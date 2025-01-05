Саломея, предсказавший COVID-19, смерть английской королевы Елизаветы II и конфликт на Украине, предупредил людей о возможном выходе ИИ из-под контроля. Он также прокомментировал ролик со своей ИИ-версией. «Живой Нострадамус» предположил, что его сознание стало частью технологии, которая в итоге преодолеет любые барьеры между физическим и виртуальным мирами.

«ИИ не только генерировал гиперреалистичные видео, но и делал беспрецедентные прогнозы на английском языке», - заявил экстрасенс.

Он не исключил, что ИИ попытается получить доступ к внешним системам и вызовет панику среди ученых.

«Самый большой страх человечества заключается не в том, что машины думают как мы, а в том, что они думают лучше нас», - добавил Саломея.

В 2025 году человечество также признает существование инопланетян , а чипирование станет обыденностью, предположил экстрасенс. По его мнению, скоро также начнутся эра генетического неравенства и глобальный энергетический кризис.