25 января 2025, 23:41

Екатерина Мизулина и Шаман подогрели слухи о своем романе совместной поездкой

РИА «Новости»
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Российский артист Шаман (псевдоним Ярослава Дронова) анонсировал совместную поездку с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом артист написал в своем официальном Telegram-канале.

По словам певца, речь идет о концерте в одной из российских школ. Здесь же Шаман собирается провести автограф-сессию - участвовать в ней будет и Екатерина Мизулина. Артист также пообещал некий «секретный сюрприз», который ждет гостей мероприятия.

Шаман попросил школьников предложить свои учебные учреждения в качестве места для проведения концерта. Номер выигравшей школы выберут путем лотереи.

В сентябре 2024 года певец Шаман развелся со своей женой, пиар-специалисткой Еленой Мартыновой. Уже в начале октября артист публично признал, что не одинок - и передал привет Екатерине Мизулиной.

В конце ноября того же года певец впервые прокомментировал слухи о своем романе с Екатериной Мизулиной. Он заявил, что поддерживает с главой Лиги безопасного интернета «прекрасные отношения».

Екатерина Мизулина свою личную жизнь не афиширует. Однако в начале января 2025 года она и Шаман опубликовали несколько совместных снимков.

Интернет Отношения Shaman Екатерина Мизулина Артисты
25 января 2025, 08:12
В России начали продавать «доллары» с превращающимся в Путина Трампом
Unsplash
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Сувенирные «доллары» с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стали продавать на маркетплейсах. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Одна шуточная стодолларовая банкнота обойдется россиянам в 500 рублей. На одной стороне купюры изображен Трамп, а поверх - Путин. Продавец обещает, что портрет российского лидера появляется только под ультрафиолетовыми лучами.

На обратной стороне - фото республиканца с митинга в Пенсильвании, где он покидает трибуну в окружении охранников после покушения. При ультрафиолетовом свете можно увидеть изображение Путина, на котором он стоит за трибуной с микрофонами.

По словам продавца, для печати использовали специальную бумагу с водяными знаками, нумерация банкнот одинаковая. Сувенирные купюры выпустили ограниченным тиражом.

Ранее Трамп прокомментировал информацию о своем мемкоине. По словам республиканца, единственное, что ему известно, - это то, что он его запустил. Криптовалюта оказалась успешной, но Трамп это не проверял.

США Доллары США Дональд Трамп Россия Владимир Путин
24 января 2025, 19:53
Автор музыки к «Интерстеллару» переделает гимн целой страны
Unsplash
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Саудовская Аравия обратилась к композитору, лауреату премии «Оскар», Хансу Циммеру с просьбой поработать над новой версией своего государственного гимна. Об этом в своем официальном аккаунте в социальной сети X сообщил глава управления по развлечениям королевства Турки Аль аш-Шейх.

«Мы много обсуждали многие будущие проекты, которые, я надеюсь, скоро увидят свет… включая переработку государственного гимна Саудовской Аравии с использованием других инструментов», - отметил Турки Аль аш-Шейх.

Ханс Циммер уже одобрил «общие контуры» проекта. Композитор также обсудил с саудитами постановку мюзикла «Аравия». Она будет вдохновлена культурным наследием королевства.

По словам Турки Аль аш-Шейха, идут переговоры и о большом концерте Ханса Циммера. Дополнительно композитор согласился поработать над саундтреком к фильму «Битва при Ярмуке».

По данным Nationalanthems.info имн Саудовской Аравии «Aash Al-Malik» («Да здравствует король») написал в 1947 году египетский композитор Абдул Рахманом Аль-Хатибом по просьбе короля Абдул Азиза. С того момента гимн не менялся.

Циммер - один из наиболее успешных композиторов мира. За свою карьеру он написал саундтреки к более чем 200 фильмам. За музыку к «Королю Льву» 1994 года артист получил «Оскар». Среди прочих он также создал саундтреки для трилогии «Черный рыцарь», «Интерстеллару» и «Пиратам Карибского моря».

Ханс Циммер пишет не только музыку к фильмам. Он - автор гимна чемпионата мира по футболу, который состоялся в России в 2018 году. Кроме того, в 2021 году футбольный клуб «Краснодар» представил гимн , который также написал Циммер.

Саудовская Аравия Концерты Фильмы Музыка Артисты
21 января 2025, 13:18
Заботливая тигрица с детенышами попала на видео в Хабаровском крае
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В Хабаровском крае сняли на видео эпизод из жизни тигриной семьи. Кадры опубликовал Центр «Амурский тигр».

Хищников запечатлела фотоловушка в Дурминском хозяйстве в районе имени Лазо. На видео тигрица Желтобокая вылизывает одного из тигрят с ног до головы, он в ответ вылизывает морду своей мамы.

Попутно самка убрала окатыши льда с лап своего чада. Немного заботы досталось и второму детенышу.

Ранее центр «Амурский тигр» обнародовал правила , которых следует придерживаться во время встречи с хищником. В первую очередь нельзя поворачиваться к животному спиной, так как это может спровоцировать атаку. Также важно оставаться спокойным и смотреть прямо на животное.

Видео Животные
20 января 2025, 00:18
Ученый перенес клиническую смерть и рассказал об увиденном
РИА «Новости»
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Заболев COVID-19, нейробиолог Кристоф Кох из Института Аллена в Сиэтле перенес клиническую смерть. После выздоровления он рассказал Daily Mail, что чувствовал в том состоянии.

«Это было совершенно замечательно. Я увидел нечто ошеломляюще яркое и ощутил ужас и экстаз. Ничего больше - ни тела, ни Кристофа, ни себя, ни какой-либо идентичности. Но также и никакого мира, и никакого течения времени. Ничего, кроме ледяного света», - сказал мужчина.

Кох увидел невыносимо яркий холодный белый свет, но не смог отвернуться. Он заявил, что превратился в «не-я», которое не ощущало запахов, ничего не думало и не ожидало. Затем врачи реанимировали его.

После опыта клинической смерти 67-летний Кох перестал бояться ухода из жизни. Кроме того, он стал лучше понимать своих пациентов.

Своим опытом поделилась британка Тамара Лару. Она перенесла клиническую смерть при попытке суицида , после чего поверила в бога и занялась благотворительностью.

Заболев COVID-19, нейробиолог Кристоф Кох из Института Аллена в Сиэтле перенес клиническую смерть. После выздоровления он рассказал Daily Mail , что чувствовал в том состоянии.

Болезни Медицина

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