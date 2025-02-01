Квадроберы по-новому. В Японии открылся зоопарк с людьми
В префектуре Сайтама на острове Хонсю в Японии открылся зоопарк для людей. Они могут примерить реалистичный костюм собаки. Об этом сообщил New York Post.
Необычное заведение открыл блогер Токо. Он купил себе реалистичный костюм колли за 14 тысяч долларов в натуральную величину, изготовленный на заказ, оснащенный виляющим хвостом и открывающейся пастью, и еще один - аляскинского маламута.
«Я хочу быть животным! Я открываю зоопарк, где вы можете стать животным, где вы можете осуществить свою мечту!» - объявил блогер в соцсетях.
Посетители Tocotoco смогут забронировать частные визиты за 311 долларов, чтобы, как заявил человек-колли, выпустить на волю свою внутреннюю собаку. Для того, чтобы влезть в костюм, нужно иметь рост от 149 до 180 сантиметров.
В России общественники озаботились запретом квадробинга. Участники этой субкультуры переодевались в животных, ходили на четвереньках и бросались на людей. Среди пострадавших - депутат из Якутии.