Индекс запасенной Солнцем энергии достиг рекордного для XXI века показателя

«Поступили и внесены в мировые каталоги данные по индексу солнечного цикла за август 2024 года. <…> Согласно ним, среднее значение индекса в августе составило 215.5, что стало абсолютным рекордом не только текущего 25-го, но и предыдущего 24-го солнечного цикла», - заявил он.

Богачев отметил, что наиболее высокий уровень активности солнца был только в 2000–2001 годах. Высота цикла в тот период оказалась ниже, чем сейчас, она составила 213. Абсолютный рекорд этого столетия зарегистрировали в июле 2000 года, высота цикла тогда достигла 244.

Ранее Богачев рассказал о крупных вспышках класса Х на Солнце. По его словам, они произошли после серии средних взрывов. Ученый назвал маловероятным влияние вспышек на магнитосферу Земли, потому что после них не выбросило плазму в космос.