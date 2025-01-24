Автор музыки к «Интерстеллару» переделает гимн целой страны

«Мы много обсуждали многие будущие проекты, которые, я надеюсь, скоро увидят свет… включая переработку государственного гимна Саудовской Аравии с использованием других инструментов», - отметил Турки Аль аш-Шейх.

Ханс Циммер уже одобрил «общие контуры» проекта. Композитор также обсудил с саудитами постановку мюзикла «Аравия». Она будет вдохновлена культурным наследием королевства.

По словам Турки Аль аш-Шейха, идут переговоры и о большом концерте Ханса Циммера. Дополнительно композитор согласился поработать над саундтреком к фильму «Битва при Ярмуке».

По данным Nationalanthems.info имн Саудовской Аравии «Aash Al-Malik» («Да здравствует король») написал в 1947 году египетский композитор Абдул Рахманом Аль-Хатибом по просьбе короля Абдул Азиза. С того момента гимн не менялся.

Циммер - один из наиболее успешных композиторов мира. За свою карьеру он написал саундтреки к более чем 200 фильмам. За музыку к «Королю Льву» 1994 года артист получил «Оскар». Среди прочих он также создал саундтреки для трилогии «Черный рыцарь», «Интерстеллару» и «Пиратам Карибского моря».

Ханс Циммер пишет не только музыку к фильмам. Он - автор гимна чемпионата мира по футболу, который состоялся в России в 2018 году. Кроме того, в 2021 году футбольный клуб «Краснодар» представил гимн , который также написал Циммер.