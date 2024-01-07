Грызет бамбук. В Московском зоопарке рассказали, как растет детеныш панды Диндин

«У нее 30 зубиков, все пробует грызть (бамбук, маму, игрушки). Ей все интересно, повторяет за мамой все движения», - рассказала руководитель зоосада.

По словам Акуловой, Катюша с интересом рассматривает новые предметы, будь то шланг или новая пеленка. Она с удовольствием играет с водой и ползает по маме.

Сейчас Катюша еще питается молоком Диндин. После кормления панда заботливо вылизывает детеныша, от чего его мех становится розовым, и ни на шаг не отходит от него.

Малышку панду назвали Катюшей по итогам голосования на платформе «Активный гражданин». Среди других популярных вариантов были имена Маша и МоМо.