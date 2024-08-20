20 августа 2024, 04:47

Эксперт рассказал, какие продукты нельзя подогревать в микроволновке

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Продукты, которые содержат много воды, лучше не разогревать в микроволновке. Об этом заявил заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов в беседе с РИА «Новости».

К такой еде относятся куриная печень, виноград и помидоры. По словам эксперта, резкое повышение температуры увеличивает давление и объем в таких продуктах, поэтому их целостность разрушается.

Кроме того, Куликов не рекомендовал разогревать в микроволновой печи еду, которая имеет плотную кожицу, пленку или оболочку. Это сосиски, сардельки, яйца в скорлупе, яблоки и другие продукты. Перед отправкой в микроволновку следует проделать небольшие отверстия ножом в этих продуктах.

Ранее врач Александра Филева призвала не пить горячие напитки через пластиковую крышку и трубочку. По ее словам, при нагревании от 70 до 90 градусов материал полистирол выделяет стирол. Это соединение токсично для организма человека.

Еда Продукты
20 августа 2024, 03:56
Более 50 человек пострадали от сексуально озабоченного дельфина в Японии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Дельфина-одиночку заподозрили в нападении на купальщиков. От его действий пострадали более 50 человек, сообщила газета The New York Times.

Первое нападение зафиксировали в заливе Вакаса в 2022 году. Всего с тех пор пострадало около 50 человек. У некоторых после встречи с дельфином остались укусы, сломанные конечности, ребра и другие травмы.

Ученые предполагают, что все случаи нападения - это действия одного дельфина-одиночки, самца индийской афалины. Его действия напоминали брачные игры. Возможная причина такого поведения - одиночество и сексуальная неудовлетворенность млекопитающего. Также дельфин может быть агрессивным и нападать при попытке до него дотронуться.

Ранее вспышку вирусной инфекции выявили у дельфинов-азовок в Крыму. В тяжелом состоянии животные выбросились на берег. Исследования показали, что у азовок сильно увеличена печень, а также выявили гастриты с кровотечением в желудке.

Япония Ученые Животные
19 августа 2024, 18:27
Археологи поспорили из-за местоположения легендарной библейской горы
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
На протяжении многих лет археологи не могут прийти к окончательному выводу о том, где на самом деле находится упоминаемая в Библии гора Фавор, на которой произошло Преображение Христа. О различных предположениях специалистов сообщило РИА «Новости».

Согласно древнему тексту, Иисус за 40 дней до начала Пасхи поднялся вместе с учениками на «особо высокую гору», где полностью преобразился после молитвы, указали в издании. Точное местоположение в Библии не раскрывается, но есть сведения о том, что Христос посетил селение Кесария Филиппова у подножия горы, а затем пошел к Тивериадскому озеру «через всю Галилею».

Некоторые археологи предположили, что Преображение произошло на горе Фавор на востоке Изреельской долины. По данным агентства, ряд специалистов выступил против этой теории. По их словам, во времена Христа у горы Фавор располагался военный гарнизон, а ее высота составляла всего 575 метров над уровнем моря.

В качестве альтернативной версии археологи допустили, что в Библии шла речь о Хермоне, которая является самой высокой точкой Израиля. Также специалисты предположили, что Преображение могло случиться на горе Мерон.

Ранее египтологи выяснили , почему у «кричащей мумии» родственницы придворного архитектора Сенмута такой пугающий вид. По мнению специалистов, перед смертью женщина посетила непрофессионального дантиста. Она скончалась от шока или сердечного приступа, и ее рот остался открытым из-за трупного спазма.

Исследования Израиль Пасха Библия Иисус Христос
19 августа 2024, 17:43
Форель и козленок в тандыре. Стало известно, чем угощали Путина в Баку
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Во дворце «Гюлистан» на государственном приеме в честь визита президента России Владимира Путина в Баку от имени главы Азербайджана Ильхама Алиева подавали ляванги из баклажанов, кутабы и жареную форель. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным издания, для российского лидера также приготовили черную икру, салат из жареных баклажанов, традиционный холодный суп айранаши, жареную дюшбар», долму из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева. В качестве десерта гостям предлагали национальные сладости.

Из напитков предлагали вина Savalan Sauvignon Blanc урожая 2022 года и Meysari Makhmari 2020-го.

Путин прилетел в Баку с официальным двухдневным государственным визитом 18 августа. В понедельник утром в резиденции «Загульба» между ним и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялись переговоры.

Еда Владимир Путин Азербайджан
19 августа 2024, 15:12
Взошедшую над Россией «кровавую луну» засняли на видео
Читайте нас в: Google Новости
Редкое астрономическое явление наблюдали жители России в ночь на 19 августа — в небе появилась «кровавая луна». В соцсетях пользователи поделились фотографии яркого суперлуния.

Как рассказал RT ученый Дмитрий Вибе, во время суперлуния Луна крупнее и выглядит ярче. Это происходит из-за совпадение полнолуния и максимальной близости Луны к Земле. Это длится около трех дней.

Специалист добавил, что в последнее время появилась тенденция писать про кровавую, осетровую, земляничную Луну. Но это не научные определения.

«Осетровая» Луну называют, когда суперлуние совпадает с «голубой» Луной , то есть примерно раз в 10-20 лет. Приблизившись к Земле, спутник из-за преломления света и оптической иллюзии немного меняет цвет. В следующий раз за подобным явлением можно будет понаблюдать только в январе и марте 2037 года.

Редкое астрономическое явление наблюдали жители России в ночь на 19 августа - в небе появилась «кровавая луна». В соцсетях пользователи поделились фотографии яркого суперлуния.

Луна Соцсети Видео Ученые Россия

Новости по теме