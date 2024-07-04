04 июля 2024, 04:22

«Корабль-призрак». У берегов Флориды нашли брошенную яхту с рваными парусами

Freepik
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К берегам Флориды прибило брошенную яхту с рваными парусами, сообщило издание NBC Miami. Владельца загадочного судна удалось найти в социальных сетях.

Брошенную яхту прибило к берегу в районе города Пенсакола 18 июня. Первой ее заметила 46-летняя Франсин Фаррар, которая снимала там дом с видом на море.

Когда волны выбросили яхту на пляж, она стала местной достопримечательностью. Судно сняли на видео с беспилотника и выложили в социальных сетях. В комментариях его назвали «кораблем-призраком с пляжа Пенсаколы».

Фотографии с яхтой случайно попались на глаза бывшему владельцу судна - 39-летнему Майклу Барлоу из Техаса. Мужчина рассказал, что купил яхту за 80 тысяч долларов и планировал отправиться на ней с женой и сыном в плавание. Но во время перегона яхты в Техас, его настиг тропический шторм «Альберто». Буря изорвала паруса корабля, уничтожила двигатель и большую часть электроники.

«Я сказал, что могу либо заработать еще 80 тысяч баксов, жить дальше и однажды снова попытать удачу, или сидеть тут, притворяться суровым парнем и тогда точно лишиться всего», - рассказал Барлоу.

Он позвонил в Береговую охрану и сообщил, что терпит бедствие. Спасатели нашли яхту в 200 милях от Панамы и эвакуировали Барлоу. Брошенный корабль продолжил дрейфовать в море, пока не добрался до Флориды.

Теперь по американским законам владельцу надо либо привести в порядок яхту, либо уничтожить ее. Второй вариант обойдется дешевле, поэтом Барлоу склоняется к нему.

В 2022 году моряки из «Проекта по исследованию океана» обнаружили в Бермудском треугольнике корабль-призрак без людей на борту.

Исследования США Флорида
03 июля 2024, 16:26
Свадьбы без жениха стали популярны среди жительниц Японии
Global Look Press
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Молодые японки начали массово отказываться от проведения классических свадебных церемоний в пользу «одиночного бракосочетания» — без жениха. Как сообщила газета South China Morning Post, торжества для себя устраивают не только одиночки, но и замужние женщины, наряжаясь в свадебные наряды.

Церемонию популяризировала звезда фильмов для взрослых Мана Сакура, которая рассказала об этом в своем блоге.

«Я сама надела себе кольцо на палец и пообещала, что буду уважать себя и свою жизнь. Буду я здорова или больна, но продолжу делать себя счастливой», - написала актриса.

Она призвала всех женщин следовать ее примеру. После этого многие японки, даже состоящие в браке, принялись устраивать для себя свадьбы без женихов. Они скупили свадебные платья и начали снимать рестораны, куда приглашали гостей.

Одна из замужних участниц подобного торжества призналась, что просто хотела снова ощутить себя невестой и символически попрощаться с прошлым.

На фоне рекордного снижения количества заключенных браков свадебные агентства Японии начали организовывать индивидуальные церемонии для женщин. В список услуг входит само торжество, фотосессия, а также банкет. Для желающих организуют одинокий медовый месяц.

«Свадьбы в одиночку - это признак меняющихся времен. Теперь все больше японских женщин могут содержать себя, не выходя замуж, и они не хотят быть скованными традиционными ролями», - рассказал представитель одной из компаний.

Он добавил, что японцы ощутили вкус и качество одинокой жизни, благодаря высоким доходам, которые они тратят на то, чтобы сосредоточиться на себе и сделать свою жизнь комфортнее.

В конце июня стало известно, что прославившаяся в сериале «Очень странные дела» актриса Милли Бобби Браун решила отметить свой брак с Джейком Бонджови большим торжеством. Пара поженилась тайно еще в мае. Но теперь актриса решила, что пришла пора отпраздновать создание новой семьи вечеринкой.

Молодые японки начали массово отказываться от проведения классических свадебных церемоний в пользу «одиночного бракосочетания» - без жениха. Как сообщила газета South China Morning Post , торжества для себя устраивают не только одиночки, но и замужние женщины, наряжаясь в свадебные наряды.

Свадьбы Япония Женщины
02 июля 2024, 14:23
«Не факт, что не сломается». Автоподборщик научился оценивать карму машин
РИА «Новости»
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В Подмосковье появилась новая услуга при покупке машины. Специалисты начали проверять их карму. Автоподборщик Андрей рассказал 360.ru, что заглядывает в будущее с помощью маятника и доски.

«Исполняю просьбы клиентов. Практикую это уже пару лет, клиентов достаточно много. Никогда еще не ошибался», - сказал он.

Мужчина зарабатывал автоподбором достаточно долгое время, но спрос на проверку кармы, по его словам, появился относительно недавно. Андрей заявил, что сами клиенты просили проверить не только техническое состояние машин, но и тонкие материи.

«Понимаете, даже если автомобиль новый, не факт, что не сломается в будущем, с ним не случится ДТП или что-то не выйдет из строя. Об этом можно узнать, только заглянув в будущее этой машины», - заявил специалист.

В своей работе он использовал разные инструменты - например, маятник. По словам Андрея, по итогам диагностики покупатели принимали решение.

«Что на судьбе каждой машины написано, никто не скажет. Нужно смотреть в будущее маятником, доской. Нужно проверить судьбу автомобиля, его кармический путь, чтобы понимать, стоит его брать или нет», - сказал он.

Другая необычная услуга появилась в Москве. Девушки предлагали сопровождение на выпускной. Собеседница 360.ru заключила с клиентами официальный договор и за выходные заработала 300 тысяч рублей.

Бизнес Машины Деньги
30 июня 2024, 22:06
«Потенциально опасный». Земля разминулась с астероидом размером с три футбольных поля
Unsplash
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Астероид 2024 МК, размер которого в длину составляет 260 метров, пролетел мимо Земли на расстоянии приблизительно 300 тысяч километров. Об этом сообщила пресс-служба международной сети оптических телескопов Института прикладной математики имени Келдыша РАН.

«Телескопами сети сопровождался пролет <…> крупного небесного камня группы Аполлона», - отметили авторы сообщения.

Ранее старший научный сотрудник отдела исследования солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков рассказал, что в ночь на 27 июня мимо Земли пролетит астероид 2011 UL21, который получил название «убийца планет». Его размеры в длину составляют около 2,5 километра.

Космос
29 июня 2024, 15:58
Можно добавлять в коктейли. Ученые создали инновационный рассол от плохого самочувствия
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Российские ученые разработали формулу уникального рассола, который поможет не только снять симптомы похмелья, но и придаст сил спортсменам для тренировок. Об этом сообщил RT.

Рецептуру чудо-напитка разработали специалисты Российского биотехнологического университета. Изобретенный ими рассол восстанавливает электролитный баланс и восполняет недостаток витаминов и солей. Ученые рассказали изданию, что напиток избавит от плохого самочувствия.

Эксперты не только сделали рассол полезным, но и доработали его вкусовые качества с помощью специй. Напиток рекомендовали принимать спортсменам до или после тренировок для повышения работоспособности. По словам специалистов, рассол даже можно добавлять в коктейли.

Ранее Центр имени Гамалеи разработал новый препарат от ботулизма на основе моноканальных антител. Минздрав одобрил клинические испытания лекарства. На доклиническом этапе разработка показала свою эффективность.

Болезни Ученые Продукты

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