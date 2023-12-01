Коты-диверсанты закрыли свою хозяйку на балконе в Москве

По данным издания, хозяйка вышла на минутку на балкон в одном халате, тогда пушистые и заперли ее там.

Сначала пенсионерка попыталась пробраться в комнату самостоятельно, но у нее ничего не вышло. Тогда на помощь пришли соседи, которые вызвали работников экстренных служб. Специалисты вскрыли дверь в квартиру и вытащили женщину с балкона.

Ранее зоопсихолог, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов рассказал, что у животных нет чувств, только эмоции. Они могут испытать все: от радости до горя, но не анализируя ситуацию сознанием.