13 марта 2024, 01:49

Больше Эвереста. Дьявольская комета приблизится к Земле в апреле

Freepik
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К Земле приближается гигантская комета, размер которой больше горы Эверест. В апреле ее можно будет наблюдать невооруженным глазом. Об этом написала газета Daily Mail.

Диаметр кометы Понса-Брукса 20 километров. Она состоит изо льда, а при нагреве выбрасывает пыль, газ и лед. В одном из случаев эти выбросы окутали кометы дымкой, напоминающей рога. За это ее прозвали дьявольской кометой.

Комету Понса-Брукса смогут увидеть невооруженным глазом жители северного полушария, но только при определенных условиях: отсутствие облаков, дымки и яркого света Луны.

В сентябре прошлого года с Земли можно было наблюдать комету Нисимуру , названную в честь ее первооткрывателя Хидео Нисимуры. Она прошла на расстоянии 125 миллионов километров от планеты, облетела Солнце, после чего навсегда покинула Солнечную систему. Жителю Новосибирска удалось сфотографировать небесное тело.

Планета Земля Космос Солнце Астрономия
11 марта 2024, 15:16
Американка рассказала о жизни после 25-минутной остановки сердца
Unsplash
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Шерил Джордан Уинстон из Миннесоты в 2020 году попала в больницу. Она пережила 25-минутную остановку сердца и медикаментозную кому, но вернулась к полноценной жизни. Историю женщины рассказал телеканал Fox News.

Американка в возрасте 48 лет потеряла сознание посреди собственной спальни. Муж вызвал скорую помощь и до ее приезда своими силами сделал сердечно-легочную реанимацию. Медики провели пациентке дефибрилляцию и доставили в больницу, где ее ввели в медикаментозную кому.

Женщину удалось спасти, хотя причину приступа так и не нашли. Шерил Джордан Уинстон стала участницей всемирного клинического исследования по вживлению имплантированного кардиовертера-дефибриллятора. Аппарат проконтролирует работу сердца и в случае необходимости восстановит ритм сокращений. Американка полностью восстановилась.

«Несмотря на отсутствие пульса в течение 25 минут, у меня нет долгосрочных побочных эффектов, и я смогла вернуться к нормальной жизни», - сказала она спустя четыре года после приступа.

В Испании реанимировали 34-летнюю женщину, которая более шести часов не подавала признаков жизни. Одри Мэш потеряла сознание во время восхождения на гору.

США Здравоохранение Болезни Медицина
10 марта 2024, 13:55
Более 200 сап-серферов во Владивостоке открыли сезон угоном льдины
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Более 200 сап-серферов встретились на набережной «Татарка» во Владивостоке, чтобы угнать льдину. Это стало традицией, знаменующей открытие нового сезона. Ей уже более пяти лет. Кадры появились в Telegram-канале мэрии.

Льдину для угона сап-серферы обнаружили возле лодочных гаражей. Несколько человек начали синхронно грести в 10:30. За час они преодолели несколько сотен метров.

Пользователи в соцсетях отметили, что это «интересное увлечение», но, «наверное, опасное».

В январе 2024 года в Москве на площадке Surf Brothers прошли всероссийские соревнования по серфингу на искусственной волне. Лидером в категории Pro стала Аксиния Семенова из Видного. Всего в мероприятии участвовали около 50 спортсменов.

Владивосток
09 марта 2024, 20:14
Пьют там, где не едят. Россиянам объяснили поведение кошек
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Избирательное отношение кошек к источникам питья определяется их хищнической природой. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала ветеринарный врач Елена Кайнова.

По ее словам, они предпочитают не пить в том же месте, где принимают пищу или ходят в туалет. Причина такого поведения связана с представлениями этих животных о том, что пролежавшая пища, которую они воспринимают как пойманную добычу, или фекалии могут отравить находящуюся рядом воду.

Кайнова посоветовала ставить миски для кошек с едой и водой в разных местах и подальше от туалетного лотка.

Ранее ветеринарный врач Татьяна Гольнева рассказала, что сегодня мейн-куны и хайленд-фолды оказались одними из самых популярных пород кошек среди россиян. По ее словам, они отличаются от стандартных вислоухих своей длинной шерстью и красотой.

Еда Коты Животные
09 марта 2024, 15:37
Цены на крымские и краснодарские вина взлетят
Unsplash
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Вина из Крыма и Краснодарского края могут подорожать на 30% уже в 2024 году. Причина — в возможном повышении госпошлины на бутылки из недружественных стран, сообщил Telegram-канал Mash.

«Если решение примут, то это скажется и на стоимости отечественных вин <…> Коснется это в основном сегмента 500–600 рублей», - написали авторы материала.

В кубанской ассоциации виноделов Mash рассказали, их продукция подорожает на 10%. В Крыму вообще ждут рост в районе 30%.

Это объяснили тем, что виноделы закупают саженцы, технику, удобрения за границей. При увеличении пошлины с российской стороны зарубежные страны могут принять ответные меры.

Ранее россияне столкнулись с невозможностью оплатить вино или крепкие напитки на кассе магазинов банковской картой. Кассиры связали это со сбоем ЕГАИС и даже возможной хакерской атакой. Росалкогольтабакконтроль опроверг возникновение проблем со сканированием алкоголя.

Вина из Крыма и Краснодарского края могут подорожать на 30% уже в 2024 году. Причина - в возможном повышении госпошлины на бутылки из недружественных стран, сообщил Telegram-канал Mash.

Крым Вино Удобрения Краснодарский край

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