с покойником.

Осенью жителя Стамбула чуть не похоронили живым. Участники прощальной церемонии услышали из гроба странные звуки и вскрыли его. После этого у мужчины нащупали пульс.

Мужчины История
29 января 2025, 04:48
Китайский зоопарк начал продавать мочу тигра для приема внутрь
Unsplash
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В Китае разгорелся скандал из-за лечения тигриной мочой. Зоопарк дикой природы Яань Бифэнся в провинции Сычуань продает ее как средство от боли в мышцах и суставах, сообщил South China Morning Post.

Администрация зверинца начала предлагать посетителям целебную мочу амурских тигров по 50 юаней (673 рубля) за бутылку объемом 250 миллилитров. На этикетке указано, что она окажет хороший терапевтический эффект при ревматоидном артрите, растяжениях и мышечной боли. Принимать это средство можно внутрь или разбавив белым вином и приложив к больному месту с ломтиком имбиря.

Один из туристов сфотографировал необычный товар и выложил фото в соцсеть. Его удивило, что этот зоопарк считается туристической достопримечательностью мирового класса и образцом цивилизованного туризма в Китае. Тред набрал более 35 миллионов просмотров.

Анонимный фармацевт из больницы в провинции Хубэй заявил, что тигриная моча не имеет отношения к традиционной китайской медицине, а ее эффективность не доказана. Он предупредил, что использование этого средства может ухудшить состояние. Тем временем представитель зоопарка пожаловался на средние темпы продаж, всего две бутылки в день.

В рунете завирусилось лечение «синькой». Блогеры утверждали, что краситель метиленовый синий является лекарством от всех болезней. Нарколог Алексей Казанцев предупредил, что его прием чреват отравлением.

Животные Медицина Китай
28 января 2025, 01:57
Англичанин уехал в Сибирь от жены-обманщицы. Чем обернулся переезд
РИА «Новости»
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Британец Майкл Уэр в начале 1990-х годов переехал в Россию, чтобы вылечить депрессию после тяжелого развода и построить фермерское хозяйство под Новосибирском. Начав с пары тысяч фунтов он обрел новый дом и личное счастье, сообщило РИА «Новости».

Уэр из графства Сомерсет, его предки тоже работали на земле. Он женился на сотруднице прачечной Тине, обзавелся тремя детьми и хозяйством на несколько коров, телят, овец и коз. Британец решил построить дом на участке 40 гектаров и взял ссуду. Жене не нравилась сельская жизнь. После 12 лет брака она подала на развод, забрала сына с двумя дочерьми, нашла другого мужчину и отсудила совместно нажитое имущество.

«Полдома к тому моменту уже построил. Продали, деньги разделили поровну. Моя половина ушла на долги. <…> Депрессия у меня была страшная», - рассказал фермер.

В первый раз Уэр приехал в Россию летом 1992 года на сельскохозяйственную конференцию. Его приятно удивил Новосибирск - очень перспективный край с хорошей землей. Поэтому он вернулся на Новый год и остановился у друзей в Академгородке.

На местной радиостанции фермер услышал, что английские фермеры готовы вложиться в сельское хозяйство Сибири, и поехал в село Верх-Коен. Там ему выделили колхозный гараж и помогли снять комнату. На оставшиеся деньги Уэр купил трактор, раздобыл сварочный аппарат и стал заниматься ремонтом техники в поле.

Затем он переехал в село Дубинское. Сначала убирал сено, возил молоко и занимался огородом. Односельчане считали его чудаком, так как британец почти не выпивал. Спустя время Уэр женился на дочери соседа и завел еще трех детей. Семья выкупила бывшее здание совхозной конторы, завела скотину и арендовала землю для выращивания кормов. Свое нынешнее хозяйство британец назвал небольшим - огород на 20 соток, поле 12 гектаров, несколько коров и 40 коз.

В Россию переехал также популярный украинский TikTok-блогер Артур Бабич. Он временно жил в США и Армении, но решил вернуться в страну, где живут его подписчики.

Великобритания Мигранты Фермеры

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