19 августа 2024, 18:27

Археологи поспорили из-за местоположения легендарной библейской горы

Unsplash
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На протяжении многих лет археологи не могут прийти к окончательному выводу о том, где на самом деле находится упоминаемая в Библии гора Фавор, на которой произошло Преображение Христа. О различных предположениях специалистов сообщило РИА «Новости».

Согласно древнему тексту, Иисус за 40 дней до начала Пасхи поднялся вместе с учениками на «особо высокую гору», где полностью преобразился после молитвы, указали в издании. Точное местоположение в Библии не раскрывается, но есть сведения о том, что Христос посетил селение Кесария Филиппова у подножия горы, а затем пошел к Тивериадскому озеру «через всю Галилею».

Некоторые археологи предположили, что Преображение произошло на горе Фавор на востоке Изреельской долины. По данным агентства, ряд специалистов выступил против этой теории. По их словам, во времена Христа у горы Фавор располагался военный гарнизон, а ее высота составляла всего 575 метров над уровнем моря.

В качестве альтернативной версии археологи допустили, что в Библии шла речь о Хермоне, которая является самой высокой точкой Израиля. Также специалисты предположили, что Преображение могло случиться на горе Мерон.

Ранее египтологи выяснили , почему у «кричащей мумии» родственницы придворного архитектора Сенмута такой пугающий вид. По мнению специалистов, перед смертью женщина посетила непрофессионального дантиста. Она скончалась от шока или сердечного приступа, и ее рот остался открытым из-за трупного спазма.

Исследования Израиль Пасха Библия Иисус Христос
19 августа 2024, 17:43
Форель и козленок в тандыре. Стало известно, чем угощали Путина в Баку
РИА «Новости»
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Во дворце «Гюлистан» на государственном приеме в честь визита президента России Владимира Путина в Баку от имени главы Азербайджана Ильхама Алиева подавали ляванги из баклажанов, кутабы и жареную форель. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным издания, для российского лидера также приготовили черную икру, салат из жареных баклажанов, традиционный холодный суп айранаши, жареную дюшбар», долму из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева. В качестве десерта гостям предлагали национальные сладости.

Из напитков предлагали вина Savalan Sauvignon Blanc урожая 2022 года и Meysari Makhmari 2020-го.

Путин прилетел в Баку с официальным двухдневным государственным визитом 18 августа. В понедельник утром в резиденции «Загульба» между ним и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялись переговоры.

Еда Владимир Путин Азербайджан
19 августа 2024, 15:12
Взошедшую над Россией «кровавую луну» засняли на видео
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Редкое астрономическое явление наблюдали жители России в ночь на 19 августа — в небе появилась «кровавая луна». В соцсетях пользователи поделились фотографии яркого суперлуния.

Как рассказал RT ученый Дмитрий Вибе, во время суперлуния Луна крупнее и выглядит ярче. Это происходит из-за совпадение полнолуния и максимальной близости Луны к Земле. Это длится около трех дней.

Специалист добавил, что в последнее время появилась тенденция писать про кровавую, осетровую, земляничную Луну. Но это не научные определения.

«Осетровая» Луну называют, когда суперлуние совпадает с «голубой» Луной , то есть примерно раз в 10-20 лет. Приблизившись к Земле, спутник из-за преломления света и оптической иллюзии немного меняет цвет. В следующий раз за подобным явлением можно будет понаблюдать только в январе и марте 2037 года.

Редкое астрономическое явление наблюдали жители России в ночь на 19 августа - в небе появилась «кровавая луна». В соцсетях пользователи поделились фотографии яркого суперлуния.

Луна Соцсети Видео Ученые Россия
19 августа 2024, 04:54
Заскучавшая панда Катюша устроила кувырки перед объективом камеры
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Панда Катюша придумывала себе развлечения, пока ее мать Диндин грызла бамбук. Видео кувыркающегося детеныша показала в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Мамка ест, посетителей еще нет… Ну, хоть покувыркаюсь от безделья!» - написала она.

Акулова опубликовала кадры из вольера этих редких животных. Пока взрослая медведица с упоением грызла палку, Катюша искала, чем себя занять. Сначала она сидела возле матери, затем попыталась вскарабкаться на деревянную конструкцию, а потом, когда ничего не получилось, вернулась и принялась кувыркаться у самого стекла, перед объективом видеокамеры.

В свободное от еды время Диндин с удовольствием развлекается с Катюшей. Сотрудники Московского зоопарка сняли трогательные игры матери с дочерью. Панды обнимались и кусали друг друга.

Животные Зоопарки Панда Катюша из Московского зоопарка
13 августа 2024, 22:43
Пропавший пенис великана расстроил туристов в Британии
Freepik
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Пенис мелового «Великана из Серн-Эббас» пропал из-за сильных дождей в Великобритании. Это сильно расстроило туристов, сообщило издание Independent.

Древний геоглиф находится на склоне холма близ деревни Серн-Эббас. Он представляет собой гигантскую фигуру обнаженного мужчины длиной примерно 55 метров, которая вырезана на склоне крутого холма.

Фигуру вывели на холме траншеей, обнажающей скрытый под слоем почвы мел. «Великан из Серн-Эббас» отчасти получил популярность благодаря огромному пенису.

Этим летом из-за частых дождей половой орган великана сильно зарос травой, спрятав его от взглядов туристов. Посетители обратились в Национальный фонд с просьбой подрезать траву, чтобы пенис снова стало видно.

Представитель Национального фонда сообщил, что плохая видимость отдельных частей гиганта - это временное явление. После выпаса овец специалисты проведут очистку и прополку «Великана из Серн-Эббас».

Ранее обладатель одного из самых больших в мире пенисов , проживающий в Великобритании, выпустил книгу о своей жизни. В своих мемуарах он обвинил порнографов во лжи.

Великобритания Мужчины

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