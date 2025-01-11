11 января 2025, 23:06

Китаец придумал заработок в метро в час пик. Мужчина использовал схему c продажей мест

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Один из жителей Шанхая начал предлагать сидячие места в метро в час пик за пять юаней, то есть примерно за 70 рублей. Оператор метрополитена раскритиковал спекуляцию местами, но юристы, как сообщила газета South China Morning Post (SCMP), законов против такого бизнеса не нашли.

Шанхаец по фамилии Чжоу живет и работает в юго-восточной части города, на краю ветки. В середине декабря он впервые через социальные сети предложил выкупить свое сидячее место в утренние и вечерние часы пик.

Стоимость услуги мужчина выставил в пять юаней, что сопоставимо с ценой одной поездки на метро. Чжоу заявил, что он садится в поезд на конечной станции и может гарантировать покупателю сидячее место.

Услугу у Чжоу купили несколько раз. По его словам, спрос на места стабилен и утром, и вечером. Компания Shanghai Metro, оператор шанхайского метрополитена, выступила с решительным протестом против спекуляции местами.

Однако Ли Да, адвокат из шанхайской юридической конторы, в беседе с SCMP, отметил, что формально Чжоу ничего не нарушал. В Китае нет закона, запрещающего подобное поведение.

Ранее 20-летнюю китаянку не пустили в Гуанчжоу в метро из-за макияжа.

Один из жителей Шанхая начал предлагать сидячие места в метро в час пик за пять юаней, то есть примерно за 70 рублей. Оператор метрополитена раскритиковал спекуляцию местами, но юристы, как сообщила газета South China Morning Post ( SCMP ), законов против такого бизнеса не нашли.

Бизнес Метро Китай
11 января 2025, 20:11
Два месяца в «ледяной могиле». Замерзший в катке iPhone достали и попробовали включить
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Случайно вмерзший в ледяной каток iPhone вернули владельцу. Смартфон пережил восемь недель подо льдом, но затем его удалось включить, сообщил телеканал Fox News.

Ярко-розовый гаджет своей дочери выронил один из рабочих. Еще в ноябре на него вылили 60 тысяч литров воды - iPhone по ошибке оставили на металлическом каркасе катка, а затем заморозили.

Сотрудники развлекательного центра почти сразу заметили смартфон, но достать его не смогли, так как такие работы нарушили бы целостность ледовой структуры. В итоге iPhone стал местной достопримечательностью, извлечь гаджет удалось только после того, как каток закрылся.

Ко всеобщему удивлению, iPhone включился, работает смартфон без сбоев.

«Моя дочь была на седьмом небе от счастья, когда я вернул ей iPhone в полностью рабочем состоянии», - рассказал мужчина, потерявший гаджет.

Историю о замороженном телефоне сообщили новостные агентства по всему миру. В TikTok ролики об этом просмотрели более 10 миллионов раз.

Apple рекламирует iPhone как защищенный от брызг и воды, модель 16 Pro, как утверждают в корпорации, может выдерживать погружение на глубину до шести метров.

Маловероятно, что Apple замораживала iPhone на несколько месяцев, но в прошлом продукции компании удавалось переживать достаточно серьезные нагрузки. К примеру, как писал Appleinsider , в 2021 году iPhone упал в замерзшее озеро. Примерно через 30 дней его удалось извлечь с помощью эхолота и сильного магнита, смартфон работал.

Кроме того, в ноябре 2024 года iPhone одного из туристов на Багамах проглотила тигровая акула. Она быстро поняла, что ошиблась.

Гаджеты Apple Смартфоны iPhone
11 января 2025, 18:03
Мурманчане попрощались с полярной ночью
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жители Мурманска встретили первый в 2025-м году рассвет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона опубликовал ролик, на котором запечатлено восходящее солнце. Оно окрасило небо над склоном в красно-оранжевый оттенок.

«Официально: полярная ночь позади», - подписал Чибис.

Продолжительность светового дня 11 января составила 54 минуты, сообщил aif.ru. Полярная ночь началась на широте Мурманска 2 декабря. Теперь световой день начнет увеличиваться.

День зимнего солнцестояния на Северном полушарии приходится на 21 декабря. Это самый короткий световой день в году - в Москве он длился семь часов. В Полярных Зорях Мурманской области продолжительность светового дня составила 17 минут 32 секунды. Южное полушарие в этот день встретило астрономическое лето.

Солнце Андрей Чибис Мурманская область
08 января 2025, 17:58
Китайская компания разработала робот-пылесос с для поднимания носков
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Китайская компания Roborock представила новый робот-пылесос Saros Z70, который может не только бороться с пылью, но и собирать с пола носки и другие мелкие предметы. Также устройство запрограммировали складывать собранные вещи в указанное место, сообщило издание Путеводитель Тома.

По данным издания, на публике новый пылесос показал не безупречные, но впечатляющие результаты. Оснащенная камерой разработка может поднимать предметы весом до 300 граммов. Пока устройство распознает только обувь и носки, но в будущем разработчики хотят расширить функционал.

Создатели оснастили новинку функцией видеосвязи, патрулирования и распознавания домашних животных. Мощность пылесоса составляет 22 тысячи паскалей при высоте всего восемь сантиметров.

Ранее китайские инженеры создали портативные атомные часы. Их разработали для военных целей - они помогут настраивать синхронную работу радаров, сообщил Ura.ru. Такие часы не теряют точность даже в полевых условиях.

Китай Технологии
08 января 2025, 02:32
Стал известен самый загруженный город мира. Водители стоят в пробках ошеломляющее количество часов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Рейтинг городов с самыми загруженными в мире дорогами в 2025 году возглавил Стамбул. Это следует из анализа Inrix, мирового лидера в области транспортных данных и дорожной аналитики.

Рейтинг городов с самыми загруженными в мире дорогами в 2025 году возглавил Стамбул. Это следует из анализа Inrix , мирового лидера в области транспортных данных и дорожной аналитики.

По оценке Inrix, стамбульские водители за год проводят в заторах 105 часов, то есть больше четырех суток. Загруженность дорог оказывает негативное влияние и на качество жизни, и на экономическую производительность жителей крупнейшего города Турции.

При этом проблемы с пробками в Турции выходят за рамки Стамбула, добавляет Inrix. Анкара, Бурса и Измир также входят в десятку самых перегруженных городов Азии. Водители в этих городах теряли в среднем 65 часов в год из-за задержек на дорогах.

В глобальном же рейтинге за Стамбулом по загруженности идут Нью-Йорк (102 часа в пробках) и Чикаго (102 часа). В Европе лидером по загруженности дорог стал Лондон.

Турция Пробки Рейтинги Дороги Водители Стамбул

Новости по теме