Капсула с грунтом с астероида Бенну вернулась на Землю

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«Касание, путешествие длиною в миллионы миль официально завершилось!» - так описали момент приземления ведущие прямого эфира.

Капсула с грунтом коснулась поверхности планеты в 17:52 по московскому времени. Эксперты полагают, что в капсуле находится от 60 граммов до двух килограммов образцов, собранных с поверхности астероида. В НАСА назвали этот день очень важным для истории.

Теперь специалисты должны сначала отыскать капсулу, затем извлечь ее из космического аппарата, и только после этого ученые начнут изучать содержимое. Показать миру полученные образцы пообещали в октябре.

Ранее в ведомстве сообщили, что потенциально опасный астероид 349507 (2008 QY) вновь направляется в сторону Земли. Небесное тело с диаметром 1,2 километра максимально близко - на расстоянии почти 6,3 миллиона километров - подлетит к планете 3 октября.