Космический корабль Starship стартовал в США

Комплекс Starship, состоящий из космического корабля и ракеты Super Heavy, стартовал 14 марта с площадки Бока Чика в Техасе. Все 33 двигателя Raptor первой ступени отработали штатном режиме.

Тестовый полет должен продлиться не более часа. Затем первая ступень упадет в Мексиканский залив, а сам корабль - в Индийский океан.

В ноябре прошлого года SpaceX сообщила о неудаче при запуске Starship. Тогда первая ступень взорвалась в воздухе, а через минут центр управления потерял связь с кораблем.