17 января 2025, 04:49

Бродячая собака принесла умирающего щенка к дверям ветклиники в Стамбуле

РИА «Новости»
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Ветеринары в Стамбуле выходили щенка, которого бездомная собака принесла к их дверям. Он находился в критическом состоянии, сообщил Haberler.

Бродящая собака пришла к ветклинике в районе Бейликдюзю с щенком в зубах. Детеныш имел замедленное сердцебиение и почти не дышал. Ветеринарный техник забрал его в отделение интенсивной терапии, чтобы реанимировать. Мужчина вместе с коллегой сделали ему укол, а потом обогрели. Все это время мать находилась рядом.

Владелец клиники, ветеринар Батуралп Оган сообщил, что собака родила совсем недавно. Но все щенки, кроме двух, умерли. Волонтеры отыскали второго детеныша и принесли воссоединиться с семьей.

«Поскольку молока у матери недостаточно, мы поддерживаем его едой. Сейчас все идет хорошо. Лечение будет продолжаться еще немного, вместе с его братом», - сказал доктор.

В Москве ветеринары спасли щенка бордер-колли , который проглотил кошачью игрушку. Хозяева спрятали маленькую мышь на шкафу, но пес тайком достал ее.

Турция Собаки Животные Стамбул
16 января 2025, 03:26
Любимый ремень спас мужчине пенис после взрыва фейерверка в США
Freepik
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Житель Техаса чуть не лишился пениса после взрыва фейерверка. Мужчине помог сохранить возможность заниматься сексом ремень на шортах, сообщило The Sun.

В 2022 году Эндрю Дисней отмечал День независимости США в кругу друзей. На вечеринку он надел поверх шорт свой любимый ремень с большой пряжкой. Когда гости праздника стали запустить фейерверки, первые салюты красиво взорвались в небе. Однако следующий залп изменил траекторию салюта и упал на пороге дома. Другой ударил Диснея в пах.

Мужчина почувствовал, что нижняя часть его тела горит. Прибывшие врачи вкололи ему обезболивающее. Когда Дисней посмотрел на свой пах, то увидел там темное кровавое месиво и решил, что лишился гениталий.

В больнице у пострадавшего диагностировали ожоги третьей степени. Медики заверили Диснея, что его пенис восстановится. Они объяснили, что этому помог ремень, который принял основной удар на себя.

Со временем Дисней действительно смог сохранить эректильную функцию. По словам американца, после произошедшего они с женой стали только ближе.

Ранее в США военному оторвало кусок пениса во время секса с порнозвездой.

США Мужчины Секс
16 января 2025, 02:37
Женщина разделась и устроила голую фотосессию прямо на улице
Unsplash
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Мексиканские полицейские арестовали обнаженную женщину, устроившую фотосессии на фоне знаменитой скульптуры «Жемчужина» в городе Ла-Пас. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Один из очевидцев снял на видео откровенную сессию. На кадрах видно, как 30-летняя Ольга Ларреа из Мехико встала на основание скульптуры и быстро сняла платье. В это время фотограф готовился сделать снимки.

Скульптура «Жемчужина» является местной достопримечательностью. Она изображает раскрытую раковину моллюска с жемчужиной внутри. Ларреа позировала на фоне арт-объекта, а шокированные прохожие за этим наблюдали.

Местные полицейские арестовали женщину и доставили в прокуратуру. После уплаты штрафа в размере 3365 мексиканских песо (около 17 тысяч рублей) ее отпустили.

Позже нудистка опубликовала фотографии в своих соцсетях, но потом удалила. При этом она раскритиковала власти за то, что они не позволили ей самовыражаться.

«Нагота никого не оскорбляет, она естественна. Давайте прекратим стыдить друг друга, вернем себе свободу», - написала Лорреа.

Комментаторы под ее постом не согласились с этим утверждением, заметив, что ее должны были не оштрафовать, а привлечь к ответственности.

Ранее в Самарской области голый пациент сбежал из больницы и напал на сотрудницу магазина, откусив ей нос, а после возвращения в медучреждение скончался.

Штрафы Мексика Фото Соцсети Женщины Полиция
16 января 2025, 01:30
Злобная капибара искусала девушку в Колумбии
РИА «Новости»
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На девушку в Колумбии напал самый крупный в мире грызун. Капибара искусала ее во время отдыха на озере. От животного пришлось отбиваться палкой, сообщил сайт Need To Know.

Животное из муниципалитета Сьенага в департаменте Магдалена развеяло миф о безобидности капибар. Девушка купалась в озере рядом с берегом. Довольно крупная особь подплыла к ней со спины и начала преследовать.

Девушка попятилась и выставила вперед руку, но животное напало. Разъяренная капибара вцепилась ей в волосы, затем попыталась укусить лицо. Пострадавшей пришлось опуститься под воду, чтобы постараться ослабить хватку грызуна. Увидевший это парень схватил палку и помог ей отбиться.

В Москве помощь потребовалась беременной собаке. Животное застряло под ванной квартире на Клязьминской улице. Хозяйке пришлось вызвать спасателей.

Животные
15 января 2025, 04:05
Как секс спас жизнь. Интернет-пользовали рассказали о странных случаях во время интима
Unsplash
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Неуместное поведение во время интимной близости охладило пыл страстных любовников, а неприятные ощущения спасли от преждевременной смерти. Участники интернет-форума Reddit рассказали о необычных случаях во время секса.

Автор с ником ConfusedZoidberg благодаря интиму узнал о проблемах со здоровьем. Однажды во время орального секса он почувствовал боль в груди и покалывание во всем теле, поэтому обратился в больницу. Врачи диагностировали у него стенокардию и семейную гиперхолестеринемию с ишемической болезнью сердца.

«Если бы я отказался от лечения, ожидаемая продолжительность жизни составила бы примерно 50 лет. Так оральный секс, возможно, в конечном итоге спас мне жизнь», - заявил он.

Представившаяся Miefiewtje женщина рассказала, как после пандемии познакомилась с мужчиной, и у них завязался роман. Все шло хорошо, пока во время близости он не выкрикнул ее полное имя. Это напрочь отбило влечение у участницы форума.

В США женщина рассказала соратникам по дампстер-дайвингу о шокирующей находке на помойке. Она наткнулась на детали секс-куклы и приняла их за расчлененный труп.

Болезни Отношения Медицина Секс

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