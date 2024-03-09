Цены на крымские и краснодарские вина взлетят

«Если решение примут, то это скажется и на стоимости отечественных вин <…> Коснется это в основном сегмента 500–600 рублей», - написали авторы материала.

В кубанской ассоциации виноделов Mash рассказали, их продукция подорожает на 10%. В Крыму вообще ждут рост в районе 30%.

Это объяснили тем, что виноделы закупают саженцы, технику, удобрения за границей. При увеличении пошлины с российской стороны зарубежные страны могут принять ответные меры.

Ранее россияне столкнулись с невозможностью оплатить вино или крепкие напитки на кассе магазинов банковской картой. Кассиры связали это со сбоем ЕГАИС и даже возможной хакерской атакой. Росалкогольтабакконтроль опроверг возникновение проблем со сканированием алкоголя.

Вина из Крыма и Краснодарского края могут подорожать на 30% уже в 2024 году. Причина - в возможном повышении госпошлины на бутылки из недружественных стран, сообщил Telegram-канал Mash.