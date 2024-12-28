Катастрофа уже началась. Планетологи запаниковали из-за космической угрозы на орбите Земли

С начала освоения человеком космического пространства там накопилось более семи с половиной тонн мусора. Планетолог из университета Аризоны Вишну Редди в беседе с CNN предположил, что катастрофическое событие, связанное с этим, уже началось - речь идет о так называемом синдроме Кесслера.

О мусорном кризисе на орбите ученые заявили еще в 1978 году. Консультант NASA Дональд Кесслер описал явление (получившее впоследствии его имя), которое подобно эффекту домино. Согласно выводам ученого, в случае превышения критической массы космического мусора, вероятность столкновений может начать неконтролируемо расти.

В результате столкновений с мусором будет появляться все большее его количество, что окончательно сделает низкие орбиты непригодными для использования. Это поставит под удар всю технологию, которую человечество использует в повседневной жизни, от инструментов GPS, до спутникового интернета и телевидения.

«Количество объектов в космосе, которые человек запустил за последние четыре года, возросло в геометрической прогрессии. Мы уже приблизились именно к той ситуации, которой всегда страшились», - заявил доктор Редди.

С выводами Редди согласны и другие эксперты. Доктор Нилтон Ренно, профессор климатических и космических наук и инженерии в Мичиганском университете, заявил, что ситуация на орбите Земли напоминает ему об экологических бедах на поверхности самой планеты. Ренно также допускает, что синдром Кесслера уже пришел в движение.

Ранее летчик-космонавт Рыжиков также называл космический мусор серьезной и реальной угрозой для действующих спутников и станций на орбите.