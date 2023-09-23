Коту из Новосибирска поставили протезы вместо отмороженных лап
Новосибирские ветеринары заменили коту по кличке Бальдр все отмороженные лапы на протезы. Это третий такой случай во всем мире, сообщило издание kp.ru.
Жители города Сухой Лог в Свердловской области обнаружили животное прошлой зимой. Кот вмерз в лед всеми лапами. Бальдр постепенно восстанавливается после проведенной операции. Питомец уже может ходить без помощи людей. Хозяйка заберет его из клиники в ближайшее время.
«По факту это третий кот в мире на четырех протезах, таких больше нет. Операцию выполнили в два этапа, установка передних лап была сложнее, на них идет больше нагрузки», - рассказал хирург-ортопед Сергей Горшков.
В Москве ранее произошел несчастный случай с собакой. Пес породы корги наелся камней с садовой дорожки, куда выливали мясной маринад. Ветеринары спасли собаку - без операционного вмешательства питомец мог умереть.