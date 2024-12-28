«Будто у меня бездонный карман». Дед Мороз рассказал о желаниях москвичей

Летать боятся многие, ведь авиакатастрофу не предугадаешь. Но страх этот иррационален и преодолеть его можно — более того, реально и повысить свои шансы выжить при падении самолета. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал Пятому каналу, как нужно вести себя в такой ситуации, чтобы минимизировать травмы.

Выбирайте место с умом и заранее По словам Халилова, выбор места в самолете - первый шаг к повышению шансов на выживание. Статистика показывает, что пассажиры, сидящие в хвостовой части самолета, выживают чаще остальных. Здесь отсутствует топливо, а значит, снижен риск пожара.

Однако для быстрой эвакуации лучше выбирать места ближе к аварийным выходам. Специалисты называют это «правилом пяти рядов»: люди, сидящие в этих зонах, статистически имеют больше шансов покинуть самолет вовремя.

Кроме того, рекомендуется выбирать места у прохода, чтобы избежать препятствий в случае эвакуации.

Как действовать в падающем самолете Ключевыми моментами полета считаются взлет и посадка, когда вероятность аварии особенно высока. Важно заранее надеть удобную обувь, а все ценные вещи разложить в карманы и застегнуть их.

Одежда также имеет значение: предпочтительнее натуральные ткани, кроссовки и джинсы вместо юбок и каблуков.

Что взять в ручную кладь Эксперт Халилов рекомендует положить в ручную кладь теплую одежду, например, флисовую кофту или легкую куртку. Важно взять с собой небольшую бутылку воды, питательные батончики, пауэрбанк и аптечку.

Телефон играет ключевую роль: с его помощью можно вызвать помощь, ориентироваться по картам и использовать встроенный фонарик. Также полезно иметь зажигалку, даже если вы не курите, - она поможет развести огонь для согревания или подачи сигнала бедствия.

Что положить в аптечку В аптечке стоит разместить бинты, лекарства от боли и аллергии, а также спасательное одеяло. При этом важно учитывать правила перевозки медикаментов в разных странах - с сильнодействующими препаратами лучше не рисковать.

Первые шаги после крушения Сначала проверьте себя на наличие травм. Убедитесь, что поблизости нет угроз взрыва или других опасностей. Затем оцените состояние окружающих и окажите помощь тем, кто в ней нуждается.

Соберите воду, медикаменты и теплую одежду. Не отходите далеко от места катастрофы, чтобы не пропустить прибытие спасателей.

Халилов подчеркивает: место падения самолета обычно известно службам спасения. В России экстренные службы доступны по номеру 112, в США - 911.

Утром 25 декабря в Казахстане разбился самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines. На борту самолета находились 67 человек, 29 из них выжили. Казахстанский Минтранс позднее сообщил, что в салоне мог взорваться баллон с кислородом.

Летать боятся многие, ведь авиакатастрофу не предугадаешь. Но страх этот иррационален и преодолеть его можно - более того, реально и повысить свои шансы выжить при падении самолета. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал Пятому каналу , как нужно вести себя в такой ситуации, чтобы минимизировать травмы.