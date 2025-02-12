«Чудесное воскрешение». Перед своими похоронами «ожила» 85-летняя женщина

Пожилая женщина очнулась через 40 минут после того, как ее объявили мертвой. Она села во время подготовки к переносу ее тела в ближайший храм для проведения религиозных церемоний.

Семья женщины посчитала ее мертвой, обнаружив ее без сознания вечером 5 февраля. Они обратились в службу спасения за помощью в транспортировке тела.

После чудесного «воскрешения» поведение женщины изменилось. Она стала вести себя как ребенок. Фуа требовала сладостей и хотела, чтобы ее носили на руках.

По мнению семьи, она «вернулась с того света» благодаря хорошей карме.

Журналисты спросили монаха Пхра Аджарна Лаосака Варасапхо, что он думает об этом происшествии. Он отметил, что его удивил внешний вид женщины. Фуа ростом 112 сантиметров и весом примерно 15 килограммов. Кроме того, он добавил, что она находится в здравом уме, хотя и ведет себя по-детски.

Ранее в Индии пожилой мужчина очнулся за несколько минут до начала собственных похорон.