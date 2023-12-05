05 декабря 2023, 18:26

Кота-бродягу поймали среди шедевров в Эрмитаже

РИА «Новости»
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В Эрмитаже отловили кота, который проживал в системе вентиляции помещений музея, а по ночам оставлял свои следы в выставочных залах. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил представитель волонтерского центра спасения животных «Кошкиспас» Андрей Федоров.

Неизвестно, как именно животное оказалось в Зимнем Дворце, но сотрудники регулярно находили следы его пребывания. Попытки поймать кота самостоятельно успехом не увенчались, в итоге в Эрмитаже решили обратиться к волонтерам.

«Дежурство проходило несколько дней, но достать животное не удавалось. Мы уже начали обсуждать, кто опять останется ночевать в Эрмитаже, как грянула новость - кота поймали. Видимо он понял, что от него не отстанут, и покинул укрытие добровольно, позволив поймать себя сачком», - отметил Федоров.

Ранее стало известно о смерти кота Филимона , который на протяжении последних 13 лет жил в Выборгском музее-заповеднике.

Коты Россия
04 декабря 2023, 18:52
Путин на ВДНХ осмотрел макет бункера для наблюдения за ядерными испытаниями
РИА «Новости»
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Президенту Владимиру Путину во время посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ показали часть экспозиции, посвященной атомной отрасли. В частности, глава государства осмотрел макет бункера, из которого в годы СССР наблюдали за испытаниями первой отечественной атомной бомбы.

В ходе осмотра экспозиции, посвященной зарождению атомной отрасли в Советском Союзе, Путина сопровождал главный редактор телепрограммы «Страна Росатом» Михаил Полунин.

В ходе осмотра макета бункера он нажал на планшете на кнопку, после чего на экране проиграли взрыв, за которым можно было наблюдать через щель в стене.

«Расстояние было 10 километров, но щели не было - там все было засыпано землей. Земля затряслась, они почувствовали», - рассказал Полунин.

Также главе государства продемонстрировали макет первой советской атомной бомбы.

В ходе посещения выставки «Россия» Владимир Путин принял участие в церемонии награждения премии «Волонтер года». Он вручил приз лучшему волонтеру, которым в 2023 году стала создатель детского волонтерского отряда «Юннаты из „Ростка“» Наталья Аминева.

Выставки Владимир Путин ВДНХ Выставка-форум «Россия»
03 декабря 2023, 10:12
Москвичей напугала лиса, забравшаяся под автомобиль в Южном Тушине
Freepik
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В Северо-Западном округе Москвы местные жители увидели хищного зверя. Под одним из автомобилей сидела лиса, на которой был ошейник, сообщил источник «360».

По его данным, утром в воскресенье женщина позвонила в экстренные службы, заявив о появившемся диком животном в Южном Тушине в Строительном проезде.

Как пояснил собеседник «360», до этого другая жительница района обращалась с просьбой разыскать сбежавшую лису. В итоге хищница нашлась сама.

Накануне ядовитую змею в доме заметили жители в Южном административном округе Москвы. Агрессивное пресмыкающееся оказалось рядом с людьми в доме № 21 на Чертановской улице. По информации источника, ядовитая змея угрожала жителям.

На днях коты-диверсанты закрыли свою хозяйку на балконе в Москве. Сначала пенсионерка попыталась пробраться в комнату самостоятельно, но у нее ничего не вышло.

Животные Москва 2023
01 декабря 2023, 16:48
Коты-диверсанты закрыли свою хозяйку на балконе в Москве
Unsplash
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В многоэтажке в районе Северное Измайлово коты устроили «диверсию», заперев свою хозяйку на балконе в одном халате. Женщину спасли, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, хозяйка вышла на минутку на балкон в одном халате, тогда пушистые и заперли ее там.

Сначала пенсионерка попыталась пробраться в комнату самостоятельно, но у нее ничего не вышло. Тогда на помощь пришли соседи, которые вызвали работников экстренных служб. Специалисты вскрыли дверь в квартиру и вытащили женщину с балкона.

Ранее зоопсихолог, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов рассказал, что у животных нет чувств, только эмоции. Они могут испытать все: от радости до горя, но не анализируя ситуацию сознанием.

Животные Москва 2023
30 ноября 2023, 13:26
Появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика
Unsplash
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Санкт-Петербургский фонд защиты балтийской нерпы показ прогулку Крошика и Шлиссика по снегу до ближайшего водоема. Видео опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

«Утренняя пробежка Крошика и Шлиссика», - написали сотрудники фонда в комментарии к ролику.

Подписчики сравнили прогулку нерп с перемещением по снегу петербуржцев после метели, которая обрушилась на Северную столицу 27 ноября.

Первый в России центр по сохранению редких видов морских млекопитающих появился в Петербурге в 2014 году. Самый известный подопечный фонда - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его пытались выпустить в дикую природу, но он вернулся. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед Шлиссик.

Нерпы несколько раз ссорились. Один из таких случаев произошел в 2021 году. Сотрудники фонда опубликовали видео примирительного обеда ластоногих, но позже Шлиссик начал гонять своего соседа.

Весной этого года Фонд друзей балтийской нерпы спас маленькую самку тюленя в Выборге. Она плавала вдоль набережной и боялась выйти из воды из-за собравшейся толпы. Животное поместили в специальный центр, где ему оказали помощь.

Санкт-Петербург Животные

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