28 января 2025, 01:57

Англичанин уехал в Сибирь от жены-обманщицы. Чем обернулся переезд

РИА «Новости»
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Британец Майкл Уэр в начале 1990-х годов переехал в Россию, чтобы вылечить депрессию после тяжелого развода и построить фермерское хозяйство под Новосибирском. Начав с пары тысяч фунтов он обрел новый дом и личное счастье, сообщило РИА «Новости».

Уэр из графства Сомерсет, его предки тоже работали на земле. Он женился на сотруднице прачечной Тине, обзавелся тремя детьми и хозяйством на несколько коров, телят, овец и коз. Британец решил построить дом на участке 40 гектаров и взял ссуду. Жене не нравилась сельская жизнь. После 12 лет брака она подала на развод, забрала сына с двумя дочерьми, нашла другого мужчину и отсудила совместно нажитое имущество.

«Полдома к тому моменту уже построил. Продали, деньги разделили поровну. Моя половина ушла на долги. <…> Депрессия у меня была страшная», - рассказал фермер.

В первый раз Уэр приехал в Россию летом 1992 года на сельскохозяйственную конференцию. Его приятно удивил Новосибирск - очень перспективный край с хорошей землей. Поэтому он вернулся на Новый год и остановился у друзей в Академгородке.

На местной радиостанции фермер услышал, что английские фермеры готовы вложиться в сельское хозяйство Сибири, и поехал в село Верх-Коен. Там ему выделили колхозный гараж и помогли снять комнату. На оставшиеся деньги Уэр купил трактор, раздобыл сварочный аппарат и стал заниматься ремонтом техники в поле.

Затем он переехал в село Дубинское. Сначала убирал сено, возил молоко и занимался огородом. Односельчане считали его чудаком, так как британец почти не выпивал. Спустя время Уэр женился на дочери соседа и завел еще трех детей. Семья выкупила бывшее здание совхозной конторы, завела скотину и арендовала землю для выращивания кормов. Свое нынешнее хозяйство британец назвал небольшим - огород на 20 соток, поле 12 гектаров, несколько коров и 40 коз.

В Россию переехал также популярный украинский TikTok-блогер Артур Бабич. Он временно жил в США и Армении, но решил вернуться в страну, где живут его подписчики.

Великобритания Мигранты Фермеры
27 января 2025, 19:56
Загадочные надписи с призывами о помощи обнаружили на Google Maps в США
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В Сети развернулось обсуждение загадочных надписей, обнаруженных на платформе Google Maps на территории США. В них содержатся призывы о помощи и сообщения о терроризме.

Надписи нашли неподалеку от бетонного канала реки Лос-Анджелес в Калифорнии, рядом с которой расположены сухой док и контейнеры. По адресу 549 N Mission Rd на картах можно увидеть слова Help (помощь - прим. ред.), LAPD (департамент полиции Лос-Анджелеса - прим. ред.), Traffico (торговля - прим. ред.) и другие.

Пользователи соцсетей сочли, что речь идет о торговле людьми и организации терроризма. Однако некоторые выразили мнение, что это просто розыгрыш.

В приложениях Apple Maps и «Яндекс. Карты» надписей не видно. Место отображается как пустырь или стройка.

Ранее убийца в момент совершения преступления попал в кадр Google Maps в Испании. Благодаря этому снимку полиция раскрыла дело.

Google США Соцсети Калифорния
27 января 2025, 18:18
«Сигма-бой» как оружие массового поражения
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Лучший пиар для человека творческого — это запреты. Факт общеизвестный. Раньше еще хорошо работали скандалы и провокации. Сейчас они тоже работают, но хуже. В случае блогеров Бетси и Марии Янковской сработал двойной эффект. Напомню, если кто прятался в погребе, что эти девочки записали песню «Сигма-бой».

Да, казалось бы, не сразу можно установить связь между глуповатыми песенками, сериалами и танцами, но все складывается в систему и работает с массами в целом и с каждым человеком по отдельности. Школьники слушают k-pop, смотрят дораму, затем покупают или выменивают соответствующие карточки, говоря по итогу: «Корейцы классные». Тут возможна замена корейцев на японцев или китайцев - азиаты, в общем. Проверено.

Работает ли это так с российскими исполнителями? Вряд ли. Для начала потому, что сделан этот продукт по западным лекалам и шаблонам. Есть только одно отличие - песня исполняется на русском языке. Является ли это некоторой прививкой от воинствующей русофобии? Как показывают события на Украине и в Сирии, где злодеи говорят на русском языке, нет, не является. Однако по-своему, как бы это ни прозвучало, язык отчасти облагораживает и возвышает. Пусть и на долгом этапе.

Запретить их решили не где-нибудь и не кто-нибудь, а на уровне Евросоюза. Член Европарламента Нела Риль - темнокожая дама, представляющая немецкую либеральную партию - заявила, что песенка «Сигма-бой» проникла в Европу и продвигает, во-первых, консервативную повестку (в смысле, что девочка любит мальчика?), а во-вторых, собственно саму Россию.

Трек «Сигма-бой» действительно популярен - его ставят на футбольных матчах, он красуется в чарте Billboard, его распевают подростки в Германии, Чехии, много где.

Как реагировать на все это? С одной стороны, дико и странно, что с трибуны Европарламента обсуждают глуповатые песни как российское оружие агитации и пропаганды. Ведь можно ли на самом деле что-то пропагандировать таким образом? Парадокс заключается в том, что, оказывается, можно. Первой это максимально реализовала Америка, которая насадила свою массовую культуру и фастфуд-ценности по всему миру. Отлично реализуют это и азиатские страны.

Это не плохо и не хорошо - так есть. Оттого и бесятся в Европарламенте: они-то хотят, чтобы России не существовало в широком поле вообще. Просто вырезать нашу страну - и точка. А мы есть. Причем, как видим, не только в музыке Чайковского и записях Рихтера, но и в вирусных песнях.

Плохо (уж простите за упрощение) то, что массовая культура сегодня туповатая и похожая на шоу инфузорий. Что с этим-то делать? Но тут отдельный разговор. Пока лишь замечу, что успех «Сигмы-боя» (кстати, пример сигма-самца - это «американский психопат» Патрик Бейтман) обесценивает и воспитание, и гуманитарные науки.

Мы можем попытаться объяснить что-то депутатам Европарламента, но как объяснить нашим детям то, что важно учиться, слушать Прокофьева и читать Гоголя, важно развиваться всесторонне после того, как две девочки становятся известными на весь мир, зарабатывают миллионы с простенькими песенками и танцами? Вот где подлинная трагедия - об этом думать и говорить необходимо в первую очередь.

Русский язык Песни Запреты Россия Европарламент
27 января 2025, 00:58
В США забеременела 76-летняя прабабушка
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В США американка неожиданно для всех забеременела в возрасте 76 лет. В случае рождения малыша женщина побьет рекорд, став самой взрослой матерью. Об этом сообщило издание The Sun.

Правнучка женщины опубликовала в соцсетях видео из больницы, куда обратилась героиня статьи из-за головокружения. На кадрах медперсонал рассказывает женщине, что она беременна уже 12 недель, чем она была крайне удивлена, отрицая, что у нее был секс.

Также правнучка поделилась информацией, что ее прабабушка решила оставить ребенка и он должен родиться в июле.

В соцсетях эта новость вызвала шквал комментариев, среди которых есть как поддерживающие, так и обвиняющие в фальсификации. Автор видео пообещала продолжать информировать общественность и сказала, что скоро раскроет пол ребенка.

Ранее в 53 года стала матерью актриса и певица Марина Федункив , она родила сына. Артистка рассказала, что скрывала беременность и понимала, что ее мечта стать матерью может не реализоваться.

США Дети Беременность Больницы Соцсети Видео Женщины Рекорды Секс
26 января 2025, 07:40
Американка стала самым долгоживущим человеком с органом свиньи
Unsplash
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Жительница Алабамы стала самым долгоживущим человеком с органом свиньи. Об этом сообщил телеканал Fox 32 Chicago.

Американка стала донором почки для своей матери в 1999 году, но после беременности у нее возникли осложнения и вторая почка отказала. Женщина провела восемь лет на диализе - это медицинская процедура для фильтрации крови.

Врачи решили, что пациентке не подойдет человеческая почка из-за слишком высокого уровня антител, который помешает адаптации донорского органа. В итоге Луни пересадили почку свиньи.

«Если бы вы увидели ее на улице, вы бы даже не догадались, что она - единственный человек в мире, который ходит по улицам с функционирующим органом свиньи внутри», - сказал доктор Роберт Монтгомери.

Луни живет со свиным органом уже 61 день. Пока сложно предсказать, как долго будет работать почка.

Известно, что женщине пересадили орган с 10 генетическими правками. Почка начала производить мочу и выводить креатинин еще до того, как пациентка очнулась.

США Врачи

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