«Красные деньги и глобальный конфликт». Стали известны предсказания Ванги на 2024 год

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«Имеется большая вероятность глобального конфликта в 2024 году. Исход конфликта будет самым важным событием в мировой истории и может привести к уменьшению населения Земли», - указали в материале.

Толкователи слов Ванги увидели в ее записях предсказание мощного землетрясения в Тихом океане, которое произойдет также в следующем году. Оно повлечет за собой большое количество жертв.

В записях прорицательницы есть слова о будущем мировом устройстве. Так, будут наблюдаться перемены с союзом России, Китая и Индии, объединение выпало на 2024 год. В предсказаниях также говорилось о «красных деньгах» с числами 100 и пять, смысл этих слов Ванги пока остаются неясным.

Болгарская ясновидящая Ванга за свою жизнь сделала тысячи предсказаний, некоторые из них сбылись. Так, она предсказала покушение на 35-го президента США Джона Кеннеди за четыре месяца до убийства.