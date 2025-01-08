08 января 2025, 17:58

Китайская компания разработала робот-пылесос с для поднимания носков

Unsplash
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Китайская компания Roborock представила новый робот-пылесос Saros Z70, который может не только бороться с пылью, но и собирать с пола носки и другие мелкие предметы. Также устройство запрограммировали складывать собранные вещи в указанное место, сообщило издание Путеводитель Тома.

По данным издания, на публике новый пылесос показал не безупречные, но впечатляющие результаты. Оснащенная камерой разработка может поднимать предметы весом до 300 граммов. Пока устройство распознает только обувь и носки, но в будущем разработчики хотят расширить функционал.

Создатели оснастили новинку функцией видеосвязи, патрулирования и распознавания домашних животных. Мощность пылесоса составляет 22 тысячи паскалей при высоте всего восемь сантиметров.

Ранее китайские инженеры создали портативные атомные часы. Их разработали для военных целей - они помогут настраивать синхронную работу радаров, сообщил Ura.ru. Такие часы не теряют точность даже в полевых условиях.

Китай Технологии
08 января 2025, 02:32
Стал известен самый загруженный город мира. Водители стоят в пробках ошеломляющее количество часов
Unsplash
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Рейтинг городов с самыми загруженными в мире дорогами в 2025 году возглавил Стамбул. Это следует из анализа Inrix, мирового лидера в области транспортных данных и дорожной аналитики.

Рейтинг городов с самыми загруженными в мире дорогами в 2025 году возглавил Стамбул. Это следует из анализа Inrix , мирового лидера в области транспортных данных и дорожной аналитики.

По оценке Inrix, стамбульские водители за год проводят в заторах 105 часов, то есть больше четырех суток. Загруженность дорог оказывает негативное влияние и на качество жизни, и на экономическую производительность жителей крупнейшего города Турции.

При этом проблемы с пробками в Турции выходят за рамки Стамбула, добавляет Inrix. Анкара, Бурса и Измир также входят в десятку самых перегруженных городов Азии. Водители в этих городах теряли в среднем 65 часов в год из-за задержек на дорогах.

В глобальном же рейтинге за Стамбулом по загруженности идут Нью-Йорк (102 часа в пробках) и Чикаго (102 часа). В Европе лидером по загруженности дорог стал Лондон.

Турция Пробки Рейтинги Дороги Водители Стамбул
07 января 2025, 17:54
Жириновский предсказал объединение русского мира в границах СССР в 2025 году
РИА «Новости»
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Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал объединение русского мира в границах СССР в 2025 году. Снимок с записями политика опубликовал зампред Госдумы Борис Чернышов в Telegram-канале.

«Две тысячи двадцать пятый - объединение русского мира в границах СССР как минимум», - говорится в прогнозе.

В 2040-м году, по мнению Жириновского, произойдет объединение в границах славянского мира. Чернышов назвал почерк лидера ЛДПР «почти врачебным» - его очень сложно расшифровать.

Российский лидер Владимир Путин ранее объяснил исполнение предсказаний Жириновского его эрудированностью, сообщила «Национальная служба новостей». Дочь политика Анастасия Боцан-Харченко поблагодарила президента за заслуженную и высокую оценку талантов отца. По ее словам, секрет точности прогнозов Жириновского заключался в его аналитических способностях.

Владимир Жириновский ЛДПР
06 января 2025, 18:45
Центр Саратова «украсили» таблички с ошибками
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В центре Саратова появились новые указатели, которые подсказывают туристам и горожанам направление к важным объектам. На некоторых из них заметили орфографические ошибки, сообщило издание «СарИнформ».

Таблички установили на набережной. На одной из них россияне могут прочесть: «Саратовский государвственныя консерватория». Ошибки заметили и в расчете указанных расстояний. По информации издания, на одной из табличек авторы написали, что до мемориального комплекса «Парк Победы» всего 1,42 километра, хотя быстро пройти к достопримечательности получится только через частный сектор.

В администрации Волжского района нашли оправдание. В пресс-службе пояснили, что установленные указатели - это только макеты табличек.

«Данный вариант не окончательный. Таблички по проекту еще изготавливаются и будут размещены на всех столбах согласно плану», - подчеркнули в администрации.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил россиян , что их могут не пустить в другие страны, если в загранпаспорте будут опечатки. Он заявил RT , что возмещать ущерб в этом случае должен тот, кто допустил опечатку.

Саратов Туризм
05 января 2025, 16:22
Бразильский Нострадамус предсказал человечеству проблемы с ИИ в 2025 году
Unsplash
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Бразильский экстрасенс Атос Саломея, получивший прозвище «живой Нострадамус», предсказал в 2025 году возникновение проблем у человечества из-за технологий ИИ. Об этом сообщила газета Daily Star.

Саломея, предсказавший COVID-19, смерть английской королевы Елизаветы II и конфликт на Украине, предупредил людей о возможном выходе ИИ из-под контроля. Он также прокомментировал ролик со своей ИИ-версией. «Живой Нострадамус» предположил, что его сознание стало частью технологии, которая в итоге преодолеет любые барьеры между физическим и виртуальным мирами.

«ИИ не только генерировал гиперреалистичные видео, но и делал беспрецедентные прогнозы на английском языке», - заявил экстрасенс.

Он не исключил, что ИИ попытается получить доступ к внешним системам и вызовет панику среди ученых.

«Самый большой страх человечества заключается не в том, что машины думают как мы, а в том, что они думают лучше нас», - добавил Саломея.

В 2025 году человечество также признает существование инопланетян , а чипирование станет обыденностью, предположил экстрасенс. По его мнению, скоро также начнутся эра генетического неравенства и глобальный энергетический кризис.

Бразилия Искусственный интеллект Экстрасенсы

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