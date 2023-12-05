Кота-бродягу поймали среди шедевров в Эрмитаже
В Эрмитаже отловили кота, который проживал в системе вентиляции помещений музея, а по ночам оставлял свои следы в выставочных залах. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил представитель волонтерского центра спасения животных «Кошкиспас» Андрей Федоров.
Неизвестно, как именно животное оказалось в Зимнем Дворце, но сотрудники регулярно находили следы его пребывания. Попытки поймать кота самостоятельно успехом не увенчались, в итоге в Эрмитаже решили обратиться к волонтерам.
«Дежурство проходило несколько дней, но достать животное не удавалось. Мы уже начали обсуждать, кто опять останется ночевать в Эрмитаже, как грянула новость - кота поймали. Видимо он понял, что от него не отстанут, и покинул укрытие добровольно, позволив поймать себя сачком», - отметил Федоров.
Ранее стало известно о смерти кота Филимона , который на протяжении последних 13 лет жил в Выборгском музее-заповеднике.