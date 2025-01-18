18 января 2025, 04:13

Американский бренд представил брюки для онанистов. Одну модель уже распродали

РИА «Новости»
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Бренд одежды JOPants из США презентовал коллекцию мужских брюк для удобной мастурбации с удлиненной ширинкой. Одна модель из четырех на сайте компании уже закончилась.

На первый взгляд брюки ничем не отличаются от обычных. Они сшиты из двухслойной хлопковой фланели с резинкой и шнурком на талии. Однако в промежности спрятана удлиненная потайная молния. Брюки доступны в нескольких размерах, от S до 2XL, и четырех расцветках, одна из которых уже распродана. Стоимость - от 59,95 до 79,95 евро.

Владелец бренда заявил, что изначально задумал JOPants как одежду для утех в прохладном помещении. Однажды он экспериментировал со своими домашними трико, потом перебрал несколько экспериментальных образцов и сделал штаны для онанистов. В названии JO означает Jack Off.

Тем временем врач-уролог, андролог, хирург Марк Гадзиян предупредил мужчин о вреде мастурбации. По его словам, она может вызвать проблемы с эрекцией. В США онанизм довел мужчину до больничной койки из-за разрыва аорты.

Мода Одежда Секс
17 января 2025, 23:06
Обнародованы отрывки из дневника возможной любовницы Гитлера
РИА «Новости»
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Выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая могла быть любовницей Адольфа Гитлера, опубликовало издание Daily Mail. Британские журналисты утверждают, что эти записи ранее никогда не публиковались.

В дневнике содержится хроника встреч Митфорд с Гитлером, которые происходили с 1935 по 1939 год. В своих записях англичанка делилась подробностями ее отношений с диктатором, называя его своим кумиром.

Аристократка записывала свои переживания, в том числе признаки «растущей страсти» к Гитлеру. Авторы газеты отметили, что в ее записях есть намеки на сексуальные отношения с фюрером.

В дневнике Митфорд описала детали своей первой встречи с Гитлером в феврале 1935 года. Она назвала ее «самым замечательным днем» в своей жизни. В конце записи от 3 сентября 1939 года, она делится шоком по поводу начала войны между Англией и Германией.

Юнити Митфорд вернулась в Великобританию, где умерла в 1948 году. Подлинность дневника подтвердили по почерку, чернилам и бумаге.

Ранее стало известно, что у принца Филиппа была любовница.

Ею оказалась 19-летняя модель Кристин Килер.

Выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая могла быть любовницей Адольфа Гитлера, опубликовало издание Daily Mail.

Британские журналисты утверждают, что эти записи ранее никогда не публиковались.

Германия Англия Отношения
17 января 2025, 04:49
Бродячая собака принесла умирающего щенка к дверям ветклиники в Стамбуле
РИА «Новости»
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Ветеринары в Стамбуле выходили щенка, которого бездомная собака принесла к их дверям. Он находился в критическом состоянии, сообщил Haberler.

Бродящая собака пришла к ветклинике в районе Бейликдюзю с щенком в зубах. Детеныш имел замедленное сердцебиение и почти не дышал. Ветеринарный техник забрал его в отделение интенсивной терапии, чтобы реанимировать. Мужчина вместе с коллегой сделали ему укол, а потом обогрели. Все это время мать находилась рядом.

Владелец клиники, ветеринар Батуралп Оган сообщил, что собака родила совсем недавно. Но все щенки, кроме двух, умерли. Волонтеры отыскали второго детеныша и принесли воссоединиться с семьей.

«Поскольку молока у матери недостаточно, мы поддерживаем его едой. Сейчас все идет хорошо. Лечение будет продолжаться еще немного, вместе с его братом», - сказал доктор.

В Москве ветеринары спасли щенка бордер-колли , который проглотил кошачью игрушку. Хозяева спрятали маленькую мышь на шкафу, но пес тайком достал ее.

Турция Собаки Животные Стамбул
16 января 2025, 03:26
Любимый ремень спас мужчине пенис после взрыва фейерверка в США
Freepik
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Житель Техаса чуть не лишился пениса после взрыва фейерверка. Мужчине помог сохранить возможность заниматься сексом ремень на шортах, сообщило The Sun.

В 2022 году Эндрю Дисней отмечал День независимости США в кругу друзей. На вечеринку он надел поверх шорт свой любимый ремень с большой пряжкой. Когда гости праздника стали запустить фейерверки, первые салюты красиво взорвались в небе. Однако следующий залп изменил траекторию салюта и упал на пороге дома. Другой ударил Диснея в пах.

Мужчина почувствовал, что нижняя часть его тела горит. Прибывшие врачи вкололи ему обезболивающее. Когда Дисней посмотрел на свой пах, то увидел там темное кровавое месиво и решил, что лишился гениталий.

В больнице у пострадавшего диагностировали ожоги третьей степени. Медики заверили Диснея, что его пенис восстановится. Они объяснили, что этому помог ремень, который принял основной удар на себя.

Со временем Дисней действительно смог сохранить эректильную функцию. По словам американца, после произошедшего они с женой стали только ближе.

Ранее в США военному оторвало кусок пениса во время секса с порнозвездой.

США Мужчины Секс
16 января 2025, 02:37
Женщина разделась и устроила голую фотосессию прямо на улице
Unsplash
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Мексиканские полицейские арестовали обнаженную женщину, устроившую фотосессии на фоне знаменитой скульптуры «Жемчужина» в городе Ла-Пас. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Один из очевидцев снял на видео откровенную сессию. На кадрах видно, как 30-летняя Ольга Ларреа из Мехико встала на основание скульптуры и быстро сняла платье. В это время фотограф готовился сделать снимки.

Скульптура «Жемчужина» является местной достопримечательностью. Она изображает раскрытую раковину моллюска с жемчужиной внутри. Ларреа позировала на фоне арт-объекта, а шокированные прохожие за этим наблюдали.

Местные полицейские арестовали женщину и доставили в прокуратуру. После уплаты штрафа в размере 3365 мексиканских песо (около 17 тысяч рублей) ее отпустили.

Позже нудистка опубликовала фотографии в своих соцсетях, но потом удалила. При этом она раскритиковала власти за то, что они не позволили ей самовыражаться.

«Нагота никого не оскорбляет, она естественна. Давайте прекратим стыдить друг друга, вернем себе свободу», - написала Лорреа.

Комментаторы под ее постом не согласились с этим утверждением, заметив, что ее должны были не оштрафовать, а привлечь к ответственности.

Ранее в Самарской области голый пациент сбежал из больницы и напал на сотрудницу магазина, откусив ей нос, а после возвращения в медучреждение скончался.

Штрафы Мексика Фото Соцсети Женщины Полиция

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