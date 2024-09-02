02 сентября 2024, 21:25

Индекс запасенной Солнцем энергии достиг рекордного для XXI века показателя

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Индекс солнечного цикла, который показывает накопленную звездой энергию, достиг рекордной отметки для XXI века, хотя этого никто не прогнозировал. Об этом заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с РИА «Новости».

«Поступили и внесены в мировые каталоги данные по индексу солнечного цикла за август 2024 года. <…> Согласно ним, среднее значение индекса в августе составило 215.5, что стало абсолютным рекордом не только текущего 25-го, но и предыдущего 24-го солнечного цикла», - заявил он.

Богачев отметил, что наиболее высокий уровень активности солнца был только в 2000–2001 годах. Высота цикла в тот период оказалась ниже, чем сейчас, она составила 213. Абсолютный рекорд этого столетия зарегистрировали в июле 2000 года, высота цикла тогда достигла 244.

Ранее Богачев рассказал о крупных вспышках класса Х на Солнце. По его словам, они произошли после серии средних взрывов. Ученый назвал маловероятным влияние вспышек на магнитосферу Земли, потому что после них не выбросило плазму в космос.

Взрывы Рекорды Ученые Космос Солнце Астрономия
26 августа 2024, 04:06
Врач рассказал о пользе регулярного секса
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Активная сексуальная жизнь положительно влияет на физическое состояние и избавляет от напряжения. Об этом заявил врач-сексолог, психотерапевт, глава «Профессионального объединения врачей-сексологов» Евгений Кульгавчук в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

«Многочисленные исследования показывают, что улучшения есть во всех сферах: от иммунного статуса до профилактики сердечно-сосудистой патологии», - сказал он.

Он заявил, что механизмы действия - как прямые, так и опосредованные, потому что парадигма людей биопсихосоциальна. Когда человек чувствует себя любимым, его психическое и физическое здоровье улучшается.

При этом нельзя использовать секс как лечение. Врач объяснил, что интимные отношения не является только физиологией.

Ранее британский сексолог Трейси Кокс заявила, что зрелые женщины часто предпочитают мужчин помоложе , потому что рядом с ними чувствуют себя более привлекательными. Также на этот фактор влияет сексуальная составляющая.

Врачи Отношения Женщины Мужчины Секс Москва
22 августа 2024, 11:44
Самого гламурного леопардового бульдога в Москве заметили на Патриарших прудах
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На Патриарших прудах заметили собаку, выкрашенную в леопардовые пятна. Кадры опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

На ролике видно, что пса породы бульдог выгуливает женщина в платье в пол цвета хаки.

«Зоозащитникам лучше этого не видеть», - написали авторы поста.

Фото с «самым гламурным бульдогом» также опубликовал Telegram-канал «Москва 24». В комментарии под постом задались вопросом, чем же еще удивят Патриаршие этим летом.

«Кажется, мода на леопард зашла слишком далеко», - добавили журналисты.

В прошлом году собака из Воронежа стала жертвой барби-тренда. Хозяева выкрасили пса в розовый цвет. Зоозащитники и полиция обратили внимание на внешний вид питомца, но владельцы заверили, что краска безопасна для животных.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский тогда же раскритиковал хозяев собаки с розовой шерстью, сообщал RT.

Животные Москва
20 августа 2024, 04:47
Эксперт рассказал, какие продукты нельзя подогревать в микроволновке
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Продукты, которые содержат много воды, лучше не разогревать в микроволновке. Об этом заявил заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов в беседе с РИА «Новости».

К такой еде относятся куриная печень, виноград и помидоры. По словам эксперта, резкое повышение температуры увеличивает давление и объем в таких продуктах, поэтому их целостность разрушается.

Кроме того, Куликов не рекомендовал разогревать в микроволновой печи еду, которая имеет плотную кожицу, пленку или оболочку. Это сосиски, сардельки, яйца в скорлупе, яблоки и другие продукты. Перед отправкой в микроволновку следует проделать небольшие отверстия ножом в этих продуктах.

Ранее врач Александра Филева призвала не пить горячие напитки через пластиковую крышку и трубочку. По ее словам, при нагревании от 70 до 90 градусов материал полистирол выделяет стирол. Это соединение токсично для организма человека.

Еда Продукты
20 августа 2024, 03:56
Более 50 человек пострадали от сексуально озабоченного дельфина в Японии
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Дельфина-одиночку заподозрили в нападении на купальщиков. От его действий пострадали более 50 человек, сообщила газета The New York Times.

Первое нападение зафиксировали в заливе Вакаса в 2022 году. Всего с тех пор пострадало около 50 человек. У некоторых после встречи с дельфином остались укусы, сломанные конечности, ребра и другие травмы.

Ученые предполагают, что все случаи нападения - это действия одного дельфина-одиночки, самца индийской афалины. Его действия напоминали брачные игры. Возможная причина такого поведения - одиночество и сексуальная неудовлетворенность млекопитающего. Также дельфин может быть агрессивным и нападать при попытке до него дотронуться.

Ранее вспышку вирусной инфекции выявили у дельфинов-азовок в Крыму. В тяжелом состоянии животные выбросились на берег. Исследования показали, что у азовок сильно увеличена печень, а также выявили гастриты с кровотечением в желудке.

Япония Ученые Животные

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