Британец нашел на поле старинную серебряную монету и разбогател

Житель Новой Зеландии Том Филлипс прятал похищенных три года назад детей в пещерах. Поэтому ни дроны, ни собаки не смогли вычислить их местоположение, сообщил Daily Mail профессиональный следопыт Джейк Кассар.

Кассар подтвердил догадки частного детектива Криса Баджа, который участвовал в поисках детей , о том, что отец мог спрятать их в сети пещер в регионе Вайкато. О природных гротах, разбросанных по лесу и вокруг скал на пляжах, знают только местные жители.

«Найти людей - это как иголку в стоге сена. <…> Большая часть леса будет непроницаема для дронов и датчиков движения, из пещеры их невозможно будет увидеть с воздуха, так что это может быть очень сложно», - сказал он.

В начале поисковой операции полиция привлекла собак, но они потеряли след. Кассар объяснил, что камни и трава не способны удерживать запахи долгое время.

Он предположил, что Филлипс действовал не один, потому что пещеры спасают лишь от дождей, но не от холода. Кто-то помог ему укрывать детей в течение трех лет. Питалась семья, по мнению Кассара, растениями, дикими кабанами и опоссумами.

Филлипс увез детей в декабре 2021 года. В начале октября охотники заметили их на западном побережье и поговорили со старшей дочерью.