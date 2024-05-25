Археологи нашли легендарную подлодку ВМС США времен Второй мировой
Археологи обнаружили на дне Южно-Китайского моря знаменитую американскую подводную лодку USS Harder, которая известна по боям во Вторую мировую войну. Об этом сообщил Business Insider.
«Как правило, из-за особой конструкции подводные лодки сложно идентифицировать, но качество собранных данных аппарата Lost52 и сохранность судна позволили определить, что затонувшее судно является USS Harder», - отметили журналисты.
Подлодку потопили 24 августа 1944 года, на ее борту находились 79 военнослужащих.
Ранее российские исследователи нашли на дне пролива Лаперуза затонувшую американскую подлодку Wahoo SS-23 8. Судно погибло осенью 1943 года, за полтора года службы субмарина отправила на дно более 20 японских кораблей общим водоизмещением порядка 60 тысяч тонн. Лодку исследовали телеуправляемым аппаратом «Тритон».