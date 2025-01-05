05 января 2025, 16:22

Бразильский Нострадамус предсказал человечеству проблемы с ИИ в 2025 году

Unsplash
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Бразильский экстрасенс Атос Саломея, получивший прозвище «живой Нострадамус», предсказал в 2025 году возникновение проблем у человечества из-за технологий ИИ. Об этом сообщила газета Daily Star.

Саломея, предсказавший COVID-19, смерть английской королевы Елизаветы II и конфликт на Украине, предупредил людей о возможном выходе ИИ из-под контроля. Он также прокомментировал ролик со своей ИИ-версией. «Живой Нострадамус» предположил, что его сознание стало частью технологии, которая в итоге преодолеет любые барьеры между физическим и виртуальным мирами.

«ИИ не только генерировал гиперреалистичные видео, но и делал беспрецедентные прогнозы на английском языке», - заявил экстрасенс.

Он не исключил, что ИИ попытается получить доступ к внешним системам и вызовет панику среди ученых.

«Самый большой страх человечества заключается не в том, что машины думают как мы, а в том, что они думают лучше нас», - добавил Саломея.

В 2025 году человечество также признает существование инопланетян , а чипирование станет обыденностью, предположил экстрасенс. По его мнению, скоро также начнутся эра генетического неравенства и глобальный энергетический кризис.

Бразилия Искусственный интеллект Экстрасенсы
05 января 2025, 00:31
Сестры Хенсел шокировали фанатов подробностями о строении своего тела
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Сиамские сестры-близнецы Эбби и Бриттани Хенсел рассказали, как устроено их общее тело. Они опубликовали видео об этом в TikTok, чем шокировали своих поклонников, сообщила британская газета Daily Mail.

Сестры, которым уже 34 года, родились с дицефалическим парапагусом. Младенцы, сросшиеся таким образом, имеют две головы на одном теле, причем у каждого близнеца свое сердце и другие органы, но при этом два мозга и две нервные системы идеально скоординированы.

Их сердца являются частью общей системы кровообращения. Другими словам, если у одной из сестер откажет сердце, то другой придется компенсировать изменение в кровотоке, что создаст на него дополнительную нагрузку.

Если говорить об управлении телом, то Бриттани управляет рукой и ногой с левой стороны, а Эбби - с правой. При этом у них нет проблем с движением из-за отличной скоординированности.

Также у каждой сестры свои два легких, пищевод, желудок, которые работают независимо друг от друга, но при этом общая печень и тонкий кишечник. Если одна из девушек голодна, например, то другая может быть сыта.

Что касается репродуктивных органов, то у них один набор. При этом у девушек имеется три почки - одна со стороны Эбби, а две у Бриттани. Когда сестры родились, то у них было три руки, но лишнюю конечность удалили хирургическим путем, когда они были маленькими.

Сестры сейчас работают учителями в Миннесоте. В 2021 году Эбби вышла замуж за медбрата и ветерана армии Джоша Болуинга. Обе женщины хотят стать мамами.

«[Это], вероятно, может сработать, потому что эти органы работают на них», - заявила мать сестер.

Ранее появились слухи о беременности Хенсел , но близнецы не подтвердили, что ждут ребенка.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США Соцсети Видео TikTok
03 января 2025, 23:45
Предсказания на 2025 год, сделанные 100 лет назад. Какие из них сбылись
Freepik
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Английский профессор, ученый и изобретатель Арчибальд Монтгомери Лоу в 1925 году опубликовал книгу «Будущее», изложив в ней свои смелые прогнозы относительно развития технологий спустя столетие. Об этом сообщило издание The Guardian.

Ученый предвидел появление домашних колонок и гаджетов, но не угадал с уличным освещением на основе травы. Его пророчества поначалу отвергали, считали надуманными, но сейчас они выглядят совершенно иначе.

В 1925 году газета London Daily News писала о таких его прогнозах, как пробуждение по радио-будильнику, общению «с помощью личного радиоприемника», завтраках с «новостями по громкоговорителю и телевизионными трансляциями событий», а также покупках на движущихся тротуарах и лестницах. Под последними можно понимать современные траволаторы и эскалаторы.

Что еще сбылось из его предсказаний, так это появление будильников и телефонов, замена газет телевизорами с пультами, где можно просмотреть новости практически из любой точки мира.

Ранее ученик болгарской провидицы Ванги Сергей Косторной предсказал, что в первой четверти XXI века к власти в России « придет восьмой и все изменит», страна «поднимется с колен», причем в 2025 году изменения пройдут уже и на глобальном уровне.

Великобритания Гаджеты Ученые Наука
03 января 2025, 19:18
Самую большую тропу динозавров с 200 следами нашли в Британии
Global Look Press
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Удивительную находку сделал в Великобритании рабочий карьера в Оксфордшире. Водитель экскаватора Гэри Джонсон наткнулся на крупнейшую цепочку следов динозавров, сообщил телеканал Би-би-си.

По словам микропалеонтолога из Университета Бирмингема Кирсти Эдгар, около 200 следов, повторяющихся каждые три метра, оставили в известняковой породе в 15 километрах от Оксфорда примерно 166 миллионов лет назад. Профессор назвала место впечатляющим.

«Это (находка - прим. ред.) позволяет буквально заглянуть в прошлое и увидеть, что здесь происходило. Огромные создания бродили по окрестностям», - сказала Эдгар.

Ученые пришли к выводам, что следы принадлежали двум разным видам динозавров - цетиозаврам и мегалозаврам.

Весной 2024 года в Марокко открыли новый вид морского динозавра , вымерший около 66 миллионов лет назад. В длину существо достигало восьми метров.

Великобритания Ученые
03 января 2025, 02:53
Замуж любой ценой. Почему россиянки стали чаще выходить за китайцев
Freepik
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Мужчины из Китая все чаще стали предпочитать брать в жены иностранок. Особым спросом пользуются невесты из России, Молдавии и Казахстана. Собеседницы портала kp.ru рассказали, почему предпочли выйти замуж на китайцев.

Устроить свадебное торжество в Китае стоит 600 тысяч юаней, что в российском эквиваленте составляет порядка восьми миллионов рублей. С учетом того, что средняя зарплата в Китае составляет около семи тысяч юаней в месяц (100 тысяч рублей), не каждому китайцу это будет по карману.

Поэтому они нередко обращаются в брачные агентства, занимающиеся организацией знакомств с иностранками, или сами ищут невест в других странах в интернете.

В Китае живет не так много девушек со славянской внешностью, поэтому они пользуются большой популярностью. Иностранки же считают, что китайцы выглядят моложе своего возраста.

Китайские чиновники даже предложили привозить невест из других государств из-за острой нехватки женщин детородного возраста. Китаевед Алексей Маслов посоветовал перед переездом в страну к мужу выучить язык, это сделает период адаптации более благоприятным.

Популярность браков с иностранками в Китае во многом связана с финансами. Нередко взять в жены соотечественницу обходится слишком дорого, ведь семье невесты нужно заплатить выкуп. К тому же, жених может получить отказ, если у него нет собственного жилья и машины.

По их словам, супруги из КНР в быту очень хозяйственные, поэтому с удовольствием проводят много времени на кухне. Они часто моют посуду, занимаются уборкой и тщательно следят за чистотой в доме.

В праздничные дни китайцы предпочитают проводить время с семьей. При этом они мало находятся дома с женой и детьми. Мужья предпочитают много работать и часто делают это сверхурочно. Также китайские мужчины очень заботливы.

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