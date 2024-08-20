Эксперт рассказал, какие продукты нельзя подогревать в микроволновке

К такой еде относятся куриная печень, виноград и помидоры. По словам эксперта, резкое повышение температуры увеличивает давление и объем в таких продуктах, поэтому их целостность разрушается.

Кроме того, Куликов не рекомендовал разогревать в микроволновой печи еду, которая имеет плотную кожицу, пленку или оболочку. Это сосиски, сардельки, яйца в скорлупе, яблоки и другие продукты. Перед отправкой в микроволновку следует проделать небольшие отверстия ножом в этих продуктах.

Ранее врач Александра Филева призвала не пить горячие напитки через пластиковую крышку и трубочку. По ее словам, при нагревании от 70 до 90 градусов материал полистирол выделяет стирол. Это соединение токсично для организма человека.