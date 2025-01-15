Как секс спас жизнь. Интернет-пользовали рассказали о странных случаях во время интима

Автор с ником ConfusedZoidberg благодаря интиму узнал о проблемах со здоровьем. Однажды во время орального секса он почувствовал боль в груди и покалывание во всем теле, поэтому обратился в больницу. Врачи диагностировали у него стенокардию и семейную гиперхолестеринемию с ишемической болезнью сердца.

«Если бы я отказался от лечения, ожидаемая продолжительность жизни составила бы примерно 50 лет. Так оральный секс, возможно, в конечном итоге спас мне жизнь», - заявил он.

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