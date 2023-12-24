Цена визитки Путина перед аукционом в Петербурге достигла 200 тысяч рублей

Визитную карточку Путина в должности советника по международным связям выставили на аукцион, который стартует в 17:00.

На этой визитке несколько телефонных номеров Путин подписывал лично, уточнили в описании лота. Неделей ранее максимальная ставка лота поднялась до 2,8 тысячи рублей при стартовой стоимости в одну тысячу рублей, а уже в начале текущей недели ставка поднялась до 120 тысяч рублей.

В 2009 году Путин в должности главы правительства принял участие в написании картины «Узор», которую после этого продали на благотворительном аукционе за 37 миллионов рублей.