19 декабря 2024, 23:23

Голый мужчина ворвался в дом и попил воды из унитаза

Freepik
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Обнаженный мужчина вломился в чужой дом, напугав его жителей в штате Пенсильвания. Он находился в сильном наркотическом опьянении, сообщило WJAC.

Жительница поселка Грэм сообщила о незваном госте в полицию. К ней в дом пришел обнаженный Китин Гейнс. Мужчина стал кричать, что «пришло время встретиться с Господом Богом».

После этого он накинулся на хозяйку и стал быть ее кулаками по голове. Женщина смогла вырваться. Кроме того, Гейнс закрылся с ее мужем и детьми в ванной комнате. Там он стал молиться и пить воду из унитаза.

Прибывшие полицейские стали выгонять неадекватного мужчину на улицу, но он оказал сопротивление. Одному из них американец сломал ребро и запястье. Позже Гейнса удалось задержать.

Пожарные спасли жителя штата Массачусетс , который пытался спрятаться от полиции в дымоходе. Когда он забрался туда, то застрял. Спасатели вытащили мужчину и передали правоохранителям.

США Женщины Мужчины Полиция
19 декабря 2024, 19:36
Дочь Жириновского раскрыла секрет точности его прогнозов
РИА «Новости»
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На прямой линии президент России Владимир Путин объяснил исполнение предсказаний основателя ЛДПР Владимира Жириновского эрудированностью политика. Его внебрачная дочь Анастасия Боцан-Харченко в своем Telegram-канале оценила мнение главы государства

«Из уст главы государства прозвучала здравая мысль о том, что Владимир Жириновский не был предсказателем и не делал пророчеств», - написала она.

Дочь Жириновского поблагодарила Путина за высокую и заслуженную оценку талантов отца. Боцан-Харченко отметила, что секрет точности его прогнозов заключается в аналитических способностях, образовании, впечатляющей эрудиции вкупе с потрясающей работоспособностью.

В одном из своих высказываний лидер ЛДПР заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган свергнет сирийского лидера Башара Асада ради своих интересов. Также он предсказывал большую войну на Ближнем Востоке.

Владимир Путин Владимир Жириновский ЛДПР Прямая линия с Владимиром Путиным 2024
18 декабря 2024, 22:51
Со вкусом холодца и селедки. В России стали продавать новогоднюю коллекцию интимных смазок
Freepik
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В России поступила в продажу новогодняя коллекция интимных смазок под названием «Застолье», создателей которой вдохновили традиционные праздничные блюда, в частности, селедка под шубой и холодец с хреном. Об этом Lenta.ru рассказали представители бренда продуктов для сексуального и ментального здоровья «Пурпур».

В новогодней линейке имеются четыре вкуса - «Селедка под шубой» со вкусом сельди и свеклы, «Холодец», «Рождественское полено» и «Просекко».

При этом сами создатели называют второй лубрикант, имеющий оттенки хрена и чеснока, самым противоречивым из зимних вкусов.

В начале 2024 года Telegram-канал Mash сообщал, что россияне ближе к праздникам стали чаще покупать секс-игрушки , причем чаще всего приобретали кляпы и наручники, а также ролевые костюмы и лубриканты.

Осенью 2023 года акушер-гинеколог Наталья Давыденко предупреждала россиян, что использование интимных смазок способно снизить вероятность зачатия, что нужно учитывать парами, планирующим беременность.

Россия Секс Новый год
18 декабря 2024, 04:06
Панда Катюша сломала, а потом заново слепила снеговика
РИА «Новости»
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Панда Катюша из Московского зоопарка играла со снеговиком, которого сначала разрушила, а потом попыталась заново слепить. Видео опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

«Катюша и снежный ком. Это не просто радость, это детский восторг», - написала она.

Акулова опубликовала несколько видео и фотографий со снеговиком для Катюши. На кадрах видно, как медвежонок поднялась на задние лапы и обхватила его и свалила на землю красную шляпу с верхнего снежного кома.

Мама Диндин участвовала в играх Катюши. На втором видео юная медведица обхватила лапами самый нижний снежный ком и начала валять его из стороны в сторону.

Пользователи в комментариях написали, что «ребенок радуется» и «что еще для счастья ребенку нужно».

В сентябре первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов рассказал, что в определенное время панде Катюше придется вернуться в Китай , но Россия благодарна китайской стороне за возможность видеть этих животных.

Видео Зоопарки Панда Катюша из Московского зоопарка
18 декабря 2024, 00:29
Теория WTF. Почему 2025 год станет одним из самых ужасных в истории
РИА «Новости»
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Согласно теории WTF предстоящий 2025 год может стать одним из самых ужасных в истории планеты, потому что начнется со среды. Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис сообщил Пятому каналу, что этим днем управляет Меркурий.

Согласно теории WTF предстоящий 2025 год может стать одним из самых ужасных в истории планеты, потому что начнется со среды. Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис сообщил Пятому каналу , что этим днем управляет Меркурий.

«Каждому дню недели соответствует определенная планета-покровитель, а значит, именно она будет главенствующей в течение этого года. Так, в грядущем 2025 году, который начнется со среды, лидерство у Меркурия», - сказал он.

Пользователи соцсетей предрекли тяжелые испытания в 2025 году. Они сослались на теорию WTF, по которой в начавшиеся со среды годы произошли катастрофы - пандемия коронавируса в 2020 году, вспышка Эболы в 2014 году, война в Ираке в 2003 году, гибель принцессы Дианы в 1997 году и авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Однако Харрис не согласился с мрачными прогнозами. Он заявил, что неудачными днями стали бы суббота или понедельник. Среда же принесет успехи в изобретательстве и общении.

Для того, чтобы узнать будущее, люди с древности прибегали к магии. 360.ru рассказал о самых популярных новогодних гаданиях.

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