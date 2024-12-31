Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде

«Самое мое любимое новогоднее блюдо - полезное, растительного происхождения. Я не предпочитаю рыбные или мясные продукты. Все-таки, больше такой экологически чистый продукт. В должно быть в меру, считаю», - отметил Дед Мороз.

Волшебник призвал ни в коем случае не объедаться сладостями «до отвала».

«Надо сделать, чтобы на столе стояли полезные и очень хорошие продукты для организма. Чтобы много было много углеводов и белков - какие слова знаю, очень хорошие! И чтобы человеку это все было на пользу», - добавил он.

Ранее стало известно, что более 350 писем отправили из Подольска в Великий Устюг Деду Морозу.

Московский Дед Мороз признался, что его любимое новогоднее блюдо - растительного происхождения и полезное, он не отдает предпочтения рыбным или мясным продуктам. Об этом новогодний волшебник рассказал РИА «Новости».