«Корабль-призрак». У берегов Флориды нашли брошенную яхту с рваными парусами

Брошенную яхту прибило к берегу в районе города Пенсакола 18 июня. Первой ее заметила 46-летняя Франсин Фаррар, которая снимала там дом с видом на море.

Когда волны выбросили яхту на пляж, она стала местной достопримечательностью. Судно сняли на видео с беспилотника и выложили в социальных сетях. В комментариях его назвали «кораблем-призраком с пляжа Пенсаколы».

Фотографии с яхтой случайно попались на глаза бывшему владельцу судна - 39-летнему Майклу Барлоу из Техаса. Мужчина рассказал, что купил яхту за 80 тысяч долларов и планировал отправиться на ней с женой и сыном в плавание. Но во время перегона яхты в Техас, его настиг тропический шторм «Альберто». Буря изорвала паруса корабля, уничтожила двигатель и большую часть электроники.

«Я сказал, что могу либо заработать еще 80 тысяч баксов, жить дальше и однажды снова попытать удачу, или сидеть тут, притворяться суровым парнем и тогда точно лишиться всего», - рассказал Барлоу.

Он позвонил в Береговую охрану и сообщил, что терпит бедствие. Спасатели нашли яхту в 200 милях от Панамы и эвакуировали Барлоу. Брошенный корабль продолжил дрейфовать в море, пока не добрался до Флориды.

Теперь по американским законам владельцу надо либо привести в порядок яхту, либо уничтожить ее. Второй вариант обойдется дешевле, поэтом Барлоу склоняется к нему.

В 2022 году моряки из «Проекта по исследованию океана» обнаружили в Бермудском треугольнике корабль-призрак без людей на борту.