25 мая 2024, 16:51

Археологи нашли легендарную подлодку ВМС США времен Второй мировой

Читайте нас в: Google Новости

Археологи обнаружили на дне Южно-Китайского моря знаменитую американскую подводную лодку USS Harder, которая известна по боям во Вторую мировую войну. Об этом сообщил Business Insider.

«Как правило, из-за особой конструкции подводные лодки сложно идентифицировать, но качество собранных данных аппарата Lost52 и сохранность судна позволили определить, что затонувшее судно является USS Harder», - отметили журналисты.

Подлодку потопили 24 августа 1944 года, на ее борту находились 79 военнослужащих.

Ранее российские исследователи нашли на дне пролива Лаперуза затонувшую американскую подлодку Wahoo SS-23 8. Судно погибло осенью 1943 года, за полтора года службы субмарина отправила на дно более 20 японских кораблей общим водоизмещением порядка 60 тысяч тонн. Лодку исследовали телеуправляемым аппаратом «Тритон».

США Вторая мировая война Корабли Подлодки
25 мая 2024, 12:50
Упрямый белый медведь задержал проход атомного ледохода «Урал»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Проход универсального атомного ледохода «Урал» по Енисейскому заливу пошел не по плану. Дорогу кораблю перекрыл белый медведь, который отказался уступить проход и никак не реагировал на сигналы. Поведение упрямого животного снял на видео второй помощник капитана корабля Ян Рожин и опубликовала пресс-служба «Атомфлота».

Сначала медведь бежал с правой стороны от «Урала», но после резко пошел наперерез, чтобы перейти на другую льдину. Он не стал прибавлять скорость даже после предупреждающего гудка с ледохода. Экипажу ничего не осталось, кроме как уступить жителю Арктики.

Движение один из самых мощных ледоколов мира продолжил после того, как медведь окончательно ушел с его пути.

В конце октября прошлого года жителей таймырского поселка Диксон больше месяца терроризировала белая медведица.

Незваная гостья спокойно гуляла между домами и не реагировала на лай собак. Власти поселка на время продолжающихся визитов дикого животного ввели режим повышенной готовности.

Медведи Корабли Арктика
23 мая 2024, 17:01
Медведь пришел на участок в Подмосковье и попал на видео
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Жители Дмитровского городского округа заметили на участке бурого медведя. Он осмотрел территорию и ушел, но попал в объектив камеры видеонаблюдения. В распоряжении 360.ru оказалось видео с визитом незваного гостя.

Медведь наведался в деревню Новинки вечером 22 мая. В 21:20 он зашел на один из участков, обнюхал дерево и ушел в неизвестном направлении. Напуганные жители обратились в экстренные службы, начались поиски хищника.

Дикого зверя в населенных пунктах Подмосковья встретили не впервые. Год назад медведь напугал жителей Троицкого административного округа , когда шел в сторону деревни Яковлевское. Очевидцы обратились в департамент природопользования.

В Сахалинской области на острове Итуруп три медведя пробрались на продуктовую базу и проверили урны. Для жителя Еврейской автономной области встреча с животным обернулась смертельным исходом.

Медведи Животные Дмитров
18 мая 2024, 15:12
Кусается и ворует еду. Зеленая мартышка закошмарила жителей поселка Мылки
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В поселке Мылки Хабаровского края появился новый житель — обезьяна. Как сообщил Telegram-канал Mash, зеленая мартышка «кошмарит» людей.

Хвостатая бегает по крышам, портит местным грядки и ворует их еду. Троих человек мартышка уже укусила, им пришлось обратиться в скорую и травмпункт: поставить уколы от бешенства.

«У маленькой безобразницы нашлись хозяева. Подтвердили, что питомец их, но пока забрать не могут», - написали авторы материала.

Жителям следует быть осторожнее. Ранее в Гонконге зафиксировали первый случай заражения человека вирусом обезьяньего герпеса. Обезьяна напала на человека, пациент подхватил инфекцию, ему грозит поражение центральной нервной системы.

В поселке Мылки Хабаровского края появился новый житель - обезьяна. Как сообщил Telegram-канал Mash , зеленая мартышка «кошмарит» людей.

Еда Животные
18 мая 2024, 01:55
Ученые раскрыли, что чувствуют умирающие люди
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Эксперты из Стэнфордского университета выяснили, что ощущает умирающий человек. Результаты их исследований опубликовал портал Medicalxpress.

Ученые наблюдали за умирающими больными в хосписах в течение многих лет. Это помогло им составить примерное объяснение, что ощущают люди, которые скоро умрут.

Как заявил специалист по паллиативной помощи Джеймс Халленбек, сначала человек теряет чувство голода, потом проходит жажда. У некоторых пациентов это происходит за несколько дней до смерти. Уже перед кончиной умирающий перестает говорить и теряет зрение. При этом способность слышать уходит в последний момент, аналогичная ситуация с осязанием.

Помимо этого, ученые смогли объяснить феномен «яркого света», о котором говорили пациенты, пережившие клиническую смерть. Оказалось, что так работает мозг человека. Он лишается некоторых функций, но активирует разные области, включая зрительную систему.

Ранее шведские ученые рассказали, как дожить до 100 лет. Отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни и физическая активность положительно влияют на продолжительность жизни.

Исследования Ученые

Новости по теме