29 января 2025, 04:48

Китайский зоопарк начал продавать мочу тигра для приема внутрь

Unsplash
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В Китае разгорелся скандал из-за лечения тигриной мочой. Зоопарк дикой природы Яань Бифэнся в провинции Сычуань продает ее как средство от боли в мышцах и суставах, сообщил South China Morning Post.

Администрация зверинца начала предлагать посетителям целебную мочу амурских тигров по 50 юаней (673 рубля) за бутылку объемом 250 миллилитров. На этикетке указано, что она окажет хороший терапевтический эффект при ревматоидном артрите, растяжениях и мышечной боли. Принимать это средство можно внутрь или разбавив белым вином и приложив к больному месту с ломтиком имбиря.

Один из туристов сфотографировал необычный товар и выложил фото в соцсеть. Его удивило, что этот зоопарк считается туристической достопримечательностью мирового класса и образцом цивилизованного туризма в Китае. Тред набрал более 35 миллионов просмотров.

Анонимный фармацевт из больницы в провинции Хубэй заявил, что тигриная моча не имеет отношения к традиционной китайской медицине, а ее эффективность не доказана. Он предупредил, что использование этого средства может ухудшить состояние. Тем временем представитель зоопарка пожаловался на средние темпы продаж, всего две бутылки в день.

В рунете завирусилось лечение «синькой». Блогеры утверждали, что краситель метиленовый синий является лекарством от всех болезней. Нарколог Алексей Казанцев предупредил, что его прием чреват отравлением.

Животные Медицина Китай
28 января 2025, 01:57
Англичанин уехал в Сибирь от жены-обманщицы. Чем обернулся переезд
РИА «Новости»
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Британец Майкл Уэр в начале 1990-х годов переехал в Россию, чтобы вылечить депрессию после тяжелого развода и построить фермерское хозяйство под Новосибирском. Начав с пары тысяч фунтов он обрел новый дом и личное счастье, сообщило РИА «Новости».

Уэр из графства Сомерсет, его предки тоже работали на земле. Он женился на сотруднице прачечной Тине, обзавелся тремя детьми и хозяйством на несколько коров, телят, овец и коз. Британец решил построить дом на участке 40 гектаров и взял ссуду. Жене не нравилась сельская жизнь. После 12 лет брака она подала на развод, забрала сына с двумя дочерьми, нашла другого мужчину и отсудила совместно нажитое имущество.

«Полдома к тому моменту уже построил. Продали, деньги разделили поровну. Моя половина ушла на долги. <…> Депрессия у меня была страшная», - рассказал фермер.

В первый раз Уэр приехал в Россию летом 1992 года на сельскохозяйственную конференцию. Его приятно удивил Новосибирск - очень перспективный край с хорошей землей. Поэтому он вернулся на Новый год и остановился у друзей в Академгородке.

На местной радиостанции фермер услышал, что английские фермеры готовы вложиться в сельское хозяйство Сибири, и поехал в село Верх-Коен. Там ему выделили колхозный гараж и помогли снять комнату. На оставшиеся деньги Уэр купил трактор, раздобыл сварочный аппарат и стал заниматься ремонтом техники в поле.

Затем он переехал в село Дубинское. Сначала убирал сено, возил молоко и занимался огородом. Односельчане считали его чудаком, так как британец почти не выпивал. Спустя время Уэр женился на дочери соседа и завел еще трех детей. Семья выкупила бывшее здание совхозной конторы, завела скотину и арендовала землю для выращивания кормов. Свое нынешнее хозяйство британец назвал небольшим - огород на 20 соток, поле 12 гектаров, несколько коров и 40 коз.

В Россию переехал также популярный украинский TikTok-блогер Артур Бабич. Он временно жил в США и Армении, но решил вернуться в страну, где живут его подписчики.

Великобритания Мигранты Фермеры
27 января 2025, 19:56
Загадочные надписи с призывами о помощи обнаружили на Google Maps в США
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В Сети развернулось обсуждение загадочных надписей, обнаруженных на платформе Google Maps на территории США. В них содержатся призывы о помощи и сообщения о терроризме.

Надписи нашли неподалеку от бетонного канала реки Лос-Анджелес в Калифорнии, рядом с которой расположены сухой док и контейнеры. По адресу 549 N Mission Rd на картах можно увидеть слова Help (помощь - прим. ред.), LAPD (департамент полиции Лос-Анджелеса - прим. ред.), Traffico (торговля - прим. ред.) и другие.

Пользователи соцсетей сочли, что речь идет о торговле людьми и организации терроризма. Однако некоторые выразили мнение, что это просто розыгрыш.

В приложениях Apple Maps и «Яндекс. Карты» надписей не видно. Место отображается как пустырь или стройка.

Ранее убийца в момент совершения преступления попал в кадр Google Maps в Испании. Благодаря этому снимку полиция раскрыла дело.

Google США Соцсети Калифорния
27 января 2025, 18:18
«Сигма-бой» как оружие массового поражения
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Лучший пиар для человека творческого — это запреты. Факт общеизвестный. Раньше еще хорошо работали скандалы и провокации. Сейчас они тоже работают, но хуже. В случае блогеров Бетси и Марии Янковской сработал двойной эффект. Напомню, если кто прятался в погребе, что эти девочки записали песню «Сигма-бой».

Да, казалось бы, не сразу можно установить связь между глуповатыми песенками, сериалами и танцами, но все складывается в систему и работает с массами в целом и с каждым человеком по отдельности. Школьники слушают k-pop, смотрят дораму, затем покупают или выменивают соответствующие карточки, говоря по итогу: «Корейцы классные». Тут возможна замена корейцев на японцев или китайцев - азиаты, в общем. Проверено.

Работает ли это так с российскими исполнителями? Вряд ли. Для начала потому, что сделан этот продукт по западным лекалам и шаблонам. Есть только одно отличие - песня исполняется на русском языке. Является ли это некоторой прививкой от воинствующей русофобии? Как показывают события на Украине и в Сирии, где злодеи говорят на русском языке, нет, не является. Однако по-своему, как бы это ни прозвучало, язык отчасти облагораживает и возвышает. Пусть и на долгом этапе.

Запретить их решили не где-нибудь и не кто-нибудь, а на уровне Евросоюза. Член Европарламента Нела Риль - темнокожая дама, представляющая немецкую либеральную партию - заявила, что песенка «Сигма-бой» проникла в Европу и продвигает, во-первых, консервативную повестку (в смысле, что девочка любит мальчика?), а во-вторых, собственно саму Россию.

Трек «Сигма-бой» действительно популярен - его ставят на футбольных матчах, он красуется в чарте Billboard, его распевают подростки в Германии, Чехии, много где.

Как реагировать на все это? С одной стороны, дико и странно, что с трибуны Европарламента обсуждают глуповатые песни как российское оружие агитации и пропаганды. Ведь можно ли на самом деле что-то пропагандировать таким образом? Парадокс заключается в том, что, оказывается, можно. Первой это максимально реализовала Америка, которая насадила свою массовую культуру и фастфуд-ценности по всему миру. Отлично реализуют это и азиатские страны.

Это не плохо и не хорошо - так есть. Оттого и бесятся в Европарламенте: они-то хотят, чтобы России не существовало в широком поле вообще. Просто вырезать нашу страну - и точка. А мы есть. Причем, как видим, не только в музыке Чайковского и записях Рихтера, но и в вирусных песнях.

Плохо (уж простите за упрощение) то, что массовая культура сегодня туповатая и похожая на шоу инфузорий. Что с этим-то делать? Но тут отдельный разговор. Пока лишь замечу, что успех «Сигмы-боя» (кстати, пример сигма-самца - это «американский психопат» Патрик Бейтман) обесценивает и воспитание, и гуманитарные науки.

Мы можем попытаться объяснить что-то депутатам Европарламента, но как объяснить нашим детям то, что важно учиться, слушать Прокофьева и читать Гоголя, важно развиваться всесторонне после того, как две девочки становятся известными на весь мир, зарабатывают миллионы с простенькими песенками и танцами? Вот где подлинная трагедия - об этом думать и говорить необходимо в первую очередь.

Русский язык Песни Запреты Россия Европарламент
27 января 2025, 00:58
В США забеременела 76-летняя прабабушка
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В США американка неожиданно для всех забеременела в возрасте 76 лет. В случае рождения малыша женщина побьет рекорд, став самой взрослой матерью. Об этом сообщило издание The Sun.

Правнучка женщины опубликовала в соцсетях видео из больницы, куда обратилась героиня статьи из-за головокружения. На кадрах медперсонал рассказывает женщине, что она беременна уже 12 недель, чем она была крайне удивлена, отрицая, что у нее был секс.

Также правнучка поделилась информацией, что ее прабабушка решила оставить ребенка и он должен родиться в июле.

В соцсетях эта новость вызвала шквал комментариев, среди которых есть как поддерживающие, так и обвиняющие в фальсификации. Автор видео пообещала продолжать информировать общественность и сказала, что скоро раскроет пол ребенка.

Ранее в 53 года стала матерью актриса и певица Марина Федункив , она родила сына. Артистка рассказала, что скрывала беременность и понимала, что ее мечта стать матерью может не реализоваться.

США Дети Беременность Больницы Соцсети Видео Женщины Рекорды Секс

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