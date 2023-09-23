Коту из Новосибирска поставили протезы вместо отмороженных лап

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Жители города Сухой Лог в Свердловской области обнаружили животное прошлой зимой. Кот вмерз в лед всеми лапами. Бальдр постепенно восстанавливается после проведенной операции. Питомец уже может ходить без помощи людей. Хозяйка заберет его из клиники в ближайшее время.

«По факту это третий кот в мире на четырех протезах, таких больше нет. Операцию выполнили в два этапа, установка передних лап была сложнее, на них идет больше нагрузки», - рассказал хирург-ортопед Сергей Горшков.

В Москве ранее произошел несчастный случай с собакой. Пес породы корги наелся камней с садовой дорожки, куда выливали мясной маринад. Ветеринары спасли собаку - без операционного вмешательства питомец мог умереть.