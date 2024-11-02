02 ноября 2024, 14:23

Кот Барсик пропал в Перми. Хозяин объявил за его находку крупное вознаграждение

Unsplash
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В Перми пропал девятилетний кот по кличке Барсик. Хозяин Василий объявил за него крупное вознаграждение. Об этом мужчина рассказал в комментарии 360.ru.

За находку питомца Василий пообещал заплатить 75 тысяч рублей.

«Сбежал из нашего таунхауса, из дома, ночью 1 ноября. Девять лет, он не кастрирован. Я думал, конечно, он за кошкой убежал. Так надолго он не убегал. У нас здесь дорога и собаки. Я крайне волнуюсь. Объявили вознаграждение, потом увеличили его до 75 [тысяч]. Надеюсь, что кто-нибудь откликнется», - сказал хозяин кота.

У Барсика серый окрас, белые нос и грудь, желто-зеленые глаза. По данным Telegram-канала Shot , кот прославился еще в 2016 году, когда одна из компаний взяла хвостатого на работу.

Летом московские ветеринары спасли кота с заглушкой для мебели в желудке.

Пермь Коты
30 октября 2024, 03:57
Ньютона не так поняли. В формулировке его первого закона нашли ошибку
Global Look Press
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При переводе первого закона Ньютона допустили серьезную ошибку, выяснил филолог Дэниель Хук. Его исследование опубликовали в журнале Philosophy of Science.

Речь идет о формулировке закона в «Началах» Исаака Ньютона от 1687 года. Хук отметил, что несостыковку удалось найти лишь спустя 300 с лишним лет.

Филолог напомнил - чаще всего используют следующую версию закона: «Тело остается в покое или равномерно двигается, если на него не действуют внешние силы». По мнению Хука, вместо «если» нужно использовать «потому что». Ученый объяснил, что в этом случае возникающие разногласия при трактовке закона попросту исчезнут.

Пять лет назад в Подмосковье родился свой Исаак Ньютон. Полная тезка ученого появился на свет в Балашихе в семье студентов из Кот-д’Ивуара.

Ученые
29 октября 2024, 04:59
Загадочное существо попало в фотоловушку Тунгусского заповедника и озадачило ученых
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На объектив фотоловушки Тунгусского заповедника попало неопознанное существо. Об этом сообщила администрация заповедника на странице «ВКонтакте».

«Это странное видео получили еще в июне, но до сих пор никто из специалистов не может идентифицировать животное, попавшееся в поле зрения фотоловушки», - написали в публикации.

Существо пробежало очень быстро, видео замедлили в 10 раз, чтобы получше разглядеть его. Невероятная скорость животного вызвала еще больше вопросов у экспертов.

Специалисты не согласились с версией, что на кадрах заяц-беляк, потому что неопознанный зверь бежал на двух лапах. Также опровергли предположение о глухаре, потому что у загадочного существа нет большого хвоста.

Ранее летчики отечественной авиакомпании заметили в небе над Москвой неопознанный летающий объект. Внешне он был похож на купол.

Видео Животные
25 октября 2024, 05:02
Ребенок выжил в утробе матери после падения из окна 17-этажки
РИА «Новости»
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В Великобритании беременная женщина выпала из окна высотки и умерла, но ребенок в ее животе выжил. Медики в больнице извлекли младенца и отправили в реанимацию, сообщил Daily Mail.

Женщине было 30 лет, она жила в принадлежащем городскому совету Лидса 17-этажном доме в районе Бермантофтс и находилась на позднем сроке беременности. Утром 23 октября будущая мать выпала из окна. Скорая помощь констатировала ее смерть и вызвала полицию, которая не нашла на месте происшествия признаков преступления.

С какой именно высоты она упала, издание не уточнило. Сосед с 14-го этажа рассказал, что слышал глухой удар и крики.

К удивлению врачей, ребенок в утробе матери выжил. Представитель полиции Западного Йоркшира сообщил, что он родился в больнице и находится в реанимации на интенсивной терапии.

На юго-востоке Москвы ребенок выжил после падения с шестого этажа. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Великобритания Дети Медицина
25 октября 2024, 02:24
Металлические импланты нашли в руках перуанских мумий
РИА «Новости»
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Исследователи продолжили изучать «инопланетные» мумии из Перу и обнаружили во время препарирования трехпалых рук одной из них металлический имплант. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Споры по поводу так называемых тридактилей Наски разгорелись прошлой осенью, когда журналист и уфолог Хайме Муассан представил публике странные останки, которые выдал за «мумии инопланетян». По его словам, их якобы нашли в Перу на плато Наска.

Репортер издания заявил, что ученые препарировали один из обнаруженных образцов. В процессе они извлекли «легкий металлический имплант» из ладони отрубленной руки тридактиля.

«Это очень сложный металлический сплав, который требует специальных знаний и техники, чтобы получить его такого качества и чистоты», - рассказал судебно-медицинский эксперт ВМС Мексики доктор Хосе Зальсе Бенитес.

По его словам, сплав содержит такие элементы, как алюминий, олово, серебро, медь, кадмий и осмий.

В начале года перуанские биологи изучили перуанские мумии пришельцев и выяснили, что они состоят из фрагментов мелких животных.

Исследования Ученые Космос

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