01 декабря 2023, 16:48

Коты-диверсанты закрыли свою хозяйку на балконе в Москве

Unsplash
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В многоэтажке в районе Северное Измайлово коты устроили «диверсию», заперев свою хозяйку на балконе в одном халате. Женщину спасли, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, хозяйка вышла на минутку на балкон в одном халате, тогда пушистые и заперли ее там.

Сначала пенсионерка попыталась пробраться в комнату самостоятельно, но у нее ничего не вышло. Тогда на помощь пришли соседи, которые вызвали работников экстренных служб. Специалисты вскрыли дверь в квартиру и вытащили женщину с балкона.

Ранее зоопсихолог, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов рассказал, что у животных нет чувств, только эмоции. Они могут испытать все: от радости до горя, но не анализируя ситуацию сознанием.

Животные Москва 2023
30 ноября 2023, 13:26
Появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика
Unsplash
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Санкт-Петербургский фонд защиты балтийской нерпы показ прогулку Крошика и Шлиссика по снегу до ближайшего водоема. Видео опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

«Утренняя пробежка Крошика и Шлиссика», - написали сотрудники фонда в комментарии к ролику.

Подписчики сравнили прогулку нерп с перемещением по снегу петербуржцев после метели, которая обрушилась на Северную столицу 27 ноября.

Первый в России центр по сохранению редких видов морских млекопитающих появился в Петербурге в 2014 году. Самый известный подопечный фонда - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его пытались выпустить в дикую природу, но он вернулся. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед Шлиссик.

Нерпы несколько раз ссорились. Один из таких случаев произошел в 2021 году. Сотрудники фонда опубликовали видео примирительного обеда ластоногих, но позже Шлиссик начал гонять своего соседа.

Весной этого года Фонд друзей балтийской нерпы спас маленькую самку тюленя в Выборге. Она плавала вдоль набережной и боялась выйти из воды из-за собравшейся толпы. Животное поместили в специальный центр, где ему оказали помощь.

Санкт-Петербург Животные
30 ноября 2023, 12:49
«Выглядит живчиком». Спасенного в Москве котенка назвали Шахтером и отвезли в ветклинику
Телеканал «360»
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Кота, спасенного в Юго-Восточном округе Москвы, назвали Шахтер. За его состоянием проследят ветеринары, рассказала «360» руководитель волонтерского сообщества «ЗоопоискЮАО» Юлия Борзова.

Питомца уже привезли в ветеринарную клинику. Там его осмотрели специалисты и взяли все анализы. До вечера животное останется в медучреждении.

«В принципе, он выглядит живчиком. Есть, конечно, гной в глазу и вокруг носика. Что-то респираторное, возможно, есть. Сейчас его в инфекционный посадят. Они сейчас его напоят, покормят, посмотрят за состоянием», - рассказала зоозащитница.

Котенку поставят капельницу, если он не сможет самостоятельно есть и пить. В целом животное ведет себя активно, добавила Борзова.

«Он спрыгнул, прошелся по кабинету. Ну так нормально прошелся, быстренько, но его поймали», - рассказала зоозащитница.

Необычную кличку котенок получил неслучайно. Сообщалось, что животное застряло в стене жилого дома на улице Мусы Джалиля в области дымовой шахты. Кот около недели громко мяукал и привлекал внимание неравнодушных. Борзова предположила, как животное могло туда попасть.

«Скорее всего, сам», - отметила она.

Минувшей ночью сотрудники спасательных служб уже приезжали на место, но освободить кота не удалось. Они не смогли найти работника управляющей компании, чтобы получить разрешение на проведение операции. Работу по спасению четвероногого продолжили утром. В результате кота удалось вызволить из заточения, где он пробыл почти шесть дней. Первым делом спасенное животное напоили.

Спасатели Животные Москва 2023
29 ноября 2023, 14:11
Жители Енисейска обнаружили в черте города обессилевшую рысь
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Полиция Красноярского края взяла под охрану обессилевшую рысь, которая вышла к людям в Енисейске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя Енисейска о том, что напротив его дома на улице Бабушкина обнаружена рысь», - отметили в пресс-службе.

Сотрудники МВД обратились в центр охраны дикой природы и взяли животное под временную опеку. Рысь передадут специальным службам, которые позаботятся об истощенном звере и выпустят его обратно в лес.

В ноябре в Подмосковье специалисты обнаружили более 400 новых мест обитания диких животных. Зоологи впервые зафиксировали в Волоколамском городском округе белок летяг и провели наблюдения за рысями, коршунами и другими редкими зверьми.

Ранее в США к людям вышел медведь. Он открыл автомобиль, вытащил из него конфеты и скрылся. Дикое животное также повредило салон машины и разбило приборную панель, сообщил RT.

МВД РФ Животные Красноярский край
25 ноября 2023, 11:44
Редких дальневосточных леопардов заметили недалеко от Уссурийска
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На дороге в районе села Монино под Уссурийском заметили трех редких дальневосточных леопардов. Об этом сообщила пресс-служба дирекции национального парка «Земля леопарда».

«Появление леопардов на этой территории является естественным явлением. Окружающий дорогу лес - дом этих самых редких кошек в мире», - указали в нацпарке.

В пресс-службе напомнили, что при встрече с леопардами не нужно привлекать их внимание, а лучше спокойно продолжить свой путь. Для безопасности животных необходимо соблюдать скоростной режим на трассах.

«На автомобиль звери не реагируют, как на живое существо, могут не всегда видеть в нем потенциальную угрозу. Важно помнить, что еще не было случаев неспровоцированного нападения дальневосточных леопардов на людей», - добавили в дирекции.

Также в нацпарке отметили, что популяции краснокнижных леопардов успешно растет благодаря работе по сохранению редких животных.

В сентябре 2022 года дикий леопард напал на людей в Приморском крае, видео завирусилось в соцсетях.

Приморье Животные

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