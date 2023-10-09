Фильм Бондарчука «Повелитель ветра» возглавил кинопрокат в России и СНГ

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Сюжет картины завязан вокруг путешественника Федора Конюхова, который в 2016 году совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре за 11 дней 4 часа 20 минут. Продюсером фильма стал актер Федор Бондарчук, он же и исполнил главную роль.

Вторым после «Повелителя ветра» стал боевик «Неудержимые 4», проект собрал 29 миллионов рублей. Главные роли в фильме сыграли Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем и Меган Фокс. Следующее место в топе заняла комедия «Дурные деньги», она собрала 21,3 миллиона. Четвертое место занял семейный фильм «Школа магических зверей: Тайна Подземелья», собравший 17 миллионов рублей.

Ранее стало известно, когда в России покажут мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Как отметили в компании «Русский Репортаж», картина появится в кинотеатрах страны в ноябре 2023 года.