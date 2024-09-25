Кошка принесла хозяйке выигрышный лотерейный билет

Британка рассказала в соцсетях, что Манки подошла к ней с неиспользованным лотерейным билетом в зубах. Стерев защитное покрытие, женщина обнаружила выигрыш в 10 фунтов стерлингов (1240 рублей).

По словам Кристиан, кошка уже не в первый раз удивляет ее подобными сюрпризами. Манки часто приносит с прогулок необычные предметы, например, пакетик с кофе или куриное крылышко из ресторана быстрого питания.

Меган считает, что кошка такими сюрпризами оказывает ей эмоциональную поддержку. Женщина хранит их в маленькой коробке и периодически разглядывает для поднятия настроения.

Ранее в Челябинской области кошка спасла жизнь ребенку при пожаре в частном доме. Девочка находилась в помещении одна и спала в своей комнате. Кошка по кличке Соня разбудила ее.