27 июля 2024, 01:12

Косатки потопили британский парусник в Гибралтарском проливе

Global Look Press
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Испанская морская служба спасла трех членов экипажа британского парусника, который потопили косатки в Гибралтарском проливе. Об этом королевская служба спасения сообщила в соцсети Х.

Парусное судно Bonhomme William запросило буксировку после столкновения с косатками. Позже британцы сообщили, что лодка тонет.

«Наш центр в Тарифе мобилизовал спасательное судно Enif, которое спасло трех человек, находившихся на борту», - сообщили в службе.

Ранее подобное произошло с 15-метровым кораблем Alboran Cognac. Судно получило пробоину при столкновении с косатками, моряков спас проходивший рядом танкер.

Исследователи считают, что оба судна столкнулись в Гибралтарском проливе с субпопуляцией косаток «Глэдис». Она насчитывает около 15 особей и обитает между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом.

Косатки Испания
26 июля 2024, 05:57
Космонавт объяснил, почему некоторые люди до сих пор верят в плоскую Землю
РИА «Новости»
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На утверждение людей о том, что Земля плоская нужно реагировать с юмором. Такое мнение выразил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев в беседе с РИА «Новости».

«Это, конечно, от образования, но немножко от невежества. И любой факт из нашей жизни - он может быть подвержен сомнению», - сказал он, отвечая на вопрос, почему некоторые до сих пор верят в плоскую Землю.

Космонавт отметил, что на таких людей не стоит обращать внимание. Есть даже те, кто не верит, что Юрий Гагарин летал в космос, а американцы побывали на Луне.

«Не надо обращать внимание и не надо стараться переспорить этих людей, просто относиться к этому с юмором», - посоветовал Артемьев.

Ранее актриса Юлия Пересильд, которая полетела в космос ради съемок в фильме «Вызов» призналась, что задумалась о смерти , когда их корабль не смог с первого раза состыковаться с МКС. В тот момент звезда испугалась, что может не вернуться домой.

Космонавты Луна Космос Юрий Гагарин
23 июля 2024, 13:56
Овечкин спустя семь лет рассказал о свадебном подарке от Путина
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в 2017 году поздравил хоккеиста Александра Овечкина со свадьбой и подарил сервиз. Спортсмен в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова признался, что очень волновался в тот день.

Блогер вспомнил, как на свадьбе Овечкину позвонили, а потом вручили подарок от главы государства. Он спросил, что ему преподнесли.

«Это подарили сервиз <…> Очень красивый сервиз. Волнительный момент был, когда он позвонил», - сказал спортсмен.

Овечкин признался Сардарову, что теперь для него на первом месте семья. С рождением двух сыновей он почувствовал больше ответственности. Хоккеист призвал ценить время, проведенное с детьми.

Капитан клуба НХЛ Washington Capitals Овечкин познакомился с дочерью режиссера Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского Анастасией Шубской в 2008 году на Олимпиаде в Пекине. Она младше хоккеиста на восемь лет. Пара зарегистрировала отношения в 2016 году, но сыграла свадьбу спустя год в Barviha Luxury Village в День любви, семьи и верности.

НХЛ Спортсмены Хоккей Свадьбы Владимир Путин Александр Овечкин
23 июля 2024, 02:10
Украденному из цирка верблюду устроили экскурсию по Нефтекамску
Freepik
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Компания молодых людей увела верблюда из цирка в Нефтекамске и устроила ему прогулку по ночному городу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как рассказали журналисты, верблюда зовут Аксель, он выполнял трюки в цирке-шапито «Круиз». После выступления в городе 21 июля, когда все клоуны и дрессировщики легли спать, на территорию цирка пробрались местные жители. Они выкрали животное и решили устроить ему экскурсию по Нефтекамску.

Один из молодых людей записал видео с прогулкой. На кадрах видно, как компания ведет верблюда по ночной улице. Человек за кадром предположил, что такой поступок не сойдет им с рук.

«Это перебор, нам завтра [капец]», - сказал он.

К утру парни вернули верблюда. Сначала пропажу никто не заметил, однако веселое видео, распространившееся по социальным сетям, увидел директор цирка и обратился в полицию.

Ранее медведица в обнинском цирке напала на дрессировщика прямо на глазах у публики. Как рассказали в пресс-службе учреждения, животное просто играло.

Цирки Экскурсии Животные
22 июля 2024, 17:41
Уникальные берестяные грамоты нашли в Якутске
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Уникальные берестяные грамоты обнаружили в Якутске при археологических раскопках. Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что находку обнаружил студент из Кирова Виталий Татаринов. Она стала первой в своем роде не только в Якутии, но и на всем Дальнем Востоке.

По версии Николаева, это может быть архив воеводской канцелярии, который считали утраченным во время пожара 1700 года. Грамоты написаны скорописью XVII века. Пока археологи смогли прочитать только первый их фрагмент, а всего грамот нашли девять.

«Это действительно сенсационная и уникальная находка, которая имеет огромную научную и культурную ценность не только республиканского, но и федерального значения», - подчеркнул глава Якутии.

Он поблагодарил всех причастных к ее обнаружению.

В июне в Салехарде при раскопках нашли старинный артефакт медно-каменного века.

Якутия Археология

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