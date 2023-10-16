Искусственный интеллект начал расшифровывать сожженный извержением Везувия древний свиток

16 октября 2023, 05:59
Pxhere
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Искусственный интеллект займется «прочтением» содержимого обугленного папируса, который обнаружили в уничтоженном Везувием Геркулануме. С таким запросом обратились ученые университета Кентукки. Об этом сообщила газета The Guardian.

Извержение вулкана уничтожило сотни свитков в библиотеке виллы города. Прочитать кое-что удалось в наше время с помощью искусственного интеллекта.

Об открытии объявил профессор Брент Силс. Он преподает студентам Университета Кентукки информатику. Специалист университета по цифровому восстановлению документов Стивен Парсонс сообщил о первом восстановленном фрагменте, который извлекли из свернутого в рулон и сожженного свитка.

Сначала Силс и его команда «обучили» компьютер чтению начертанных на папирусе букв. Они вывесили на сайте тысячи трехмерных рентгеновских изображений свернутых свитков, а также трех фрагментов папируса.

Двум студентам, американцу Люку Фарритору и немцу Юсефу Надер, независимо друг от друга удалось «прочитать» одно древнегреческое слово, которое означает «пурпурный».

Первым, кто прочитал это слово, был Фарритор. За это он получил премию в 40 тысяч долларов, Надер стал вторым прочитавшим и получил 10 тысяч. После этого началась гонка за то, кто первым сможет прочесть весь текст.

Силс отметил, что пока не известно, о чем идет речь в свитке. Но профессор выразил надежду на то, что в скором времени удастся почесть все, что написано на нем.

Искусственный интеллект История
Сотрудники Московского зоопарка взвесили недавно родившегося детеныша панды
14 октября 2023, 09:18
Соцсети
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Недавно рожденный детеныш панды весит уже почти три килограмма. Об этом сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоосада Светлана Акулова.

По словам Акуловой, точный вес маленькой панды - 2,77 килограмма, а ее длина без хвоста - 40,1 сантиметра. Сам хвост - почти семь сантиметров. Кроме того, осмотр прошел в корзине, а не инкубаторе, - это важный шаг в развитии животного.

«Малышка уже достаточно большая, ее терморегуляция совершенствуется, и она все уверенней себя чувствует на открытом воздухе», - подчеркнула гендиректор.

Детеныша панды выхаживали в инкубаторе. Там было все необходимое для его содержания, в том числе комфортная температура и регулировка влажности воздуха.

На 42-й день жизни панда открыла глазки : она реагирует на свет, еще не видит.

Имя малышке выберут на сотый день после рождения. При этом сотрудники зоосада будут советоваться с представителями китайской стороны. Пока ничего не известно о каких-либо его вариантах.

Животные Зоопарки Москва 2023
Американка потратила полмиллиона рублей на свадьбу с самой собой
14 октября 2023, 01:07
Freepik
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Жительница США неожиданно поняла совет психолога «полюбить саму себя» и вышла за себя замуж. На свадьбу американка потратила почти полмиллиона рублей. Необычную историю любви к себе рассказал New York Post.

Эндрия Джонсон из штата Мэриленд в прошлом была замужем - с 2015 по 2018 год. После развода 39-летняя женщина несколько лет страдала депрессией и занималась с психологом. Тот советовал ей в первую очередь полюбить саму себя.

«В первом браке я совершила ошибку, так как дарила безусловную любовь другому человеку и не давала такой же любви в первую очередь себе», - призналась Джонсон.

Чтобы исправить ситуацию, женщина решила жениться на самой себе. Она сделала себе предложение, купила платье, организовала и сыграла свадьбу. Церемония прошла в мексиканском городе Тулум, ее вел шаман. На праздник Джонсон никого не позвала.

«Эта церемония была для меня глубоко личной. Я хотела произнести клятвы вслух, но не хотела традиционную пышную свадьбу», - объяснила она.

На организацию необычной свадьбы Джонсон потратила около полумиллиона рублей. Кроме того, эта церемония стоила ей работы - коллеги решили, что женщина не в себе и потребовали ее уволить. Но Джонсон ни о чем не жалеет и считает, что брак с самой собой многому ее научил.

В августе друг жениха приковал его к себе наручникам на свадьбе в Дагестане , но забыл ключи. Из-за этого мужчине пришлось участвовать в первом танце жениха и невесты.

США Свадьбы психология
Птиц Москвы и Подмосковья пересчитали в рамках двухдневной акции
12 октября 2023, 19:27
Freepik
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В ходе прошедшей 30 сентября и 1 октября акции «Евразийский учет птиц» насчитали 8,5 тысячи особей разных видов в Москве. Данные опубликовали на сайте мероприятия.

В Московской области за два дня обнаружили 6077 птиц 79 видов. Подсчетом столичных пернатых занимались сотрудники «Мосприроды», которые заметили на природных территориях города 3123 представителей 51 вида.

«От Мосприроды в этом году в приняли участие порядка 250 специалистов и волонтеров. Они на природных территориях Москвы заметили 3 тысяч 123 птиц 51 вида, в том числе 15 видов краснокнижных», – указали в сообщении на сайте учреждения.

Самым популярным представителем крылатых стала кряква: члены акции насчитали приблизительно приблизительно 900 особей на природных участках столицы. Помимо этого, они столкнулись с 394 сизыми голубями, 367 большими синицах, 126 полевыми воробьями, 63 озерными чайками и многими другими.

Среди самых необычных и интересных наблюдатели отметили лысуху, чомга, желна, красноносого нырка, осоеда и серую цаплю.

Ранее стало известно, что аисты марабу поселились в Московском зоопарке.

Природа Птицы Животные Москва 2023
Пожилым людям объяснили пользу секса
11 октября 2023, 04:13
Pxhere
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Оказать существенное воздействие на умственное состояние в преклонном возрасте могут сексуальная активность и получение сексуального удовольствия. Об этом заявили американские ученые из Хоп Колледжа и Университета Пердью. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале The Journal of Sex Research (TJSR).

Для своего исследования специалисты обратились к данным Национального проекта социальной жизни, здоровья и старения (NSHAP). Ученые провели анализ данных 1683 респондентов в возрасте от 62 лет, которые были в браке или у которых в течении пяти лет был сексуальный партнер.

В своей работе ученые изучили три измерения партнерской сексуальности: частота занятия сексом, уровень физического удовольствия и эмоциональное удовлетворение.

В результате ученые пришли к выводу, что занятия сексом хотя бы раз в неделю улучшили когнитивные функции людей в возрасте от 75 до 90 лет по сравнению с их ровесниками без сексуальной жизни.

Качество сексуальных отношений и получаемое от них удовольствие стало ключевым фактором, который оказывает влияние на когнитивные функции людей в возрасте от 62 до 74 лет. При этом существенных различий между мужчинами и женщинами в отношении частоты сексуальных контактов и их влияния на когнитивные способности исследователи не обнаружили.

Исследования Ученые

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