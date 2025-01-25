Екатерина Мизулина и Шаман подогрели слухи о своем романе совместной поездкой

По словам певца, речь идет о концерте в одной из российских школ. Здесь же Шаман собирается провести автограф-сессию - участвовать в ней будет и Екатерина Мизулина. Артист также пообещал некий «секретный сюрприз», который ждет гостей мероприятия.

Шаман попросил школьников предложить свои учебные учреждения в качестве места для проведения концерта. Номер выигравшей школы выберут путем лотереи.

В сентябре 2024 года певец Шаман развелся со своей женой, пиар-специалисткой Еленой Мартыновой. Уже в начале октября артист публично признал, что не одинок - и передал привет Екатерине Мизулиной.

В конце ноября того же года певец впервые прокомментировал слухи о своем романе с Екатериной Мизулиной. Он заявил, что поддерживает с главой Лиги безопасного интернета «прекрасные отношения».

Екатерина Мизулина свою личную жизнь не афиширует. Однако в начале января 2025 года она и Шаман опубликовали несколько совместных снимков.