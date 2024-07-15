15 июля 2024, 23:07

Индус привез супругу к врачам вместе с укусившей ее змеей

Pxhere
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В Индии мужчина отвез супругу в больницу вместе с укусившей ее змеей. Об этом сообщила телекомпания NDTV.

Ядовитая рептилия напала на 29-летнюю жительницу деревни Джурхурия в штате Бихар, когда та делала дома уборку.

Женщина успела позвать на помощь перед тем, как потеряла сознание. Прибежавший на крики муж подцепил змею палкой и бросил в ведро. Жену он усадил на заднее сиденье мотоцикла, а ведро с рептилией повесил на руль.

Приехав в больницу, мужчина попросил спасти супругу. Врачи сначала потребовали убрать змею, но потом оценили ее яд, отправили женщину в реанимацию и ввели противоядие.

Состояние укушенной медики позже оценили как стабильное. Рептилия находится в больнице.

Еще один житель штата Бихар отомстил змее , которая на него напала. Мужчина расправился с ней ответным укусом.

Индия Больницы Змеи
15 июля 2024, 05:08
Сибирячку затравили из-за «кофейного» имени дочери
Freepik
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Блогер из Красноярска столкнулась с массовым хейтом из-за необычного имени, которое она дала своей новорожденной дочери. Женщина назвала ее Латтея, сообщило издание «Подъем».

«Для мальчика можно Пивослав», - написал один из комментаторов под постом, в котором молодая мать похвасталась пополнением.

«Летом можно называть Айслаттея», - посмеялся другой.

Один из комментаторов предположил, что девочку будут троллить в школе за «кофейное» имя и предложил ей поменять имя в 16 лет. Мать ребенка сказала, что ее не смущает реакция пользователей, а кофе они с мужем не любят.

В Ульяновске семья Александра и Екатерины Верхеевых назвала седьмого ребенка Арсиной в честь российской армии, сокращенное от «Армия - сила народа».

Кофе Дети Школы Блогеры
15 июля 2024, 04:59
Пожилая австралийка заказала жигало на 70-летие и разочаровалась
Freepik
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Пожилая жительница Австралии решила вызвать жигало на свой день рождения, однако сильно разочаровалась после прихода мужчины. Об этом сообщило издание The Sydney Morning Herald.

В свой 70-й день рождения Гейл Райс захотела порадовать себя необычным подарком и заказала мужчину по вызову, потому что давно не испытывала физической близости. Она познакомилась с 39-летним Митчем в Сети и тот за внушительную сумму обещал старушке оргазм и эротический массаж. В итоге именинница перевела мужчине 1,65 тысячи австралийских долларов (98,4 тысячи рублей). Интимная встреча должна была продлиться три часа.

В назначенный день женщина заселилась в дорогом отеле, приняла ванну, заказала шампанское и сыр, чтобы насладиться праздником. Муж на час пришел вовремя, но между парой сразу возникла неловкость, поэтому Райс завела разговор о работе. Однако даже через час беседы ничего не произошло.

Потом Митч начал целовать ее, пара легла на кровать и стала обниматься. Когда женщина попросила о массаже, жигало согласился. Однако его движения не понравились Райс и она остановила его. В конце их встречи старушка задремала, так и не получив обещанного оргазма.

Произошедшее сильно разозлило именинницу. Когда она призналась в этом мужчине, он засмущался и ответил, что между ними не возникло «связи». В итоге разочарованная женщина попросила вернуть деньги, после чего Митч перечислил ей всю сумму обратно.

Пенсионеры Секс
15 июля 2024, 03:41
Магические подтяжки. Зрители обнаружили ряд киноляпов в фильме «Титаник»
Freepik
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Фильм «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона о крушении легендарного лайнера стал одним из самых знаменитых у зрителей по всему миру. Фанаты до сих пор пересматривают драму, а некоторые даже находят киноляпы. О замеченных ошибках рассказал РБК.

Например, ошибка есть в популярной сцене с Джеком и Розой, когда девушка приходит спасти юношу, прикованного наручниками к трубе из-за телохранителя Каледона Хокли. Герой, которого сыграл молодой Леонардо ди Каприо, был в белой свободной рубашке и брюках с подтяжками. В таком виде его показали, когда тот попросил Розу ударить топором по шкафу. Когда героиня поворачивается к Джеку снова, то подтяжки с брюк таинственно исчезают.

Также поклонники заметили несостыковку с колье главной героини. Во время первого ужина девушка сидела за столом рядом с женихом и матерью. На ее шее висело роскошное ожерелье. В следующей сцене, когда она решила спрыгнуть с лайнера, Роза бежала по палубе уже без украшения.

Ранее зрители обнаружили киноляп в трагикомедии «Служебный роман». Некоторые ошибки в образах героев указали на то, что сцены переснимали несколько раз.

Фильмы Джеймс Кэмерон
14 июля 2024, 03:04
Жених из Саратова решил продать дедушкину «Волгу», чтобы сыграть свадьбу
РИА «Новости»
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Житель Саратова выставил легендарный автомобиль «Волга» ГАЗ-М-21 1957 года выпуска на продажу, чтобы сыграть свадьбу. Об этом сообщило издание mk.ru.

За раритетное авто, принадлежавшее его деду, он запросил 105 тысяч рублей. При этом он пообещал приобретателю новую обивку салона, запчасти и комплект новых шин.

По словам продавца, на кузове автомобиля нет коррозии, но на нем есть вмятина.

Ранее индийский миллиардер Мукеш Амбани заплатил 600 миллионов долларов за свадьбу своего сына, которая проходила в течение нескольких месяцев. Торжество длилось с марта по 14 июля. Пара познакомилась еще в детстве, а встречаться они начали после окончания учебы в университете.

Свадьбы Россия Машины

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