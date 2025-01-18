Американский бренд представил брюки для онанистов. Одну модель уже распродали

На первый взгляд брюки ничем не отличаются от обычных. Они сшиты из двухслойной хлопковой фланели с резинкой и шнурком на талии. Однако в промежности спрятана удлиненная потайная молния. Брюки доступны в нескольких размерах, от S до 2XL, и четырех расцветках, одна из которых уже распродана. Стоимость - от 59,95 до 79,95 евро.

Владелец бренда заявил, что изначально задумал JOPants как одежду для утех в прохладном помещении. Однажды он экспериментировал со своими домашними трико, потом перебрал несколько экспериментальных образцов и сделал штаны для онанистов. В названии JO означает Jack Off.

Тем временем врач-уролог, андролог, хирург Марк Гадзиян предупредил мужчин о вреде мастурбации. По его словам, она может вызвать проблемы с эрекцией. В США онанизм довел мужчину до больничной койки из-за разрыва аорты.