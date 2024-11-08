08 ноября 2024, 22:56

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке сняли из космоса

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На Камчатке начал извергаться вулкан Шивелуч. Видео, сделанное гидрометеорологическим спутником, показали в Telegram-канале Роскосмоса.

«Сильное взрывное извержение началось 7 ноября. По данным специалистов, вулкан выбросил столбы пепла на высоту от 10 до 11 километров над уровнем моря, облако пепла относит к северо-востоку», - сообщили в корпорации.

За активностью вулкана продолжил следить спутник Роскосмоса «Арктика-М».

Вулканолог Павел Плечов рассказал, что Шивелуч довольно часто извергается , но сильные выбросы происходят один-два раза в год. По его словам, до Москвы пепел явно не дойдет, но вот маршруты самолетов при необходимости могут и скорректировать.

Ранее в поселке Усть-Камчатск отменили занятия в школах и детских садах из-за выпадения вулканического пепла.

До этого Шивелуч извергался в августе , выбросив пепел высотой до 2,5 километра, причем пепловый шлейф распространился на 60 километров.

Россия Вулканы Камчатка
06 ноября 2024, 22:30
Российские пилоты заметили три фантомные метки на радаре при посадке самолета
РИА «Новости»
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Пилоты российской авиакомпании «Азимут», выполняющие рейс Дубай — Минеральные Воды, сообщили о трех фантомных метках, которые появились на радаре при посадке самолета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Пилоты российской авиакомпании «Азимут», выполняющие рейс Дубай - Минеральные Воды, сообщили о трех фантомных метках, которые появились на радаре при посадке самолета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Командир Airbus A330 доложил о нештатной ситуации во вторник, 5 ноября.

«КВС (командир воздушного судна - прим. ред.) доложил о трех метках на индикаторе ТКАС (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе - прим. ред.) в режиме ТА, которые сразу пропали. Следующий за ним борт ничего не отмечал», - уточнил канал.

При этом других самолетов в зоне не было, а метеоусловия были хорошими.

Этой весной жители Техаса во время наблюдения за полным солнечным затмением заметили в небе неопознанный летающий объект , который затем быстро исчез в облаках.

В октябре пилоты российской авиакомпании, выполняющие рейс из аэропорта Шереметьево в Минск, заметили НЛО в виде купола на высоте около восьми тысяч метров.

Самолеты Россия ОАЭ Авиакомпании Космос Дубай
05 ноября 2024, 17:00
В Канаде нашли загадочную рыбу с несколькими рядами острых зубов
Соцсети
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Работающая экологом в охраняемой морской зоне Рэйс-Рокс на юге канадского острова Ванкувер Кендра Лакоу в конце октября при обходе побережья обнаружила загадочное морское существо с несколькими рядами острых зубов. Об этом сообщило издание Vancouver is Awesome.

Эколог сделала несколько снимков загадочного существа и опубликовала их в профильном сообществе в социальной сети с призывом к коллегам определить, что это за животное.

Сама Лакоу уточнила, что считает неизвестное существо рыбой. Пост собрал более 200 различных комментариев, но к единому мнению пользователи не пришли. Появились версии, что это зубастый терпуг, но у берегов Канады он не обитает. Кто-то сравнил находку Лакоу с инопланетянином.

Представитель канадского агентства рыболовства Мария Корнтуэйт, изучив снимки по просьбе журналистов, выдвинула версию, что к экологу попал призрачный гренадер. Это глубоководная рыба, которая очень редко всплывает на поверхность. По ее словам, именно у этого вида донных обитателей несколько рядов острых зубов.

В конце октября между сотрудниками Тунгусского заповедника возник спор о том, что за существо попало в объектив фотоловушки , пробегая мимо с огромной скоростью. Для того чтобы установить породу зверя, видео замедлили в десятки раз, но прийти к единому мнению ученые не смогли. Они уточнили, что это не мог быть заяц, так как существо передвигалось на двух ногах, или глухарь, так как хвоста у непознанного животного никто не увидел.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Канада Ученые Животные
03 ноября 2024, 12:06
Медведев отшутился от вопроса про инопланетян среди людей
Global Look Press
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT шуткой ответил на вопрос журналиста, есть ли инопланетяне на Земле и можно ли их встретить на улице. Он предложил сейчас же провести «некие розыскные работы».

«Может быть, с кого-то покров сорвать - и там появятся такие же персонажи… в этом случае нам с вами придется выхватить пистолеты из-за пояса, для того чтобы отстоять интересы землян», - сказал Медведев.

Медведев также сообщил о своих музыкальных вкусах. В юности он слушал классический рок, затем перешел на джаз, а став старше, начал интересоваться классической музыкой.

Ранее Медведев предрек кандидату в президенты США Дональду Трампу судьбу 35-го американского президента Джона Кеннеди.

Дмитрий Медведев Россия
02 ноября 2024, 14:23
Кот Барсик пропал в Перми. Хозяин объявил за его находку крупное вознаграждение
Unsplash
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В Перми пропал девятилетний кот по кличке Барсик. Хозяин Василий объявил за него крупное вознаграждение. Об этом мужчина рассказал в комментарии 360.ru.

За находку питомца Василий пообещал заплатить 75 тысяч рублей.

«Сбежал из нашего таунхауса, из дома, ночью 1 ноября. Девять лет, он не кастрирован. Я думал, конечно, он за кошкой убежал. Так надолго он не убегал. У нас здесь дорога и собаки. Я крайне волнуюсь. Объявили вознаграждение, потом увеличили его до 75 [тысяч]. Надеюсь, что кто-нибудь откликнется», - сказал хозяин кота.

У Барсика серый окрас, белые нос и грудь, желто-зеленые глаза. По данным Telegram-канала Shot , кот прославился еще в 2016 году, когда одна из компаний взяла хвостатого на работу.

Летом московские ветеринары спасли кота с заглушкой для мебели в желудке.

Пермь Коты

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