Китаец придумал заработок в метро в час пик. Мужчина использовал схему c продажей мест
Один из жителей Шанхая начал предлагать сидячие места в метро в час пик за пять юаней, то есть примерно за 70 рублей. Оператор метрополитена раскритиковал спекуляцию местами, но юристы, как сообщила газета South China Morning Post (SCMP), законов против такого бизнеса не нашли.
Шанхаец по фамилии Чжоу живет и работает в юго-восточной части города, на краю ветки. В середине декабря он впервые через социальные сети предложил выкупить свое сидячее место в утренние и вечерние часы пик.
Стоимость услуги мужчина выставил в пять юаней, что сопоставимо с ценой одной поездки на метро. Чжоу заявил, что он садится в поезд на конечной станции и может гарантировать покупателю сидячее место.
Услугу у Чжоу купили несколько раз. По его словам, спрос на места стабилен и утром, и вечером. Компания Shanghai Metro, оператор шанхайского метрополитена, выступила с решительным протестом против спекуляции местами.
Однако Ли Да, адвокат из шанхайской юридической конторы, в беседе с SCMP, отметил, что формально Чжоу ничего не нарушал. В Китае нет закона, запрещающего подобное поведение.
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Один из жителей Шанхая начал предлагать сидячие места в метро в час пик за пять юаней, то есть примерно за 70 рублей. Оператор метрополитена раскритиковал спекуляцию местами, но юристы, как сообщила газета South China Morning Post ( SCMP ), законов против такого бизнеса не нашли.