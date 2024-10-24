Британка в 105-й день рождения поделилась секретом долгой жизни

Сотрудники дома престарелых Sandfields Care UK на курорте Челтнем в графстве Глостершир пригласили друзей Хеннингс и устроили праздник. Шеф-повар приготовил торт, а спонсоры подарили корзину с кружками, тапочками, фартуком и шоколадом. Вспоминая свои счастливые годы, именинница раскрыла секрет долголетия.

«Пейте Guinness и не выходите замуж! <…> Меня познакомили с Guinness в конце подросткового возраста мои родители. <…> Это был любимый напиток за семейными обедами, и я продолжаю пить его по сей день!» - сказала она.

Женщина родилась в 1919 году в Лондоне и сделала успешную карьеру бухгалтера. Хеннингс рассказала, как проводила вечера на постановках в Королевском оперном театре и на танцах в Ковент-Гардене.

Однако ученые Оксфордского университета выяснили, что пиво при длительном употреблении вреднее крепкого алкоголя. Основатель Telegram Павел Дуров и вовсе призвал отказаться от любого спиртного, чтобы сохранить ясный ум.