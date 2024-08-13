Иоанн Кронштадский называл 2024 год поворотным для России

Практически перед уходом из жизни Кронштадтскому пришло видение о будущем России. Он предвидел погром церквей, революцию, восхваление безбожников и глобальную войну.

После череды этих сцен всему пришел конец, и священник увидел, как люди будто бы отряхнулись, а потом у России появился православный царь.

Святой Иоанн Кронштадтский перечислил годы, в которые стране предстоит борьба с тяжелыми испытаниями. Это 1914, 1917, 1922, 1930,1933 и 2024-й. Именно крайняя дата может стать ключевой для дальнейшей истории России.

Ныне покойный основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что выборов в Соединенных Штатах не будет. Также он делился прогнозом по поводу украинского конфликта. По мнению политика, кризис разрешится в 2024 году.