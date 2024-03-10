Более 200 сап-серферов во Владивостоке открыли сезон угоном льдины

Льдину для угона сап-серферы обнаружили возле лодочных гаражей. Несколько человек начали синхронно грести в 10:30. За час они преодолели несколько сотен метров.

Пользователи в соцсетях отметили, что это «интересное увлечение», но, «наверное, опасное».

В январе 2024 года в Москве на площадке Surf Brothers прошли всероссийские соревнования по серфингу на искусственной волне. Лидером в категории Pro стала Аксиния Семенова из Видного. Всего в мероприятии участвовали около 50 спортсменов.