28 декабря 2024, 00:38

Два Деда Мороза на гидроциклах прокатились по Петербургу и попали на видео

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Молодые люди в костюмах Деда Мороза прокатились на гидроциклах по закрытой для судоходства Малой Невке в Санкт-Петербурге. Кадры происшествия опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчины использовали образ Деда Мороза для обхода действующих запретов. Это не помогло им избежать ответственности.

«Дед Мороз - это добрый волшебник, который не будет нарушать закон и подавать плохой пример», - отметила Ирина Волк.

Личности мужчин в нарядах установили сотрудники транспортного отдела петербургской полиции. Правоохранители выяснили, что шутники катались на гидроциклах по закрытой акватории.

Затем полиция провела оперативно-разыскные мероприятия. Гидроциклы у мужчин изъяли. Собранные материалы по данному делу передали в петербургский главк МЧС, решение по административной ответственности примет уже это ведомство.

Ранее в Петербурге задержали водителя с 1453 штрафами. Мужчину отвезли в военкомат.

Праздники Санкт-Петербург Видео Полиция Дед Мороз
27 декабря 2024, 05:56
Хотите выжить в авиакатастрофе? Пять советов эксперта по выживанию, которые спасут жизнь
Unsplash
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Летать боятся многие, ведь авиакатастрофу не предугадаешь. Но страх этот иррационален и преодолеть его можно — более того, реально и повысить свои шансы выжить при падении самолета. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал Пятому каналу, как нужно вести себя в такой ситуации, чтобы минимизировать травмы.

Выбирайте место с умом и заранее По словам Халилова, выбор места в самолете - первый шаг к повышению шансов на выживание. Статистика показывает, что пассажиры, сидящие в хвостовой части самолета, выживают чаще остальных. Здесь отсутствует топливо, а значит, снижен риск пожара.

Однако для быстрой эвакуации лучше выбирать места ближе к аварийным выходам. Специалисты называют это «правилом пяти рядов»: люди, сидящие в этих зонах, статистически имеют больше шансов покинуть самолет вовремя.

Кроме того, рекомендуется выбирать места у прохода, чтобы избежать препятствий в случае эвакуации.

Как действовать в падающем самолете Ключевыми моментами полета считаются взлет и посадка, когда вероятность аварии особенно высока. Важно заранее надеть удобную обувь, а все ценные вещи разложить в карманы и застегнуть их.

Одежда также имеет значение: предпочтительнее натуральные ткани, кроссовки и джинсы вместо юбок и каблуков.

Что взять в ручную кладь Эксперт Халилов рекомендует положить в ручную кладь теплую одежду, например, флисовую кофту или легкую куртку. Важно взять с собой небольшую бутылку воды, питательные батончики, пауэрбанк и аптечку.

Телефон играет ключевую роль: с его помощью можно вызвать помощь, ориентироваться по картам и использовать встроенный фонарик. Также полезно иметь зажигалку, даже если вы не курите, - она поможет развести огонь для согревания или подачи сигнала бедствия.

Что положить в аптечку В аптечке стоит разместить бинты, лекарства от боли и аллергии, а также спасательное одеяло. При этом важно учитывать правила перевозки медикаментов в разных странах - с сильнодействующими препаратами лучше не рисковать.

Первые шаги после крушения Сначала проверьте себя на наличие травм. Убедитесь, что поблизости нет угроз взрыва или других опасностей. Затем оцените состояние окружающих и окажите помощь тем, кто в ней нуждается.

Соберите воду, медикаменты и теплую одежду. Не отходите далеко от места катастрофы, чтобы не пропустить прибытие спасателей.

Халилов подчеркивает: место падения самолета обычно известно службам спасения. В России экстренные службы доступны по номеру 112, в США - 911.

Утром 25 декабря в Казахстане разбился самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines. На борту самолета находились 67 человек, 29 из них выжили. Казахстанский Минтранс позднее сообщил, что в салоне мог взорваться баллон с кислородом.

Летать боятся многие, ведь авиакатастрофу не предугадаешь. Но страх этот иррационален и преодолеть его можно - более того, реально и повысить свои шансы выжить при падении самолета. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал Пятому каналу , как нужно вести себя в такой ситуации, чтобы минимизировать травмы.

Статистика Катастрофы Правила Авиакатастрофы Самолеты Авиакомпании
26 декабря 2024, 11:40
В Новый год россияне увидят Черную Луну
Global Look Press
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Россияне 31 декабря смогут увидеть астрономическое явление под названием Черная Луна — когда спутник нашей планеты полностью исчезнет из поля зрения. Об этом заявила заведующая астрофизического комплекса физического факультета НГУ Альфия Нестеренко.

«Отличие декабря этого года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в, условно говоря, пятую фазу месяца, то есть 31 декабря будет второе новолуние», - сказала она.

Нестеренко отметила, что увидеть новолуние будет не так просто. Часть луны станет видимой только в случае вспышки от врезавшегося метеорита - она происходит около раза в час.

Нужно использовать телескоп и камеру, чтобы постоянно записывать местоположение неосвященной Луны. Кроме того для ожидания подходящего момента необходимо терпение и выдержка.

Ранее жители Казани заметили необычный объект в небе. Он пролетел прямо над городом и заинтересовал местных жителей.

Россияне 31 декабря смогут увидеть астрономическое явление под названием Черная Луна - когда спутник нашей планеты полностью исчезнет из поля зрения. Об этом заявила заведующая астрофизического комплекса физического факультета НГУ Альфия Нестеренко.

Луна Новый год
26 декабря 2024, 06:09
Год деревянной змеи. Буддийский монах, рассказал, что ждет россиян в 2025-м
Unsplash
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Буддийские астрологи связывают наступающий год деревянной змеи с энергией изменений и созидания. Несмотря на благоприятные тенденции, добиться успеха будет проще, если действовать осмысленно, объяснил в беседе с РИА «Новости» глава Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен.

Согласно буддийской традиции, новый астрологический год открывает появление «хозяина года», которого олицетворяют животные - те же, что и в китайском календаре. Они, как верят буддисты, символизируют божеств, управляющих всем годом и оказывающих влияние на природу, людей и события.

В 2025 году таким символом станет змея, а элементом - дерево.

Геше Йонтен отметил, что сочетание дерева и огня, связанного со змеей, создаст гармоничную основу для изменений. Дерево символизирует гибкость, мягкость и созидание, что способствует росту.

Энергия года деревянной змеи несет не только возможности, но и некоторое сопротивление, предупредил геше. Для достижения целей потребуется осознанный подход и продуманная стратегия.

«Для каждого человека влияние года будет индивидуальным, связанное с его датой рождения. Но ключ к счастью остается универсальным - жить нравственно, творить добро и избегать плохих поступков», - заключил буддийский монах.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни хотел узнать, что ждет в будущем. Чего ожидать от года Змеи в любви и карьере - в астропрогнозе 360.ru.

Семья Деньги Новый год Астрология
25 декабря 2024, 21:59
Необычный костюм Ленина на Урале вызвал гнев у россиян и критику коммунистов
Freepik
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Представители администрации города Ирбита в Свердловской области нарядили памятник Ленину в костюм Деда Мороза. Фотографии монумента опубликовало РИА «Новости».

Администрация Ирбита уже ответила на критику горожан. Власти заявили, что организаторы «ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан». По их словам, целью акции являлось создание предновогоднего настроения. Костюмы снимут с монументов после праздников.

На спорную акцию обратили внимание и представители КПРФ. Первый секретарь местного обкома партии Александр Ивачев в беседе с RTVI заявил, что действия администрации Ирбита «вызывают изумление». Он также предположил, что речь может идти о преднамеренной провокации.

Несколько лет назад на памятник Ленину в Магадане установили иглы. Это также вызвало неоднозначную реакцию горожан - позднее в администрации объяснили, что иглы потребовались для защиты монумента от птиц.

Кроме того, новый наряд получила и статуя Екатерины II - ее облачили в традиционный костюм снегурочки. Агентство сообщило, что местные жители раскритиковали администрацию города за переодевание памятников.

По данным издания, жители Ирбита сочли костюмы «издевательством» над историческими персонажами. Чиновники пока не сняли наряды с памятников.

Урал Праздники Памятники Свердловская область Владимир Ленин

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