11 января 2025, 20:11

Два месяца в «ледяной могиле». Замерзший в катке iPhone достали и попробовали включить

Unsplash
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Случайно вмерзший в ледяной каток iPhone вернули владельцу. Смартфон пережил восемь недель подо льдом, но затем его удалось включить, сообщил телеканал Fox News.

Ярко-розовый гаджет своей дочери выронил один из рабочих. Еще в ноябре на него вылили 60 тысяч литров воды - iPhone по ошибке оставили на металлическом каркасе катка, а затем заморозили.

Сотрудники развлекательного центра почти сразу заметили смартфон, но достать его не смогли, так как такие работы нарушили бы целостность ледовой структуры. В итоге iPhone стал местной достопримечательностью, извлечь гаджет удалось только после того, как каток закрылся.

Ко всеобщему удивлению, iPhone включился, работает смартфон без сбоев.

«Моя дочь была на седьмом небе от счастья, когда я вернул ей iPhone в полностью рабочем состоянии», - рассказал мужчина, потерявший гаджет.

Историю о замороженном телефоне сообщили новостные агентства по всему миру. В TikTok ролики об этом просмотрели более 10 миллионов раз.

Apple рекламирует iPhone как защищенный от брызг и воды, модель 16 Pro, как утверждают в корпорации, может выдерживать погружение на глубину до шести метров.

Маловероятно, что Apple замораживала iPhone на несколько месяцев, но в прошлом продукции компании удавалось переживать достаточно серьезные нагрузки. К примеру, как писал Appleinsider , в 2021 году iPhone упал в замерзшее озеро. Примерно через 30 дней его удалось извлечь с помощью эхолота и сильного магнита, смартфон работал.

Кроме того, в ноябре 2024 года iPhone одного из туристов на Багамах проглотила тигровая акула. Она быстро поняла, что ошиблась.

Гаджеты Apple Смартфоны iPhone
11 января 2025, 18:03
Мурманчане попрощались с полярной ночью
РИА «Новости»
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Жители Мурманска встретили первый в 2025-м году рассвет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона опубликовал ролик, на котором запечатлено восходящее солнце. Оно окрасило небо над склоном в красно-оранжевый оттенок.

«Официально: полярная ночь позади», - подписал Чибис.

Продолжительность светового дня 11 января составила 54 минуты, сообщил aif.ru. Полярная ночь началась на широте Мурманска 2 декабря. Теперь световой день начнет увеличиваться.

День зимнего солнцестояния на Северном полушарии приходится на 21 декабря. Это самый короткий световой день в году - в Москве он длился семь часов. В Полярных Зорях Мурманской области продолжительность светового дня составила 17 минут 32 секунды. Южное полушарие в этот день встретило астрономическое лето.

Солнце Андрей Чибис Мурманская область
08 января 2025, 17:58
Китайская компания разработала робот-пылесос с для поднимания носков
Unsplash
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Китайская компания Roborock представила новый робот-пылесос Saros Z70, который может не только бороться с пылью, но и собирать с пола носки и другие мелкие предметы. Также устройство запрограммировали складывать собранные вещи в указанное место, сообщило издание Путеводитель Тома.

По данным издания, на публике новый пылесос показал не безупречные, но впечатляющие результаты. Оснащенная камерой разработка может поднимать предметы весом до 300 граммов. Пока устройство распознает только обувь и носки, но в будущем разработчики хотят расширить функционал.

Создатели оснастили новинку функцией видеосвязи, патрулирования и распознавания домашних животных. Мощность пылесоса составляет 22 тысячи паскалей при высоте всего восемь сантиметров.

Ранее китайские инженеры создали портативные атомные часы. Их разработали для военных целей - они помогут настраивать синхронную работу радаров, сообщил Ura.ru. Такие часы не теряют точность даже в полевых условиях.

Китай Технологии
08 января 2025, 02:32
Стал известен самый загруженный город мира. Водители стоят в пробках ошеломляющее количество часов
Unsplash
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Рейтинг городов с самыми загруженными в мире дорогами в 2025 году возглавил Стамбул. Это следует из анализа Inrix, мирового лидера в области транспортных данных и дорожной аналитики.

Рейтинг городов с самыми загруженными в мире дорогами в 2025 году возглавил Стамбул. Это следует из анализа Inrix , мирового лидера в области транспортных данных и дорожной аналитики.

По оценке Inrix, стамбульские водители за год проводят в заторах 105 часов, то есть больше четырех суток. Загруженность дорог оказывает негативное влияние и на качество жизни, и на экономическую производительность жителей крупнейшего города Турции.

При этом проблемы с пробками в Турции выходят за рамки Стамбула, добавляет Inrix. Анкара, Бурса и Измир также входят в десятку самых перегруженных городов Азии. Водители в этих городах теряли в среднем 65 часов в год из-за задержек на дорогах.

В глобальном же рейтинге за Стамбулом по загруженности идут Нью-Йорк (102 часа в пробках) и Чикаго (102 часа). В Европе лидером по загруженности дорог стал Лондон.

Турция Пробки Рейтинги Дороги Водители Стамбул
07 января 2025, 17:54
Жириновский предсказал объединение русского мира в границах СССР в 2025 году
РИА «Новости»
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Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал объединение русского мира в границах СССР в 2025 году. Снимок с записями политика опубликовал зампред Госдумы Борис Чернышов в Telegram-канале.

«Две тысячи двадцать пятый - объединение русского мира в границах СССР как минимум», - говорится в прогнозе.

В 2040-м году, по мнению Жириновского, произойдет объединение в границах славянского мира. Чернышов назвал почерк лидера ЛДПР «почти врачебным» - его очень сложно расшифровать.

Российский лидер Владимир Путин ранее объяснил исполнение предсказаний Жириновского его эрудированностью, сообщила «Национальная служба новостей». Дочь политика Анастасия Боцан-Харченко поблагодарила президента за заслуженную и высокую оценку талантов отца. По ее словам, секрет точности прогнозов Жириновского заключался в его аналитических способностях.

Владимир Жириновский ЛДПР

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