Кусается и ворует еду. Зеленая мартышка закошмарила жителей поселка Мылки

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Хвостатая бегает по крышам, портит местным грядки и ворует их еду. Троих человек мартышка уже укусила, им пришлось обратиться в скорую и травмпункт: поставить уколы от бешенства.

«У маленькой безобразницы нашлись хозяева. Подтвердили, что питомец их, но пока забрать не могут», - написали авторы материала.

Жителям следует быть осторожнее. Ранее в Гонконге зафиксировали первый случай заражения человека вирусом обезьяньего герпеса. Обезьяна напала на человека, пациент подхватил инфекцию, ему грозит поражение центральной нервной системы.

В поселке Мылки Хабаровского края появился новый житель - обезьяна. Как сообщил Telegram-канал Mash , зеленая мартышка «кошмарит» людей.