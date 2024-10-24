24 октября 2024, 03:07

Британец нашел на поле старинную серебряную монету и разбогател

Unsplash
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Кладоискатель нашел в графстве Сомерсет редчайшую древнеримскую монету III века нашей эры. Эксперты оценили ее стоимость в восемь тысяч фунтов (более одного миллиона рублей). Об этом сообщило «Би-би-си».

Житель графства Дорсет принимал участие в специально организованном мероприятии в Сомерсете, где 20 кладоискателей исследовали территорию возле деревни Саут-Брюэм.

Мужчина увлекался поиском сокровищ с помощью металлоискателя больше 50 года. По его словам, первая половина дня была неудачной. После обеда он решил обследовать другое поле и обнаружил серебряную монету. Мужчина выставит свою находку на аукцион.

Во Франции завершилась 31-летняя охота за сокровищами - Золотой совой, которую искали тысячи энтузиастов. Организаторам предстоит выяснить, как кладоискатель решил загадки и нашел жетон. Если все будет верно, то ему вручат настоящую Золотую сову. Это статуя стоит 150 тысяч евро (около 16 миллионов рублей).

Великобритания Археология Золото
24 октября 2024, 01:34
Британка в 105-й день рождения поделилась секретом долгой жизни
Unsplash
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Британка Кэтлин Хеннингс отметила 105-й день рождения в доме престарелых. Она посоветовала всем, кто пожелает дожить до ее возраста, пить пиво и не вступать в брак, сообщила газета Daily Mail.

Сотрудники дома престарелых Sandfields Care UK на курорте Челтнем в графстве Глостершир пригласили друзей Хеннингс и устроили праздник. Шеф-повар приготовил торт, а спонсоры подарили корзину с кружками, тапочками, фартуком и шоколадом. Вспоминая свои счастливые годы, именинница раскрыла секрет долголетия.

«Пейте Guinness и не выходите замуж! <…> Меня познакомили с Guinness в конце подросткового возраста мои родители. <…> Это был любимый напиток за семейными обедами, и я продолжаю пить его по сей день!» - сказала она.

Женщина родилась в 1919 году в Лондоне и сделала успешную карьеру бухгалтера. Хеннингс рассказала, как проводила вечера на постановках в Королевском оперном театре и на танцах в Ковент-Гардене.

Однако ученые Оксфордского университета выяснили, что пиво при длительном употреблении вреднее крепкого алкоголя. Основатель Telegram Павел Дуров и вовсе призвал отказаться от любого спиртного, чтобы сохранить ясный ум.

Великобритания Пенсионеры Алкоголь
22 октября 2024, 01:36
Стало известно, как укравшему собственных детей отцу удалось три года прятать их в горах
РИА «Новости»
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Житель Новой Зеландии Том Филлипс прятал похищенных три года назад детей в пещерах. Поэтому ни дроны, ни собаки не смогли вычислить их местоположение, сообщил Daily Mail профессиональный следопыт Джейк Кассар.

Кассар подтвердил догадки частного детектива Криса Баджа, который участвовал в поисках детей , о том, что отец мог спрятать их в сети пещер в регионе Вайкато. О природных гротах, разбросанных по лесу и вокруг скал на пляжах, знают только местные жители.

«Найти людей - это как иголку в стоге сена. <…> Большая часть леса будет непроницаема для дронов и датчиков движения, из пещеры их невозможно будет увидеть с воздуха, так что это может быть очень сложно», - сказал он.

В начале поисковой операции полиция привлекла собак, но они потеряли след. Кассар объяснил, что камни и трава не способны удерживать запахи долгое время.

Он предположил, что Филлипс действовал не один, потому что пещеры спасают лишь от дождей, но не от холода. Кто-то помог ему укрывать детей в течение трех лет. Питалась семья, по мнению Кассара, растениями, дикими кабанами и опоссумами.

Филлипс увез детей в декабре 2021 года. В начале октября охотники заметили их на западном побережье и поговорили со старшей дочерью.

Дети Туризм Новая Зеландия
21 октября 2024, 13:18
Лидер ОАЭ Аль Нахайян пришел на встречу с Путиным в кроссовках
РИА «Новости»
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Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пришел на неформальную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в кроссовках. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Политики встретились в подмосковной резиденции в Ново-Огареве в воскресенье, 20 октября. Путин избрал для встречи деловой костюм, а в качестве обуви - черные туфли.

Кортеж президента Объединенных Арабских Эмиратов накануне заметили в Москве с мотосопровождением , Аль Нахайян передвигался на черном Aurus. Затем главы государств провели вечер за неформальным ужином в резиденции. На столике, расположенном между политиками, стояли две чайные пары. Также президенты могли угоститься восточными сладостями, орехами и сухофруктами.

Путин в ходе беседы поблагодарил лидера ОАЭ за содействие в решении гуманитарных вопросов по кризису на Украине. В частности, российский президент оценил содействие Аль Нахайяня в обмене пленными.

Россия ОАЭ
21 октября 2024, 00:15
Ученые обнаружили в Италии останки ребенка, жившего в ледниковый период
Pxhere
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Археологи обнаружили на юге Италии останки ребенка, который жил во времена ледникового периода — около 17 тысяч лет назад. Об этом сообщил научный журнал Nature Communications.

Ученые установили, что скелет принадлежит мальчику, умершему в возрасте 1,5 года. Он скончался от порока сердца. Родители ребенка имели высокую степень родства - они могли быть братом и сестрой.

Помимо порока сердца, у мальчика были другие врожденные отклонения. На это могло повлиять плохое состояние здоровья матери. ДНК-анализ помог восстановить внешние черты ребенка: голубые глаза, вьющиеся волосы темного цвета и смуглая кожа.

Китайские археологи ранее обнаружили царскую гробницу , возраст которой достигает пяти тысяч лет. При раскопках ученые нашли свыше 350 артефактов.

Археологи обнаружили на юге Италии останки ребенка, который жил во времена ледникового периода - около 17 тысяч лет назад. Об этом сообщил научный журнал Nature Communications.

Италия Дети Ученые

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