Форель и козленок в тандыре. Стало известно, чем угощали Путина в Баку
Во дворце «Гюлистан» на государственном приеме в честь визита президента России Владимира Путина в Баку от имени главы Азербайджана Ильхама Алиева подавали ляванги из баклажанов, кутабы и жареную форель. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным издания, для российского лидера также приготовили черную икру, салат из жареных баклажанов, традиционный холодный суп айранаши, жареную дюшбар», долму из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева. В качестве десерта гостям предлагали национальные сладости.
Из напитков предлагали вина Savalan Sauvignon Blanc урожая 2022 года и Meysari Makhmari 2020-го.
Путин прилетел в Баку с официальным двухдневным государственным визитом 18 августа. В понедельник утром в резиденции «Загульба» между ним и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялись переговоры.