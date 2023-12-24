Цена визитки Путина перед аукционом в Петербурге достигла 200 тысяч рублей
Ставка на визитную карточку российского президента Владимира Путина времен его работы в 1990-е годы в Ленинградском горсовете народных депутатов за пять часов до старта проведения электронного аукциона в Санкт-Петербурге поднялась до 200 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные аукционной площадки.
Визитную карточку Путина в должности советника по международным связям выставили на аукцион, который стартует в 17:00.
На этой визитке несколько телефонных номеров Путин подписывал лично, уточнили в описании лота. Неделей ранее максимальная ставка лота поднялась до 2,8 тысячи рублей при стартовой стоимости в одну тысячу рублей, а уже в начале текущей недели ставка поднялась до 120 тысяч рублей.
В 2009 году Путин в должности главы правительства принял участие в написании картины «Узор», которую после этого продали на благотворительном аукционе за 37 миллионов рублей.