Египетские археологи на раскопках в Эль-Бухейра нашли меч фараона Рамзеса II

«Египетская археологическая миссия <…> обнаружила ряд архитектурных блоков из самана от военных казарм и складов оружия и продовольствия эпохи Нового царства во время раскопок в археологическом районе Телль-эль-Абкайн», - заявили в министерстве.

Помимо этого, обнаружили некоторые археологические находки и инструменты воинов. По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Мухаммеда Исмаила Халеда, найденные вещи подтвердили историческую значимость форта Эль-Абкайн, который считали одним из мест размещения древней армии Египта.

«Миссия обнаружила длинный меч из бронзы с картушем фараона Рамзеса II», - отметили в ведомстве.

Кроме того, специалисты смогли откопать орудия лова, амулеты и два блока из известняка. На одном из них были написаны титулы Рамзеса II.

Ранее археологи обнаружили древнеримский военный лагерь в Альпах на востоке Швейцарии. Он находится на высоте 2,2 тысячи метров. Лагерь смогли найти при помощи сканирования поверхности планеты. Около него находилось снаряжение римских солдат, оружие, гвозди для обуви и печать легиона, который участвовал в битве.