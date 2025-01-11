Китаец придумал заработок в метро в час пик. Мужчина использовал схему c продажей мест

Шанхаец по фамилии Чжоу живет и работает в юго-восточной части города, на краю ветки. В середине декабря он впервые через социальные сети предложил выкупить свое сидячее место в утренние и вечерние часы пик.

Стоимость услуги мужчина выставил в пять юаней, что сопоставимо с ценой одной поездки на метро. Чжоу заявил, что он садится в поезд на конечной станции и может гарантировать покупателю сидячее место.

Услугу у Чжоу купили несколько раз. По его словам, спрос на места стабилен и утром, и вечером. Компания Shanghai Metro, оператор шанхайского метрополитена, выступила с решительным протестом против спекуляции местами.

Однако Ли Да, адвокат из шанхайской юридической конторы, в беседе с SCMP, отметил, что формально Чжоу ничего не нарушал. В Китае нет закона, запрещающего подобное поведение.

Ранее 20-летнюю китаянку не пустили в Гуанчжоу в метро из-за макияжа.

Один из жителей Шанхая начал предлагать сидячие места в метро в час пик за пять юаней, то есть примерно за 70 рублей. Оператор метрополитена раскритиковал спекуляцию местами, но юристы, как сообщила газета South China Morning Post ( SCMP ), законов против такого бизнеса не нашли.