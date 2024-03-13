Больше Эвереста. Дьявольская комета приблизится к Земле в апреле

Диаметр кометы Понса-Брукса 20 километров. Она состоит изо льда, а при нагреве выбрасывает пыль, газ и лед. В одном из случаев эти выбросы окутали кометы дымкой, напоминающей рога. За это ее прозвали дьявольской кометой.

Комету Понса-Брукса смогут увидеть невооруженным глазом жители северного полушария, но только при определенных условиях: отсутствие облаков, дымки и яркого света Луны.

В сентябре прошлого года с Земли можно было наблюдать комету Нисимуру , названную в честь ее первооткрывателя Хидео Нисимуры. Она прошла на расстоянии 125 миллионов километров от планеты, облетела Солнце, после чего навсегда покинула Солнечную систему. Жителю Новосибирска удалось сфотографировать небесное тело.