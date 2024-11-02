Кот Барсик пропал в Перми. Хозяин объявил за его находку крупное вознаграждение

За находку питомца Василий пообещал заплатить 75 тысяч рублей.

«Сбежал из нашего таунхауса, из дома, ночью 1 ноября. Девять лет, он не кастрирован. Я думал, конечно, он за кошкой убежал. Так надолго он не убегал. У нас здесь дорога и собаки. Я крайне волнуюсь. Объявили вознаграждение, потом увеличили его до 75 [тысяч]. Надеюсь, что кто-нибудь откликнется», - сказал хозяин кота.

У Барсика серый окрас, белые нос и грудь, желто-зеленые глаза. По данным Telegram-канала Shot , кот прославился еще в 2016 году, когда одна из компаний взяла хвостатого на работу.

Летом московские ветеринары спасли кота с заглушкой для мебели в желудке.