16 января 2024, 08:27

Американский сериал «Наследники» завоевал «Эмми»

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Финальный четвертый сезон американского комедийно-драматического сериала «Наследники» Джесси Армстронга завоевал награду телеакадемии США в категории «Лучший драматический сериал». Об этом сообщило РИА «Новости».

Церемония вручения «Эмми» состоялась в Лос-Анджелесе накануне. Семейная сага о клане Логана Роя была представлена в 27 номинациях.

Призы за лучшую мужскую и женскую роль получили актеры «Наследников» Киран Калкин и Сара Снук. Они сыграли Романа и Шив Рой.

Первый сезон сериала вышел в 2018 году и сразу стал популярным. Критики сравнивали его с «Игрой престолов» в современном Нью-Йорке, а также с «Королем Лиром».

Сверхидея «Наследников» направлена на развенчание мифа о богатстве как об источнике счастья человека. Напротив, заработанные на медиа бизнесе деньги приносят героям сериала больше беспокойства, чем удовольствия.

Ранее «360» собрал топ самых ожидаемых премьер 2024 года.

США Сериалы Актеры
15 января 2024, 19:11
Победу человечества над бедностью в мире назвали возможной лишь через 230 лет
Global Look Press
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Для победы над бедностью человечеству может потребоваться 230 лет при условии, если тенденции увеличения благосостояния самых обеспеченных людей планеты сохранят нынешние темпы. Такой прогноз представила международная организация по борьбе с неравенством Oxfam.

По ее данным, опубликованным перед началом встречи Всемирного экономического форума в Давосе, в то время как пять богатейших миллиардеров мира в период с 2020 года увеличили свои состояния более чем в два раза, почти пять миллиардов человек стали беднее.

Как уточнили в Oxfam, самые обеспеченные люди на планете становились богаче со скоростью 14 миллионов долларов в час. При условии сохранения таких тенденций, уже до 2034 года в мире должен появиться первый триллионер, а вот для победы над бедностью потребуется целых 230 лет.

Чтобы противостояние бедности и неравенству было эффективным, организация предложила «обуздать» власть корпораций, устранить монополии, ограничить зарплаты гендиректоров, а также ввести новые налоги на сверхбогатство.

Налоги Деньги
12 января 2024, 02:55
«Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в нижнем белье для поклонников
Freepik
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Канадская модель Микайла Демайтер, которую прозвали «самой сексуальной  хоккеисткой» на планете, показала фото в нижнем белье. Кадры девушка опубликовала в Instagram*.

Пост состоит из серии откровенных снимков. На них 23-летняя спортсменка позирует в черном комплекте нижнего белья. Помимо этого на модели были туфли с завязками, чокер, браслет и золотые часы. Публикация набрала более 193 тысяч лайков.

«Думаю, что я сделала многим начало этого года намного лучше», - подписала публикацию Демайтер.

Ранее бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась для поклонников обнаженной в ванне. Певица запечатлела себя, лежащую в воде, а также частично показала оголенную грудь.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Фото Спортсмены Модели Хоккей
07 января 2024, 17:04
Клад с монетами времен Петра I нашли в Ростовской области
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В городе Азове Ростовской области обнаружили клад с монетами эпохи Петра I. Об этом сообщил ТАСС.

Монеты нашли в ходе раскопок на территории бывшего золотоордынского города Азак. Всего археологи обнаружили 24 древних предмета - серебряные копейки или, как их называли в ту эпоху, «чешуе».

Кандидат исторических наук Андрей Масловский отметила, что стоимость монет равнялась шестимесячной подати на одного крестьянина Петровской эпохи.

Ученый объяснил, что у населения популярностью пользовались именно серебряные копейки.

«Люди предпочитали именно их вместо медных монет, которые изготовили в более позднее время. Их готовили еще в овальной форме, по архаической технологии. Сначала вытягивали проволоку, а затем делили на отдельные кусочки и чеканили монету», - рассказал Масловский.

Ранее стало известно, что за последние 12 лет археологи в Москве нашли порядка 100 индивидуальных находок.

Ученые Наука
07 января 2024, 11:16
Грызет бамбук. В Московском зоопарке рассказали, как растет детеныш панды Диндин
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Детенышу панды Диндин Катюше в воскресенье, 7 января, исполнилось 135 дней. Она уверенно ходит и изучает окружающие ее в вольере предметы. Об этом написала в Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«У нее 30 зубиков, все пробует грызть (бамбук, маму, игрушки). Ей все интересно, повторяет за мамой все движения», - рассказала руководитель зоосада.

По словам Акуловой, Катюша с интересом рассматривает новые предметы, будь то шланг или новая пеленка. Она с удовольствием играет с водой и ползает по маме.

Сейчас Катюша еще питается молоком Диндин. После кормления панда заботливо вылизывает детеныша, от чего его мех становится розовым, и ни на шаг не отходит от него.

Малышку панду назвали Катюшей по итогам голосования на платформе «Активный гражданин». Среди других популярных вариантов были имена Маша и МоМо.

Зоопарки Москва

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